Nell'oroscopo di giovedì 18 febbraio 2021 vorrei concentrarmi non tanto sulla posizione della Luna in Toro, comunque un bisogno di familiarità e di abitudini calorose, ma soprattutto sulla quadratura tra Venere e Marte. All'interno di un tema natale personale questa quadratura indica una difficoltà nel capire davvero che cosa vogliamo da un partner: diamo più importanza all'affetto o all'attrazione? Dal punto di vista invece dell'astrologia mondana, ovvero della lettura del cielo per raccontare una tendenza, questo scontro soprattutto in due segni zodiacali così differenti come il Toro e l'Acquario secondo me richiama la difficoltà che abbiamo ora nel trovare un equilibrio tra la tendenza al restare radicati e la sensazione (Venere) che il cambiamento sia inevitabile.

L’oroscopo del giorno 18 febbraio: previsioni astrali segno per segno

La quadratura tra Venere e Marte di questi giorni la leggo come la sensazione di un'indipendenza estrema che può arrivare ad essere solitudine e la routine attorno a noi che sembra invece voler riprendere con le stesse modalità che ha avuto negli ultimi anni. Ma come vivrà il vostro segno zodiacale questo momento di evoluzione? Leggetelo nell'oroscopo di oggi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non stai fermo un momento. Questo perché tu sai bene quanto sia importante avere sempre passioni e hobby che esulino dal tuo lavoro e dalle tue occupazioni principali. Come Mario Draghi, anche tu ti lasci del tempo per svagarti con qualcosa che ti piace. Mentre il tecnico è appassionato di scacchi e maratone (da buona Vergine ascendente Capricorno), tu potresti finalmente rivelare al mondo la tua passione segreta per i centrini all’uncinetto. Giuro che non ti si giudica.

Amore: in poche parole, anche stentate, riesci a far sentire quello che provi. Lavoro: innovativo (talvolta)! Salute: tante idee in testa ma le energie languono. Il consiglio del giorno: puoi sempre prenderti una giornata di riflessione e poi mettere mano alle cose da fare in un secondo momento!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La tua tempra è fuori dal comune. Riesci a seguire senza problemi persino l’allenamento estremo delle nuotatrici russe che si sono buttate nella Moscova gelata per allenarsi. Non ti spaventano nemmeno le temperature bassissime poiché Marte e Luna scaldano la tua voglia di metterti alla prova e trovare nuove sfide. Peccato per quel Mercurio storto… Potrebbe farti prendere male le misure.

Amore: non proprio situazioni rosee. Lavoro: vorresti far di più ma devi aspettare anche di ricevere le autorizzazioni dal boss (ogni tanto). Salute: veramente top! Il consiglio del giorno: indossa la tutina fucsia e mettiti a correre attorno al palazzo. Attirerai l’attenzione di tutti… anche di quelli che ti trovano sexy.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Saper riconoscere l’ironia e le battute di spirito è una gran dote e voi, con quei pianeti a favore (fra cui Giove) ci riuscite benissimo. Come il corazziere dei carabinieri, che ha preso con la aiuta dose di simpatia, le battute di un giornalista sulla sua claustrofobica divisa, anche voi riuscire a sdrammatizzare con eleganza tutti i piccoli difetti e le défaillances che vi capitano. Bravi!

Amore: vi lanciate nelle nuove conoscenze tuffandovi senza pensieri. Lavoro: ripescate vecchi compiti lasciati abbandonati per portarli, finalmente, ad un termine. Salute: sognatori e con la testa fra le nuvole: attenti a non distrarvi troppo. Il consiglio del giorno: ogni tanto, ricordatevi di guardare dove camminate: potreste avere la testa da un’altra parte.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

C’è un po’ di nervosismo nell’aria. Forse questo Marte a tuo favore ti carica in modo poco armonico. Non dico che arriveresti al livello degli insulti volati fra Asia Argento e Pietro Senaldi ma di certo questa configurazione planetaria non riesce a tirare fuori il meglio dalle tue capacità. Sfogati nei momenti vuoti con qualche esercizio extra o con un po’ di stretching: riprendi il controllo con l'allenamento del tuo corpo.

Amore: non ti piacciono troppo le innovazioni: preferisci un corteggiamento romantico e tradizionale. Lavoro: pericolosamente incasinato. Salute: in buono stato! Il consiglio del giorno: se mai ti venisse voglia di far qualcosa di manuale, puoi sempre buttarti nella realizzazione di dolci! Se fai una crostata avvisami!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il regalo perfetto per te sono le nuove scarpe della Nike: semplici da indossare anche senza mani. Così da non dover scomodare Mercurio opposto (che ti rende difficilissime persino le tabelline del 2) né Marte che ti fa affaticare anche per le attività più semplici. Come vedi, c’è sempre qualcosa da fare per controbattere alle critiche dei pianeti! Non ti abbattere!

Amore: ti sembra davvero di non avere delle chance con la tua crush del momento! Lavoro: il capo continua a risponderti a monosillabi (gli avrai fatto qualcosa?!). Salute: stanchissimo: vorresti tanto cambiare lavoro e fare il collaudatore di materassi… Il consiglio del giorno: hai assolutamente bisogno di una passeggiata schiarisci-pensieri con la tua playlist preferita nelle orecchie.

Voto 5

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

In equilibrio fra Marte e Luna che ti rendono attenta e percettiva e un Mercurio retrogrado che potrebbe farti caricare un po’ troppo la forza con la quale dici le cose. Rischi, probabilmente, di finire in discussioni accese come quelle, quotidiane, di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip. La buona notizia è che ti renderai conto di aver ragione, quella meno buona è che non sempre la ragione è utile nei rapporti…

Amore: fregandotene del risultato, decidi di dichiararti e mettere al primo posto i tuoi sentimenti. Lavoro: confusa dalle ultime mail di aggiornamento delle procedure. Salute: fresca e pimpante! Il consiglio del giorno: se devi svegliarti alle 5 per la tua routine di esercizi, cerca almeno di evitare di svegliare il partner con la musica d Rocky!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa Venere fa miracoli. Ora che pure la Luna non ti rompe più con la sua opposizione, sei libera di viverti le emozioni e persino di far scattare qualche bacio a lungo agognato come quello fra Andrea Zenga e Rosalinda. Probabilmente è arrivato anche il tuo momento per riscoprire emozioni e sentimenti… E potresti persino ricordati quanto sia bello sentire il tuo cuoricino scoppiare d’amore!

Amore: dolce e romantica… sembri quasi tornata ai primi amori adolescenziali. Lavoro: bene ma non troppo: cerca di scovare gli inghippi per risolvere come solo tu sai! Salute: più rilassata di prima… Il consiglio del giorno: la beauty routine solita avrebbe bisogno di un po’ di rinnovamento. Che ne dici di qualche nuovo prodotto skin care da portare a casa come un bottino dopo la capatina al tuo negozio di fiducia?

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La cosa importante è prenderla con filosofia. Come ha fatto Totti che, al momento di ricevere il “regalo” di San Valentino da Ilary Blasi l’ha simpaticamente mandata a quel paese cogliendo lo scherzo. Cerca di fare lo stesso, Scorpione mio. So che l’accoppiata Luna e Marte opposti non è esattamente da carnevale di Rio… Tu però punta al fatto che, presto, le cose miglioreranno!

Amore: sei così arrabbiato col mondo che pensi non esista possibilità di amare di nuovo! Lavoro: rischi di discutere con chiunque… mantieni la calma ed il distacco. Salute: nervosissimo come un orso svegliato in malo modo dal letargo. Il consiglio del giorno: fingi di avere un mal di gola terribile per evitare di parlare con chiunque… almeno così eviti di essere chiamato in causa.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Imparare dagli errori e cogliere il lato positivo delle critiche aiuta tantissimo. Tu sei come la neo conduttrice Nunzia De Girolamo che è riuscita a imparare dagli errori della prima puntata del suo “Ciao Maschio” ed è già pronta a correggere il tiro! Forse anche lei è stata aiutata da Mercurio come te: il suo influsso ti aiuta a vedere chiaramente e a non perderti nell’orgoglio! Bravissimo!

Amore: lasciarti andare non è mai stato così facile. Lavoro: i progetti nuovi ti stimolano… vorresti iniziar subito! Salute: traballante: qualche momento di stress potrebbe balenare all’improvviso. Il consiglio del giorno: mantieni la calma anche quando scopri delle magagne da risolvere delle quali nessuno ti aveva avvisato: hai tutte le carte in regola per riuscire comunque!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Solo una grande come Barbara D’Urso poteva mandare in onda l’imitazione fatta a sua immagine e somiglianza da Vincenzo De Lucia e riderne “col cuore”! Di certo la Luna a tuo favore aiuta anche te a prendere nel modo giusto ogni cosa che ti capiterà oggi. Senza contare che Marte è ancora dalla tua e renderà quasi superflua la dose mattiniera e quotidiana di caffè! Super energico e super simpatico pure.

Amore: scrivi letterine romantiche destinate a qualcuno di ignoto. Lavoro: non hai bisogno di aiuti: riesci da solo. Salute: solida. Ti senti forte come Terminator. Il consiglio del giorno: pervaso dal benessere, come oggi, potresti anche lasciarti andare ad un massaggio rilassante o persino togliere qualche sfizio con lo shopping online! Approfittane!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il tuo savoir faire e la tua simpatia sono a parimerito con quelle di Paolo Bonolis che, durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te, ha confermato la sua enorme intelligenza e il suo grande cuore. Attenzione soltanto alla Luna, oggi: potrebbe metterti addosso dubbi e perplessità ma che dovresti poter superare facilmente se ti affidi all’emotività profonda di Venere! Coraggio!

Amore: sei il più chiacchierato sulle riviste di gossip, tutti ti cercano, tutti ti vogliono. Lavoro: sempre operativo e pronto ad impegnarti. Salute: un po’ di malumore passeggero. Il consiglio del giorno: devi assolutamente mettere a tutto volume l’album del best of dei Queen nel tuo soggiorno per allontanare la tristezza!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete prodighi di complimenti e di tenerezze! La Luna e Marte sono dalla vostra, rendendovi finalmente meno timidi e facendovi osare quel tanto in più per permettervi di dire quello che pensate (nel bene e nel male). Viene facile compararvi al recente scambio di complimenti fra Dayane Mello, Zorzi e Taylor Mega che si sono inviati apprezzamenti in modo diretto e indiretto!

Amore: istintivamente portati ad emozionarvi sempre più. Lavoro: la lentezza di alcuni colleghi vi disarma. Salute: riflessivi ma propositivi. Il consiglio del giorno: la piccola spinta della Luna, oggi, potrebbe finalmente portarvi a compiere quel passo che rimandate da un po’… siate decisi!

Voto 8