L’oroscopo di giovedì 17 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: travolgente come un bacio sotto le luci del palco.

Lavoro: ogni tuo “sì” è un’opportunità che profuma di successo.

Fortuna: ti bacia senza farsi troppi problemi.

Il consiglio del giorno: accetta i complimenti, te li sei guadagnati tutti.

Voto: 9 – Splendi senza filtri.

Toro

Amore: più fisico che romantico, come un massaggio decontratturante.

Lavoro: evita le equazioni, segui l’istinto.

Fortuna: a giorni alterni, come l’allenamento in split.

Il consiglio del giorno: non cercare risposte, cerca risultati.

Voto: 7 – Testardo ma tonico.

Gemelli

Amore: comunicativo e frizzante come una story ben fatta.

Lavoro: produttivi come un brainstorming alle Hawaii.

Fortuna: si muove al ritmo del vostro umore.

Il consiglio del giorno: osate, anche nel modo di dire “no”.

Voto: 8 – Rivoluzionari con stile.

Cancro

Amore: ruvido come un “ti amo” non detto.

Lavoro: vai forte, ma occhio ai muri.

Fortuna: esce solo se la chiami per nome.

Il consiglio del giorno: respira prima di ribattere.

Voto: 5 – Potente ma permaloso.

Leone

Amore: brillante come un palco illuminato.

Lavoro: leadership naturale, nessuno ti regge il confronto.

Fortuna: segue ogni tua intuizione.

Il consiglio del giorno: protagonista, mai comparsa.

Voto: 8 e mezzo – Re con la corona d’oro e la voce in falsetto.

Vergine

Amore: meglio il servizio che il rovescio.

Lavoro: impeccabile come una riga di gesso su un campo verde.

Fortuna: concreta come un punto guadagnato col sudore.

Il consiglio del giorno: segui la palla, non il brusio delle tribune.

Voto: 7+ – Elegante e tenace come una campionessa.

Bilancia

Amore: anticonvenzionale come un primo appuntamento in consolle.

Lavoro: esplori mondi nuovi con grazia.

Fortuna: ti trova dove meno te l’aspetti.

Il consiglio del giorno: non temere di sembrare troppo originale: sei solo in anticipo.

Voto: 6 – – Curiosa e visionaria come un’eroina cyberpunk.

Scorpione

Amore: ipnotico come uno sguardo dietro a un velo.

Lavoro: sorprendente come una performance a sorpresa.

Fortuna: ti scivola addosso come un abito in lattice.

Il consiglio del giorno: osa, perché l’effetto wow è il tuo marchio.

Voto: 8 – Inafferrabile e seducente come una musa dark.

Sagittario

Amore: più strategico che impulsivo.

Lavoro: organizzato come una tabella Excel condivisa.

Fortuna: discreta ma efficace.

Il consiglio del giorno: chi pensa prima, lavora metà.

Voto: 7 e mezzo – Saggio come un hacker buono.

Capricorno

Amore: impetuoso come una mareggiata improvvisa.

Lavoro: in pausa riflessiva, come un peschereccio in porto.

Fortuna: a corrente alternata.

Il consiglio del giorno: metti l’àncora e respira.

Voto: 5 e mezzo – In mare aperto, ma con la bussola.

Acquario

Amore: travolgente come una canzone d’amore urlata sotto il palco.

Lavoro: poco concentrato ma molto ispirato.

Fortuna: arriva in ritardo ma con i coriandoli.

Il consiglio del giorno: lasciati emozionare fino all’ultima nota.

Voto: 8 – Romanticamente vintage come una cassetta degli anni novanta.

Pesci

Amore: nostalgico come l’ultima scena di un film amato.

Lavoro: sospeso tra intuizione e revisione.

Fortuna: vi tiene per mano, ma non tira.

Il consiglio del giorno: fate spazio solo a ciò che vi fa sentire interi.

Voto: 6 e mezzo – Intimisti come una colonna sonora da Oscar.