L’oroscopo di mercoledì 16 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: sei limpido come l’acqua sorgiva d’alta quota.

Lavoro: parli chiaro come una PEC inviata con ricevuta di lettura.

Fortuna: ti bacia sulle guance come una zia che non vedi da mesi.

Il consiglio del giorno: usa la tua trasparenza per chiarire anche vecchie incomprensioni.

Voto: 8 + – Raggiante come una verità detta al momento giusto.

Toro

Amore: hai bisogno di romanticismo semplice, tipo gelato condiviso al tramonto.

Lavoro: la burocrazia ti mette i bastoni tra le ruote come un monopattino lasciato a caso sul marciapiede.

Fortuna: scivolosa come una sogliola al limone.

Il consiglio del giorno: prima di firmare qualsiasi cosa, conta fino a 35 (come gli under).

Voto: 6 e mezzo – Confuso ma determinato.

Gemelli

Amore: siete più coinvolgenti di una chat di gruppo a mezzanotte.

Lavoro: brillate in call come uno sfondo con effetto bokeh.

Fortuna: vi segue come un like sotto ogni post.

Il consiglio del giorno: condividete anche i momenti meno patinati, saranno i più veri.

Voto: 9 – Condivisi, ricondivisi, approvati.

Cancro

Amore: oggi va gestito con i guanti bianchi e la distanza di sicurezza.

Lavoro: sei produttivo solo nella tua zona comfort.

Fortuna: si nasconde come il Wi-Fi nei borghi antichi.

Il consiglio del giorno: isolati pure, ma ricordati che anche i quadri hanno bisogno di luce.

Voto: 5 e mezzo – In restauro.

Leone

Amore: passionale e scenografico, da standing ovation.

Lavoro: sei la mente dietro le migliori trovate del mese.

Fortuna: ti travolge come coriandoli a un party esclusivo.

Il consiglio del giorno: usa la tua genialità anche per fare un gesto romantico a sorpresa.

Voto: 9 – Geniale come un plot twist ben riuscito.

Vergine

Amore: sei esigente come un esame universitario a settembre.

Lavoro: impegnata come un’autrice di saggi scientifici sotto scadenza.

Fortuna: ti guarda da lontano, aspettando che rallenti.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa e ricorda che anche i calcolatori vanno in tilt.

Voto: 6 – Troppo razionale per goderti l’inaspettato.

Bilancia

Amore: troppo sensibile per sopportare l’incoerenza emotiva.

Lavoro: vorresti un regolamento per tutto, anche per il modo in cui si risponde alle mail.

Fortuna: ha bisogno di ordine, come te.

Il consiglio del giorno: non sempre si può capire tutto; a volte si può solo ignorare con eleganza.

Voto: 5 – Storta come la Luna.

Scorpione

Amore: affilato come una lama affilata, ma sincero.

Lavoro: niente fronzoli, sei un trattato di coerenza.

Fortuna: resiste agli scossoni come un bunker antiatomico.

Il consiglio del giorno: prova a smussare gli angoli… almeno quelli verbali.

Voto: 7 – Spigoloso, ma con stile.

Sagittario

Amore: vuoi viverlo come un road movie romantico.

Lavoro: dinamico come un check-in last minute.

Fortuna: ti guida come un navigatore aggiornato.

Il consiglio del giorno: non perdere il gusto dell’improvvisazione.

Voto: 8 – Inarrestabile come uno zaino con le ruote.

Capricorno

Amore: difficile da raggiungere, come un monte da scalare.

Lavoro: esigente come un manuale di comportamento.

Fortuna: nascosta dietro il muro della disciplina.

Il consiglio del giorno: smettila di usare i “devo” come scudo, ogni tanto puoi anche dire “voglio”.

Voto: 5 – Rigoroso, ma con un cuore che batte forte.

Acquario

Amore: è il tuo superpotere di oggi.

Lavoro: lasciato in modalità aereo.

Fortuna: va a corrente alternata.

Il consiglio del giorno: se tutto va storto, salva almeno un abbraccio.

Voto: 7 – Meglio l’amore del 5G.

Pesci

Amore: desiderate solo dolcezza, come una playlist di Lana Del Rey.

Lavoro: volete qualcuno che vi dica “va tutto bene, davvero”.

Fortuna: un po’ timida, come voi.

Il consiglio del giorno: non lasciate che le paure spengano la vostra fantasia.

Voto: 6 – In cerca di carezze e rassicurazioni.