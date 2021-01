L'oroscopo di sabato 16 gennaio 2021 è un grande incitamento all'indipendenza, al coraggio di capire realmente che cosa desideriamo, nel profondo del nostro cuore senza nessun genere di opportunismo, e andarcela prendere, costi quel che costi. Venere infatti nel segno del Capricorno è perfettamente in trigono alla Luna nera, Lilith, nel segno dell'Ariete. Come a dire che il compromesso, soprattutto nei sentimenti e nei desideri, non è nemmeno contemplato. Contemporaneamente Giove e Urano si trovano in perfetta quadratura come a rompere ogni nostra comoda comfort zone.

L’oroscopo del giorno 16 gennaio 2021

La Luna nel segno dei Pesci oggi sembra voler far tirare un sospiro di sollievo alla tendenza allo scontro che risuona fortissima nel cielo astrologico degli ultimi giorni. E voi? Il vostro segno zodiacale vuole affrontare i cambiamenti di petto oppure preferisce fuggire con la fantasia verso nuovi orizzonti e nuovi ideali? Scopritelo nell'oroscopo di oggi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Forse la fretta o magari qualche incomprensione. Fatto sta che la tua vita sentimentale assomiglia del tutto alle extension di Carlotta Dell’Isola del GF: poco armoniche e un po’ troppo “raffazzonate”. Venere quadrata non ti aiuta e, con quel Mercurio a favore, rischi anche di essere troppo poco sentimentale ed eccessivamente pragmatico. Ricorda: la sincerità è la prima cosa in un rapporto!

Amore: le tue dichiarazioni del 730 sono quasi più romantiche di quelle che componi per il partner. Lavoro: produttivo, non ti fai scappare occasioni interessanti. Salute: hai visto momenti migliori. Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di prendersi una vera pausa dal partner, è sufficiente tenere un profilo basso e tenerti per te tutte le critiche che ti escono dalle labbra senza che tu ci pensi.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Può suonare assurdo ma grazie a questo Marte la tue voglia di avventure aumenta a tal punto che saresti quasi disposto ad alzarti dal divano dove normalmente ti piace rilassarti… ho detto “quasi”! Ho però la soluzione adatta a te: il prossimo videogioco di MachineGames, appena annunciato, sarà un’avventura liberamente ispirata ad Indiana Jones! Il connubio perfetto fra le emozioni dell’avventura e la comodità del divano!

Amore: fai faville e la gente non riesce a starti lontana! Lavoro: non hai la testa per pensare a fatture e bolle di trasporto: meglio fantasticare con la mente. Salute: recuperi le forze necessarie per, almeno, alzarti dal letto e farti il caffè. Il consiglio del giorno: sii pratico e pragmatico, anche quando parli di cose complesse. Alle persone piacerà di certo avere a che fare con una persona che sa quello che vuole senza troppi alambicchi mentali!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I momenti no ci sono per tutti, da Maria Teresa Ruta al GF Vip che ha avuto un momento di sconforto dove ha gridato un po’ con tutti a voi, cari Gemellini, che con questa Luna tutta storta potreste essere pure giustificati ad avere un diavolo per capello. Attenzione soprattutto a quello che esce dalla bocca: Mercurio vi rende precisi, taglienti e forse anche un po’ troppo onesti!

Amore: siete ancora indecisi se mostrare il vostro interesse oppure se fare gli gnorri. Lavoro: intraprendenti. Avete addirittura l’ardire di mettere le mani sulla nuova stampante multifunzione senza aver letto le istruzioni. Salute: non al top. Il consiglio del giorno: sappiate prendervi dei momenti per voi stessi per riflettere e tenervi del tempo per riorganizzare le idee.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

No, Cancretto. Non ho altre parole, e forse non sono necessarie, per comunicarti il mio dissenso più sfrenato verso l’idea di assoldare un coach apposito per la riconquista del tuo ex. Nemmeno questa Venere opposta, così pesante, può convincermi che ne hai davvero bisogno. Tutt’al più posso consigliarti di prenderti meglio cura di te e di esplorare con dovizia e precisione tutte le emozioni che popolano il tuo dolce cuoricino!

Amore: non benissimo, si può migliorare! Lavoro: preoccupato per tutti i cambiamenti che stanno mettendo in atto. Salute: ben sostenuto dalla Luna, almeno umoralmente. Il consiglio del giorno: l’unica cosa che puoi fare con tutte quelle vecchie lettere dei tuoi ex è cestinarle o usarle per accendere il fuoco.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ha fatto il giro del mondo la notizia dei funzionari della dogana dei Paesi Bassi che, in seguito alle nuove disposizioni, hanno ritirato il panino preparato per il pranzo ai viaggiatori inglesi in arrivo commentando poi “Benvenuti nella Brexit”! Immagino la faccia dei viaggiatori: confusi e spaesati come te, caro Leoncino, che con quel Mercurio opposto fai già fatica a capire dove ti trovi al risveglio!

Amore: attento a non farti prendere la mano con dei regali troppo costosi! Lavoro: non riesci a tenere la concentrazione per più di due minuti su qualcosa che non sia gossip. Salute: recuperi un po’ di tranquillità grazie alla Luna meno antipatica del solito. Il consiglio del giorno: anche per oggi, le energie sono destinate a qualcun altro. Limita al massimo gli sforzi e, se proprio hai intenzione di allenarti con i pesi, limitati a portare le casse dell’acqua a casa: non uno sforzo di più!

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Le cose possono cambiare ma non l’album dei Calciatori che torna anche quest’anno con 748 figurine nuove di zecca! Questa notizia, oltre che a darti spunto per riprendere un piacevole passatempo che stimola la tua innata predisposizione ad attaccare bene le foto nei bordi, ha anche un non so che di malinconico. Praticamente la metafora perfetta per descrivere questa Luna opposta di oggi in aspetto con Marte a tuo favore!

Amore: ricevi dichiarazione d’amore su carta pregiata. Lavoro: gioca d’anticipo e batti sul tempo chi vuole proporti cambiamenti o nuovi strumenti per ottimizzare la produzione avanzando per prima la proposta. Salute: potrebbe andar meglio… Il consiglio del giorno: non temere la Luna: è un messaggio dalle stelle che ti invoglia a guardarti dentro in modo diverso. Rispetta anche le tue paure o le tue ansie: sono in grado di raccontare molto di te!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Leggi delle notizie di Azealia Banks, e del suo presunto pasto fuori dai canoni immortalato sui social, trovandola di poco gusto e fuori di testa. La Venere di oggi riesce, in parte, a darti una visione disincantata del mondo ed anche tu, che normalmente sei sempre disposta a vedere il lato positivo di ogni cosa, non hai intenzione di scusare nessuno oggi, nemmeno persone che normalmente ottengono da te i nulla osta!

Amore: non si fanno sconti per nessuno, nemmeno per le tue cotte. Lavoro: dritta al punto, sempre. Salute: nervosa e un po’ infastidita. Il consiglio del giorno: prendi a piccole dosi gli impegni di oggi. C’è bisogno di tenere tutto sotto controllo ma con discernimento.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il trend di questa primavera saranno borsette talmente minuscole da non riuscire nemmeno a metterci la chiave della catena con la quale chiudi normalmente la bicicletta… Tranquillo, Scorpione, non sei l’unico a trovarle inutili! Benché Mercurio ti offuschi un po’ le capacità razionali, in questo caso ci hai visto benissimo. D’altra parte tu non hai bisogno di questi accessori per essere cool: ci pensa già Venere a darti quel tocco magico in più!

Amore: il tuo fascino è un evergreen che difficilmente passerà di moda. Lavoro: scadenze che, mprovvisamente, ricompariranno dal dimenticatoio già oltre la loro deadline ti faranno perdere le staffe… Salute: riguadagni tranquillità. Il consiglio del giorno: non incaponirti per trovare tutte le risposte necessarie. Molte di queste saranno pronte a venirti in mente quando meno te lo aspetti.

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La notizia di Diletta Leotta insieme a Can Yaman per qualche giorno in un hotel non ti convince più di tanto. Per te le storie d’amore vere sono tutt’altro e, con questa Luna quadrata, fai davvero fatica a credere nelle favole da copertina. Venere sta cercando, infatti, di farti puntare di più su qualcosa di solido e sincero. Alla larga da ogni luce della ribalta forse stai davvero pensando a vivere qualcosa di più serio.

Amore: ti guardi intorno senza ancora fare scelte azzardate. Lavoro: entusiasta di alcune piccole attività che porti avanti in solitaria. Salute: non proprio al top. Il consiglio del giorno: cuffie nelle orecchie e concerto di musica classica in grado di rilassarti e stimolarti!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ho già preso i biglietti per il tour imminente della reunion delle Spice Girls! Vieni con me, vero? Ora che sono riuscite a convincere persino Posh Spice (Victoria Beckham) ad unirsi al gruppo nulla potrà più fermare il nostro sogno da teenagers dal riprendere vita! Con questo connubio di Venere a tuo favore e una Luna che patteggia per te, non poteva esserci una notizia migliore per risvegliare qualche bel ricordo dolce dal tuo passato!

Amore: c’è gente che farebbe a gare per ricevere solo un tuo cenno. Lavoro: sai gestire bene le incombenze e la sovrapposizione di colloqui e appuntamenti! Bravo! Salute: energico, deciso e orientato al pensiero positivo! Il consiglio del giorno: almeno per oggi, puoi osare un look più deciso e che sappia mettere in risalto le tue forme! Potresti usarlo almeno per una diretta online, no?!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Come l’influencer Giulia Valentina anche tu, caro Acquario, sei un po’ stanco di tutte le dicerie che si sprecano sul tuo conto. Mentre lei ha passato in rassegna tutti gli articoli che parlano di lei mettendo, evidentemente, dei titoli click-bait che la descrivono in modo eccessivamente osé, tu hai dalla tua Mercurio che ti consente di mettere i puntini sulle i a chiunque abbia voglia di litigare con te. Sei, in una parola, esiziale!

Amore: non ti fai trascinare facilmente dalle emozioni. Lavoro: produttivo all’inverosimile! Salute: nervoso per colpa di Marte che ti guarda di sbieco. Il consiglio del giorno: non litigare tutte le volte che ti è possibile! Fanne una questione di economia e risparmia energie.

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

A voi, miei empatici, dolci e cari Pesciolini, dedico la notizia della cagnolina Austin che, per la prima volta dalla sua nascita, è riuscita a camminare da sola grazie a delle protesi create appositamente per lei. La dolcezza della scena e del senso di poter affrontare ora il mondo con rinnovata forza sono le stesse sensazioni che regala, a voi, questa Luna sul vostro segno! Siate abili nello sfruttare al meglio il suo influsso.

Amore: vi stupite di voi stessi quando date risposte chiare e sincere a chi amate. Lavoro: state diventando bravi a cogliere tutti gli imprevisti come fossero occasioni. Salute: caricati a molla, sareste quasi pronti per un viaggio intorno al mondo dimenticandovi a casa persino la comunissima aspirina contro ogni evenienza! Il consiglio del giorno: fate così oggi: per ogni cosa che fate per dovere o obbligo, fatene un’altra per piacere o per il solo gusto di farlo! Curatevi di voi e dei vostri desideri (che oggi sono così chiari e lampanti!).

Voto 8