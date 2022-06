L’oroscopo di oggi 16 giugno 2022, le previsioni di Ginny: Vergine e Sagittario si fanno domande profonde L’oroscopo di oggi, giovedì 16 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: c’è grande introspezione e profondità nell’aria. C’è bisogno di domande profonde e nessuna paura di perdere l’equilibrio, anche intellettualmente.

L'oroscopo di oggi, giovedì 16 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: il Sole in Gemelli è quadrato a Nettuno nel segno dei Pesci. Questa quadratura indica un momento di confusione, di incertezza, di instabilità nelle emozioni e di poca chiarezza nelle espressioni. Soprattutto questo viene sentito dai segni mobili: Gemelli, Pesci, Sagittario e Vergine.

La Luna oggi si trova nello stabile segno del Capricorno e per buona parte del pomeriggio si troverà a ronzare attorno a Plutone. La Luna congiunta a Plutone è un grande momento di introspezione magica. Il segno fortunato di oggi sarà il Toro mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Non ti spaventa nulla e anzi, tu vai sicuro e fiero verso l’ignoto, proprio come la sonda Gaia che sta esplorando lo spazio. Grazie ai favori di Mercurio anche tu puoi studiare e ammirare coscientemente i terremoti stellari, gli asteroidi e decodificare il DNA del nostro universo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace proprio farlo ovunque, dall’ascensore al sedile della macchina, e non temi assolutamente il rischio di essere beccato, anzi ti esalta parecchio.

Lavoro: tenere a freno il tuo entusiasmo sarà un vero problema infatti potrebbero anche decidere di metterti una museruola per farti saltare in silenzio.

Salute: sprizzi energia da tutti i pori e sei il perfetto partner per una partita a padel dell’ultimo minuto.

Il consiglio del giorno: pare che anche lo studio del lattino sia un plus da aggiungere al proprio curriculum. Riprendi libri e appunti sotterrati da metri di polvere in soffitta e inizia a ripetere la prima declinazione: rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa.

Voto 8

Toro

Il benessere della comunità è una vera missione perché è Venere che ti guida ed esalta la tua bontà e l’amore verso tutti. Probabilmente il progetto per far ripartire, dopo ben trentadue anni, il treno dalla stazione di Vigna Clara per incrementare i mezzi pubblici della capitale, lo hai firmato proprio tu, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei un vero professionista in campo di coccole e sai soddisfare proprio tutti gusti grazie agli ottimi influssi del pianeta dell’amore.

Lavoro: sullo stile di presentazione devresti proprio lavorarci su ma per i contenuti no c’è proprio nulla da ridire. Salute: sei bello da morire e bisogna proprio fartene un merito mettendoti subito in primo piano nelle foto di gruppo.

§Il consiglio del giorno: spiega a tutti che è importante gettare i rifiuti in maniera differenziata, anche quelli più piccoli come lo scotch o il bastoncino del lecca letta.

Voto 8 +

Gemelli

I diritti sullo slogan ‘Tink Different’ di Apple sono ormai scaduti tanto che ora altre aziende hanno iniziato a riutilizzalo. Con l’aiuto di Mercurio potreste inventarvi senza troppa fatica una serie di parole e frasi fatte da proteggere con i diritti d’autore. Un modo alternativo per far crescere le tue finanze.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: flirtare con tutti è diventato il vostro sport preferito e ogni occasione è buona per gettare l’amo e ‘perscare’ qualche piccante incontro.

Lavoro: è un insieme di chiacchiere allegre, strategia e argomenti importanti. Un mix perfetto per saper tenere in pugno l’attenzione di tutti.

Salute: siete davvero entusiasti e felici e lo mostrate a tutti come quando si vince il primo premio e la coppa del torneo di Burraco.

Il consiglio del giorno: è possibile affittare una lavatrice a dieci euro al mese con tanto di detersivo, un’ottima soluzione per sostituire quella antichissima nella vostra casa al mare.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Neppure alla notizia che Tom Cruise è tornato single tu ti sei somposto più di tanto. Nonostante il pianeta dell’amore sia in perfetta armonia. Tu riesci a trovare sempre un punto di vista critico e acido anche se il più figo del gruppo dovesse invitarti fuori a cena. Certo che non te ne va mai bene una.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti piace più criticarlo che godertelo. Sei come l’antipatica suocera piena di lamentele nei confronti del fedelissimo e amorevole marito che ormai la sopporta solo per abitudine.

Lavoro: trovi sempre il pelo nell’uovo. Forse dovresti iniziare a pensare che sei tu ad essere un po’ troppo paranoico e pedante.

Salute: ti vedremo al massimo alzarti per andare in pausa pranzo o in bagno perché per il resto sei decisamente spiaggiato sulla scrivania peggio di un tricheco assonnato.

Il consiglio del giorno: pare che il costante esercizio fisico possa anche potenziare il cervello. Un buon motivo per mettersi almeno a percorrere i famosi diecimila passi al giorno. Dai che ce la puoi fare.

Voto 5

Leone

Ti piace moltissimo essere al centro dell’attenzione ma non sempre vieni dipinto come vorresti. Proprio come è successo a Pirlo, presentato al club Karagūmrūk con uno striscione dove appare nelle vesti del padrino. Sicuramente puoi sfruttare meglio i favori di Marte e Mercurio invece di essere descritto come ingombrante e macchinoso. No?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non sei la persona adatta per coccole e empatia meglio rivolgerti a te solo per il sesso sfrenato e il divertimento.

Lavoro: vivi tutto con grande entusiasmo e vorresti finire ogni riunione con un brindisi perché c’è sempre un buon motivo per festeggiare.

Salute: per descriverti bastono solo due parole: super aitante. Concordi?

Il consiglio del giorno: per addolcire un po’ i tuoi modi c’è il libro di Jack Goody sui fiori e il loro linguaggio universale. Da leggere, sottolineare e in molti casi applicare.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Lo so che sei parecchio confusa a causa della quadratura di Mercurio. Infatti la notizia che l’Ex sede del PCI in botteghe oscure a Milano verrà convertita in un hotel di lusso fai proprio fatica a catalogarla. Dovresti metterla di fianco al cassetto con le t-shirt in sfumatura di colore dall’azzurrino chiaro al blu, ed affibbiarle l’etichetta ‘Informazione generica’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: prontissima ad abbracciare tutti perché travolta da un incredibile impeto amoroso. Non cercare un perché ma vivilo appieno.

Lavoro: ti mancano le parole e questo già ti infastidisce parecchio ma neppure se dovessi cercarle nel dizionario riuscirai a formulare una frase di senso compiuto.

Salute: bella, composta e misurata come richiede il bon ton e l’etichetta reale. Sei al pari della bella Kate Middleton.

Il consiglio del giorno: visti i problemini di logica potresti ripassare le doppie con il tuo cuginetto che ha appena finito la prima elementare. Farà sicuramente bene ad entrambi.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sei decisamente stufa della continua opposizione di Giove e pensi di meritarti un po’ di fortuna anche tu. Capisco perfettamente, ma presa dalla foga il rischio è che tu possa fare come la commessa in un tabaccaio che ha rubato ben 150.000 euro in gratta e vinci. Puoi sempre chiedere un buon consiglio a Mercurio ora che sei tornata nelle sue grazie.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: purtroppo nulla si muove ancora all’orizzonte ma puoi sempre approfittare per pensare un po’ a te stessa e amarti tu per prima. No?

Lavoro: converrebbe metterti subito a controllare testi e bozze perché sei in grado di trovare tutti gli errori alla prima rilettura.

Salute: Marte in opposizione è davvero sfiancante e ti senti come se dovessi percorrere una maratona tutti i giorni senza neppure il week end per recuperare un pochino.

Il consiglio del giorno: siccome sei un po’ maldestra per l’acconciatura perfetta c’è una meravigliosa fascia per fare lo chignon senza perdere neppure una ciocca di capelli. Ovviamente bisogna comunque mettere un bel po’ di lacca per fisare il tutto.

Voto 6 –

Scorpione

Ora che il pianeta del pensiero ti accompagna ovunque ti senti un pochino rassicurato ma non è ancora giunto il momentio di abbassare la guardia. Potresti fare la fine del turista americano derubato in Spagna del suo orologio da ben 800.000 euro. In questi casi ascolta Mercurio e metti tutti i tuoi valori ben al sicuro nella cassaforte della banca.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti troveremo solo nella tua tana scorpionica e prima di venirti a trovare sarebbe meglio mandarti un messaggio meglio se con un piccione viaggiatore perché anche il telefono non prende.

Lavoro: torni ad essere il perfetto stratega, freddo e con una visione lucida. Pronto a passare sopra a chiunque anche a quello che fino a ieri ti consideravano un amico.

Salute: sfrutta al meglio la tua grande attività mentale seguendo un tutorial di make up per ravvivare un po’ il tuo incarnato color ‘gesso’.

Il consiglio del giorno: per il tormento estivo delle zanzare ci sono i commercio fantastici gel e stick ma per un sollievo immediato puoi sempre utilizzare il classico e refrigerante cubetto di ghiaccio.

Voto: 6

Sagittario

Non hai ben capito come sia stato possibile censurare il film su Buz Lighyear negli Emirati Arabi. Con Mercurio in opposizione tu ti sei unicamente esaltato per la storia di questo eroe e per le mirabolanti scene d’azione e di certo non avrai fatto assolutamente caso al bacio saffico che ha destato così tanto scalpore. Ma non sei tu, forse, il grande conoscitore delle culture straniere?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: vai subito al sodo perché al momento non ricordi più come si fa a sussurrare le dolci paroline d’amore.

Lavoro: appena vedi una difficolta vuoi subito superarla con un bel salto, la pazienza e la ragionevolezza al momento non sono nella lista dei tuoi punti di forza.

Salute: sei incontenibile appena si tratta di tempo libero e di festeggiamenti. Ma solo per quello eh.

Il consiglio del giorno: per il tema perfetto c’è l regola del P.O.R.C.O. (Pensare, Organizzare, Rigurgitare, Correggere, Omettere.) da utilizzare non solo per l’esame di maturità ma soprattutto quando scrivi i tuoi comunicati e e le email.

Voto 7 –

Capricorno

Cerchi una continua mediazione tra i tuoi doveri e la tua dedizione all’amore. Infatti sei come la sposa che domenica scorsa di è presentata ai seggi elettorali in abito bianco e bouquet di fiori. Anche se Venere ti fa vedere tutto nelle meravigliose sfumature del rosa, tu non puoi passare sopra ai tuoi radicati principii.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: premuroso e affabile ma solo con i tuoi cari, tutti gli altri dovranno guadagnarselo.

Lavoro: vorresti riprenderti il tuo ruolo di leader indiscusso ma ti suggerisco di aspettare ancora un pochino e riguadagnarti quella posizione passo dopo passo.

Salute: vorresti essere riempito di complimenti. Per farlo basta che inizi a metterti bene in mostra.

Il consiglio del giorno: per un menù leggero e di stagione puoi sorprendere tutti con ottime bruschette al pesce spada. Ne gioverà il gusto e anche la tua linea da tenere sempre sotto controllo.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Sei tornato ad essere un vero genietto proprio grazie ai favori di Mercurio. Potresti addirittura sfidare Google Cloud che di recente ha raggiunto il record per il calcolo del P greco, fino a cento trilioni di cifre. Con l’energia di Marte puoi stare tranquillamente sveglio per giorni per poter conquistare anche questa impresa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i sentimenti sono nascosti in cantina con i quaderni delle elementari ma a te al momento non mancano per nulla.

Lavoro: con il pianeta del pensiero Mercurio puoi finalmente sgasare e sentirti come un pilota di formula uno in pole position.

Salute: starti dietro è praticamente impossibile perché sfrecci come su un monopattino a tutta velocità tra divieti e contromano.

Il consiglio del giorno: il campionato nazionale di inseguitori di formaggio è sbarcato in Italia. Manda subito l’iscrizione per partecipare anche a questa folle competizione.

Voto 8 –

Pesci

Che dallo spazio arrivino segnali radio per voi non è assolutamente una sorpresa. Grazie alla vostra sconfinata immaginazione e grazie a Nettuno voi probabilmente avete già un canale diretto di comunicazione. Avere Mercurio in quadratura in questo campo per voi è quasi una fortuna perché renderebbe tutto troppo razionale e asettico mentre voi volete unicamente sognare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la vostra stella guida è l’amore che voi seguite ciecamente senza farvi alcuna domanda o forse perché non ve ne viene in mente neppure una.

Lavoro: la confusione regna sovrana tanto che mentre guardate i grafici e le statistiche voi siete capaci di vedere draghi volanti come se foste su un prato a guardare la forma delle nuvole.

Salute: siete felici e incoscienti praticamente il sogno di qualsiasi filosofo moderno.

Il consiglio del giorno: per non sbagliare affidatevi sempre ai modelli classici soprattutto se si tratta di saldali. Così sarete comunque sempre eleganti e stilosi.

Voto 7