L’oroscopo di oggi 18 agosto 2021: Capricorno e Leone pensano in silenzio Con l’oroscopo di oggi, martedì 18 agosto 2021, la Luna passa nelle primissime ore della mattina nel segno del Capricorno. Marte congiunto a Mercurio in Vergine e Luna nel Capricorno diminuiscono un pochino l’improvvisazione ma mantengono la scarsa empatia nella comunicazione. Quest’ultimo aspetto viene infatti enfatizzato anche da Giove che con oggi entra nell’orbita dell’opposizione al Sole. Anche detto: voglia di chiacchierare saltami addosso e anche qualora si palesasse rischierebbe di risultare poco attenta ai sentimenti dell’interlocutore.

Anche nell'oroscopo di oggi, martedì 18 agosto 2021, per motivi leggermente diversi ma sarà comunque bene, come ieri, continuare a prestare particolare attenzione al dialogo. La Luna si sposta nel segno del Capricorno, decisamente meno impulsivo del Sagittario ma poco avvezzo ad un dialogo delicato. Marte e Mercurio continuano ad essere congiunti nel segno della Vergine, portando ad un dialogo improvviso non sempre abbastanza cauto come vorrebbero i segni di terra.

Ma il vero motivo per il quale vi chiedo di prestare attenzione a come parlate e, ovviamente, a cosa dite è che Giove si trova in opposizione al Sole. Giove, tra le altre sue caratteristiche, ha proprio quella del dialogo e della comunicazione, in questo caso più sul larga scala. Giove opposto al Sole spegne la vitalità ma anche la voglia di chiacchierare, cosa che la Luna in Capricorno (amante del silenzio) non si sentirà minimamente di ravvivare. Quindi insomma poche cose dette con scarsa empatia. Occhio a chi avete di fronte! Il segno fortunato del giorno è il Toro per la maggior parte del tempo avrà cose molto più divertenti da fare che non badare al tono di voce con il quale vi riferite a lui.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Vitaly Milonov, deputato russo, ha dichiarato che la soluzione giusta per trattare la comunità LGBT sarebbe quella di confinarli e sterilizzarli tutti “come si fa coi gatti”. Sono convinto che abbia la tua stessa configurazione planetaria con una Luna quadrata e una Venere opposta… altrimenti non si spiega tanta omofobia! Non fare come lui e cerca di mantenere il controllo. Per quanto dura, anche questa giornata non durerà più di 24 ore!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: mansueto e avvicinabile come un riccio chiuso a palla! Lavoro: chi l’avrebbe mai pensato che compilare migliaia di file potesse essere così noioso. Salute: talmente teso che potremmo accordare pianoforti semplicemente pizzicandoti. Il consiglio del giorno: la sottile arte del corteggiamento non include il bigliettino con scritto "vuoi metterti con me?”. Sii un po' più romantico!

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tentato dalle spese pazze a causa di quel Giove quadrato che fa gli agguati al tuo portafogli e da un Marte che ama i colpi di testa dell’ultimo minuto! Non credo di certo che tu abbia le stesse ambizioni di JLo e Ben Affleck… loro hanno appena visitato una casa in vendita dall’irrisorio costo di 85 milioni di dollari mentre tu, grazie al discernimento controllato di Mercurio, potresti al massimo essere in dubbio se approfittare di qualche ultima occasione dei saldi al mercato!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: in cerca di tenerezze: non farai fatica a trovarne qualcuna! Lavoro: ti sei già segnato tutte le cose da fare quando tornerai in ufficio! Salute: allegro come un gruppetto di bambini all'Aqua-park! Il consiglio del giorno: se non sai come passare la giornata, opta per un parco divertimenti! È sempre una buona idea per svagarsi e fare qualcosa di diverso!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Attenti alle chat e alle emoji, soprattutto! Le “regole” in merito all'etichetta sono cambiate, soprattutto grazie alle nuove generazioni, ed ora molti dei sorrisi o delle faccine più classiche hanno cambiato significato senza che nessuno vi abbia avvisato! È anche colpa di Mercurio quadrato se vi sembra di essere tutte le volte fuori posto o di aver detto qualcosa di improprio ma non temete: dopo qualche piccola incomprensione, Venere riuscirà a farvi esprimere senza problemi ciò che provate!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: rinasce in voi la voglia di cuccare come se non ci fosse un domani! Attenti alle avances troppo… ardite! Potrebbero far scappare qualcuno! Lavoro: la concentrazione vi manca… per fortuna l’ufficio è ancora lontano! Salute: vi dovete ancora riprendere dalla Luna storta di ieri: andateci piano coi festeggiamenti! Il consiglio del giorno: non avete l’età per fare a gara di salti sui gonfiabili: tenetevi le emozioni forti per un’altra volta!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con la Luna quasi in opposizione, inizi la giornata in un mood pessimo, col broncio e con poca voglia di interagire con il genere umano. Se poi ci aggiungiamo Venere quadrata, si fa presto a capire quanto sia impegnativo per te non mandare a quel paese ogni persona che incontri sul tragitto verso la spiaggia. Sei “simpatico” quanto Steve Jobs durante un colloquio di lavoro tenuto con un programmatore di software nel 1981. “Papà Apple” schernì il candidato facendogli addirittura il verso del tacchino in faccia…!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non splendi per doti amatorie. Oggi sarebbe preferibile stare un po’ sulle tue! Lavoro: preoccuparsi ora degli ordini che sono in arrivo fra un paio di settimane mi sembra prematuro… no? Salute: completamente sfasato e incapace di vederci chiaro. Il consiglio del giorno: la tattica del passivo aggressivo non funziona con tutti… e sicuramente non ti farà apparire più simpatico!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Irriducibile! Tu ci provi e ci riprovi fino a quando non riesci ad arrivare dove vuoi! Saturno opposto davvero non ti spaventa e, anche se con qualche ostacolo in più, tu sei assolutamente sicuro di poter riuscire nei tuoi intenti! Questa cosa ti accomuna al ladro genovese che, una volta stato scoperto a rubare una bicicletta, ha prima riconsegnato il velocipede sottratto al legittimo proprietario e poi, sotto gli occhi dello sventurato, ne ha prontamente rubato un altro per portarselo a casa! Determinato, no?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: continuo a pensare che il tuo movimento di bacino sia uno dei più sexy del pianeta! Lavoro: temo che quando ti hanno chiesto di assumerti la responsabilità di seguire la casella mail anche in vacanza non stessero scherzando… Salute: ricordati sempre di alternare un po’ di riposo alle tue super sessioni di allenamento. Il consiglio del giorno: non osare con tacchi troppo alti se non sai ancora dove andrete a festeggiare… se poi scopri che la serata si passa in spiaggia voglio vederti a camminare sulle mini-dune!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Fin troppo puntigliosa, potresti fare la fine di Instagram che ha dovuto ripristinare una locandina di Almodovar precedentemente oscurata per nudità con tanto di scuse ufficiali. Mercurio e Marte possono renderti fin troppo esiziale e pignola impedendoti di vedere le sfumature di ogni occasione. Grazie al cielo, anzi alla Luna, questa tendenza potrebbe attenuarsi in giornata e tu potresti annoiarti persino di criticare tutte le vicine di ombrellone con i loro improponibili costumi da bagno!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: momenti di serena tranquillità quel partner! E quando ti ricapitano?! Lavoro: sei una fucina di idee, perennemente in contatto col tuo commercialista per capire se alcune cose possono essere già messe in programma! Salute: la Luna, spostandosi dalla quadratura, si porta via tutti quanti pensieri pesanti dei giorni scorsi! Il consiglio del giorno: ci vuole uno scrub o un gommage per trattare la pelle e renderla più luminosa! La Luna ti aiuterà nei lavori di “manutenzione”!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei più hot e sensuale dell’estate a Siracusa che, per inciso, ha raggiunto qualche giorno fa la temperatura record di 48,8° gradi! Venere a favore riesce a darti un’allure e un modo di ammaliare gli altri con il solo tono della voce che fa invidia alle più grandi dive della storia! Peccato per la Luna quadrata di oggi: potrebbe darti la sensazione di essere a disagio di tanto in tanto. Controllerai di continuo trucco e parruco sullo specchietto in borsetta nel tentativo di correggere qualche sbavatura o capello fuori posto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: probabilmente non è ancora arrivato in grado di farti battere il cuore… O tu non sei abbastanza attenta da notarlo!Lavoro: porti sempre in borsetta con te gli appunti dell'ultima riunione di lavoro… Non sai mai quando potrebbe arrivarti un messaggio WhatsApp del capo che ti chiede di ricordargli alcuni dettagli…Salute: l'umore non è al massimo, per quanto riguarda la tua forma fisica invece sembri quasi una modella! Il consiglio del giorno: fatti viziare chiedendo di essere portata fuori a cena dal partner! Ancora meglio se il ristorante da provare insieme ha qualche stella in più!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Bugo, ad un concerto ad Ascoli Piceno, ha gettato a terra il microfono e ha smesso di cantare. Stanco e dispiaciuto perché alcuni dei suoi fan sono stati costretti ad ascoltarlo dietro delle transenne poiché sprovvisti di Green Pass. Reazione esagerata? Forse! Ma anche tu stai facendo fatica a rimanere ligio alle regole che ti vengono imposte: Saturno e Urano, entrambi storti, fanno di tutto per darti fastidio e spingerti a ribellarti alle cose che ritieni più ingiuste! Fila per le docce dopo il bagno a mare comprese!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: continuo a ripetere che questo non è il momento giusto per grandi amori… Ma lo è per nottate infuocate! Lavoro: spero che prima della fine delle vacanze tu ti decida a spegnere il cellulare aziendale! Salute: buon sostegno da parte dei pianeti maggiori: sei energico e molto propositivo! Il consiglio del giorno: fai una lista ben dettagliata di tutte le cose da fare in casa prima di partire per le vacanze… Non vorrei mai che Urano ti riservasse brutte sorprese!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Oggi potresti essere leggermente esagerato! So che la Luna ti ha caricato fino a poco fa di energia fuori dal comune ma faresti comunque bene a startene tranquillo. Parli senza problemi, ad alta voce, dei fatti tuoi nel bel mezzo della spiaggia e commenti senza vergogna i vicini di ombrellone tentando di fare il simpatico… con scarsi risultati! Mercurio quadrato ti impedisce di pensare alle conseguenze come è successo al parroco che ha ricevuto una visita dai carabinieri dopo aver lasciato il suo zainetto incustodito su una panca con su scritto “Non toccare, esplosivo”. Alla faccia dell’antifurto…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: solleticato e incuriosito da qualche nuova conoscenza estiva! Lavoro: stai già riuscendo a dimenticare il nome dell'azienda presso il quale sei impiegato! Salute: prima di partire per fare del surf assicurati di aver ricevuto una lezione principianti! Il consiglio del giorno: non temere di farti avanti: a volte anche un po’ di timidezza può risultare tremendamente sexy!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Segui i tuoi sentimenti come Arisa, anche quando gli altri potrebbero non comprendere fino in fondo le tue motivazioni! La cantante si è rasata a zero, come ogni estate, provocando reazioni miste fra fan ed hater! Anche tu, in realtà, vorresti seguire fino in fondo quello che la Luna ti sussurra. Sai benissimo che il tuo sesto senso ti potrebbe guidare benissimo ma, per colpa di Venere, fai fatica a lasciarti andare e a ignorare le opinioni degli altri! Ricorda le parole di Carroll in Alice: “non si vive per accontentare gli altri”!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: i tuoi tentativi di essere sensuale sono tanto teneri quanto inefficaci! Lavoro: hai già ripreso ad inviare e-mail minatorie ai tuoi colleghi anche se ti trovi fisicamente ancora in spiaggia! Salute: pieno di energie buone da impegnare! Il consiglio del giorno: sei talmente di buon umore che potresti addirittura regalare un'ora di straordinario in più alla tua azienda solo per arrivare al completamento delle task extra che ti sei assegnato!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sempre più pronto a nuove sfide: non hai paura di abbracciare il cambiamento e di imboccare nuove strade (e non parlo di percorsi non suggeriti da Google Maps…!). Come Lukaku ha abbandonato l’Inter per tornare a giocare nel Chelsea, anche tu sei pronto a importanti nuovi progetti ed hai una Venere pronta a sostenerti ad ogni passo! Interessante anche la Luna: ti aiuterà a diventare pragmatico nelle scelte e nei ragionamenti! Se segui i suoi consigli ti sarà più facile prefigurare il successo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: mi dispiace, ma le tue app di incontri hanno già esaurito i match disponibili per questo mese! Lavoro: stai maturando decisioni importanti… Le comunicherai ai tuoi colleghi non appena rientrerai in ufficio! Salute: super attento ai tuoi pasti sulla spiaggia: non hai assolutamente intenzione di rovinare la tua forma fisica!Il consiglio del giorno: non esagerare troppo con il risparmio: ogni tanto qualche vizio te lo puoi pure togliere!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Prendetevi tempo e rifatevi qualche calcolo! Mercurio, in questi giorni, potrebbe darvi problemi anche nei ragionamenti più semplici e non dovete preoccuparvi se avete bisogno di un attimino in più per arrivare alla conclusione! Se persino la Nasa si è dovuta ricredere sulla pericolosità di un’asteroide che avrebbe potuto colpire la Terra entro i prossimi 300 anni, voi potrete pure impiegarci un po’ più del solito per contare le monete che vi danno di resto, no!?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: riprendete timidamente il contatto con le vostre emozioni. È un buon punto di partenza!Lavoro: non pensate ora alle proposte di lavoro: avete ancora tempo per dire la vostra! Salute: nessuno riesce a schiodarmi dal lettino sotto l’ombrellone! Il consiglio del giorno: la Luna di oggi potrebbe essere un buono stimolo per riprendere, a poco a poco, qualche passione dimenticata per strada! Rispolveratele!

Voto 6 +