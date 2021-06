La Luna nell'oroscopo di oggi, mercoledì 16 giugno 2021, si troverà transitare nel segno della Vergine e quindi, soprattutto nelle prime ore della mattina, in perfetta opposizione a Giove nei Pesci. Per fortuna questa opposizione durerà davvero poco ma non sarà di buon auspicio soprattutto per le questioni economiche. Non dimentichiamoci infatti che la quadratura tra Urano e Saturno, della quale vi ho già parlato ieri, vuole proprio mettere in discussione ogni genere di stabilità economica.

L’oroscopo del giorno 16 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Sono convinta che questo Saturno nel segno dell'Acquario mentre Urano scombina le nostre certezze dal punto di vista della stabilità e della sicurezza economica, voglia proprio insegnarci a metterci in gioco per primi comprendendo fino in fondo quanto far parte di una comunità significhi mettere in campo la parte migliore di noi stessi così da creare un "tutto" più forte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete: occorre darsi una calmata! Non puoi dire proprio tutto tutto quello che ti viene in mente! Altrimenti finisci col dire cose veramente molto private come Andrea Zelletta, che ha raccontato senza problemi le sue capriole fra le coperte con la sua compagna! Nel tuo caso, ovviamente, avresti poco da raccontare in merito a prodezze erotiche… con questa Venere quadrata la tua camera da letto mi sembra sexy come un’aula di scuola superiore durante gli esami di maturità…!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: un disastro dichiarato. Riesci a dire la cosa sbagliato nel momento peggiore…

Lavoro: non guardi in faccia a nessuno e tiri dritto per la tua strada! Anche a costo di dover risultare antipatico!

Salute: sei in forma per il prossimo campionato di Beach Volley della spiaggia!

Il consiglio del giorno: fermati un momento per valutare anche i dettagli minori: a volte c’è bisogno del lavoro di fino!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti vedo già con gli occhi che brillano, Torone mio. Il trailer del prossimo film “Space Jam 2”, ovviamente sequel della pellicola con Michael Jordan in featuring coi Looney Tunes, ti ha svegliato ricordi di infanzia cari e teneri! Luna e Venere, assieme ad un Giove giocoso, ti regalano emozioni potenti e pieni di tenerezza! Sfrutta questo mood e prendi la giornata con più distensione! È vero: Saturno ancora ti osserva minaccioso ma, per oggi, le sue prove possono aspettare!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: riprende la mania di riempire di sticker la chat con la persona che ami di più!

Lavoro: riesci a rispondere con un sorriso anche al cliente più antipatico.

Salute: le energie tornano ad un livello tollerabile!

Il consiglio del giorno: magari è un po’ fuori stagione ma il corso di cucina esotica lo prenoterei comunque! Nulla ti diverte di più che stare fra i fornelli!

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Anche se la Luna si mette di traverso cercando di ostacolare i vostri progetti, voi non datele ascolto! Avete fatto grandi passi in avanti e vi siete messi in discussione nel modo giusto… arriverete sicuramente al successo! Come Chiara Ferragni, dovete diventare abili nell’ignorare chi cerca di criticarvi! Lei è riuscita a creare un nuovo business di successo in collaborazione con Nespresso anche se in molti avevano cercato di dissuaderla! Voi dovete semplicemente prenderne esempio!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il partner oggi potrebbe trovarvi simpatici come un orso delle caverne appena svegliatosi dal letargo…

Lavoro: viaggiate a tutta velocità verso i vostri traguardi.

Salute: avvertite stanchezza latente dovuta ad impegni che fate fatica a risolvere.

Il consiglio del giorno: evitate di buttare tutto all’aria perché non va tutto come volete voi! È colpa della mosca al naso che vi mette la Luna: nient’altro!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Voglia di far festa… anche senza una ragione precisa! Con una Luna a favore e Venere che continua a tenere alto il livello di umore, potresti addirittura comprare, dall’esercito americano, uno dei nuovi intercettatori che spara stelle filanti per fermare i droni ed utilizzarlo invece per un party in giardino! Ricordati Cancretto: hai bisogno anche di riposare! Energie e voglia di far baldoria potrebbero non durare per sempre!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: continua la tua lista di conquiste ed amanti… quasi meglio di Brooke Logan!

Lavoro: ricordati di dare una letta alle mail dove sei in CC prima di archiviarle!

Salute: buona energia in circolo!

Il consiglio del giorno: lasciati convincere dal parrucchiere di fiducia per un nuovo taglio di capelli! Ogni tanto cambiare può far bene!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

I grossi progetti non ti spaventano. Sei come la città di Milano, in continua evoluzione e pronta a raggiungere vette sempre più alte con i suoi grattacieli futuristici, come il prossimo “Nido Verticale”! Marte oggi ti spinge verso lidi sconosciuti, pronto ad affrontare ogni possibile ostacolo senza paura! Non demoralizzarti se non riesci subito nei tuoi intenti: tieni duro e mantieni vivi nella mente i tuoi obiettivi, anche quando la Luna se ne va!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non demordere: presto si accorgerà di quanto è unico il tuo corteggiamento!

Lavoro: irriducibile: non sei disposto a scendere a compromessi con nessuno!

Salute: in forma e pronto a fare il revival di Baywatch sulla spiaggia!

Il consiglio del giorno: il trucco per arrivare dove vuoi? Non demordere nemmeno di fronte a sbagli ed errori! Sono il modo migliore per imparare!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il “regalo” di oggi è questa Luna benevola che giunge a darti un sollievo momentaneo. Grazie a lei riesci, almeno in parte, a recuperare lo stress dell’ultimo periodo e persino a trovare l’occasione per mostrare sostegno e supporto a chi ha bisogno di te! Posi con la maglietta a favore del Pride come le Spice Girls nella loro ultima “reunion digitale” sfoderando un sorriso smagliante ed emanando positive vibes a manetta!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti fai troppi problemi e passi il tempo a chiederti quali sono le parole giuste da dire… segui l’istinto!

Lavoro: passi sopra agli errori grammaticali nelle mail dei tuoi colleghi: con questa Luna ti senti buona!

Salute: più proattiva del solito: accetti di buon grado pure gli inviti ad una sessione di jogging serale!

Il consiglio del giorno: ogni tanto evitare di fare la pignola ti permette di prendere la vita con più serenità e di lasciarti sbagliare senza condannarti! Provaci!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Potrebbero uscirti delle frasi impopolari e, magari, anche poco ponderate. Un po’ come il Parlamento Italiano che ha dedicato qualche commento (di troppo) alla percentuale “troppo alta” di omosessuali fra i giudici di Ballando con le Stelle. Lungi da me pensare che tu possa anche solo pensarla una castroneria del genere ma l’esempio calzava perfettamente con le gaffe che Mercurio e Venere potrebbero preparare per te!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: confusa… non sai più bene cosa provi!

Lavoro: la presentazione che dovevi preparare per oggi avrà un effetto positivo assicurato! Vedo già i complimenti fioccare!

Salute: gli allenamenti stanno dando i loro frutti!

Il consiglio del giorno: non crucciarti troppo per i guai in amore! Questi periodi servono anche per comprendersi meglio!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Fossi in te oserei, Scorpione. L’idea di tentare, per una volta nella vita, un biondo come colore di capelli potrebbe pure funzionare! Senza contare che i colori della stagione sono proprio i biondi caldi e avvolgenti! Con questa Venere a favore, anche se ti facessi la chioma di un colore fluo, saresti come comunque irresistibile! Peccato per Marte: ti toglie tutto il coraggio di provare qualcosa di estroso ed esotico! Che noioso…

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fin troppo restio a provare cose nuove… lasciati andare!

Lavoro: attieniti alle procedure senza fare di testa tua: è meglio sapere dove metti i piedi!

Salute: non esagerare coi primi soli in spiaggia! Possono scottare anche quelli!

Il consiglio del giorno: per divertirsi non c’è mica bisogno di fare per forza qualcosa di eccessivo! Anche una serata con gli amici di una vita può darti soddisfazione!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai dimenticato la password di Facebook? Il PIN del tuo cellulare è finito nel dimenticatoio come la lista dei prodotti agricoli dell’Uganda preparata per l’interrogazione di geografia di quinta elementare? Nessun problema! Anche se Mercurio è opposto e, per te, dimenticare sembra una disciplina olimpionica oramai conquistata c’è la possibilità che tutte le tue password siano finite nella lista “RockYou2021” stilata da un hacker. Almeno è un modo comodo per ritrovarle, no?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: disattento… ma non era il vostro anniversario oggi?

Lavoro: possibile che solo a te succeda che le chiamate che passi vengano disperse nel vuoto?

Salute: testa decisamente fra le nuvole!

Il consiglio del giorno: controlla periodicamente gli avvisi di Facebook: possono salvarti la vita in merito a compleanni e eventi importanti che ti eri completamente dimenticato!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti piacerebbe che il mondo, ogni tanto, avesse spazio anche per la tua fantasia! Con questa Luna a favore ed una Venere opposta che alterna, discontinua, il flusso della tua immaginazione, ti piace fermarti e sognare ad occhi aperti una realtà più aderente ai tuoi voli pindarici! Solo per oggi, concediti una ricerca sui social delle opere di Ian Padgham: soddisferà il tuo bisogno di evasione da un quotidiano fin troppo “duro”.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: al momento, le storie d’amore sembrano lontane ed irraggiungibili.

Lavoro: non distrarti durante le riunioni: non ti puoi permettere di perdere il filo!

Salute: grazie a qualche pausa in più potresti persino recuperare energie!

Il consiglio del giorno: concediti dei momenti di debolezza, di svago e di fantasia! Anche i segni “tutti d’un pezzo” come te hanno bisogno di un momento solo per loro, ogni tanto!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi ricordati di rivoluzionare qualcosa. So che non è facilissimo, con un Marte che sembra renderti tutto in salita, ma una volta superato l’ostacolo ti sembrerà di aver guadagnato forza e decisione. Non c’è bisogno di atti di estrema memorabilità, basta fare scelte consistenti come quella di Windows che ha deciso di cambiare, d’ora in poi, il nome dei suoi sistemi operativi. Presto avremo infatti Windows Sun Valley al posto del canonico “Windows 11”! …c’è chi dice che l’idea sia uguale a quella di Apple ma, a noi, poco importa!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: tante, tantissime chiacchiere ma poca azione!

Lavoro: c’è bisogno di una svolta e tu sei pronto a metterci tutto il tuo impegno per crearla!

Salute: energie date per disperse…

Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di grandi sforzi per rimettersi in forma… anche una passeggiatina in riva al mare, al tramonto, è consigliabile!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mantenete il controllo, Pesciolini. Fra Mercurio quadrato e Luna opposta è facile che perdiate di vista il senso della decenza e creiate situazioni imbarazzanti come la regia di Supervivientes con il naufrago Onestini, ripreso dalle telecamere durante un clistere… Chiedetevi sempre se quello che state facendo possa sembrare fuori luogo e cercate di non eccedere nel seguire l’istinto: almeno per oggi rimanete “schisci”!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: anche se con una Luna opposta, riuscite comunque a risultare teneri e carini!

Lavoro: troppe cose da fare e troppa poca organizzazione.

Salute: vi svegliate rilassati come una corda di violino appena accordata…

Il consiglio del giorno: usate il cd di campane tibetane mentre vi dedicate ad una sessione intensiva di yoga e stretching per i muscoli di collo e schiena!

Voto 6 –