L’oroscopo di oggi 16 febbraio 2022: Scorpione e Toro in una tormenta di emozioni Nell’oroscopo di oggi mercoledì 16 febbraio 2022 attendiamo la Luna piena tra Leone e Acquario che sarà alle 18:00 in Italia. E’ un momento di tensione nella quale le forze dell’io devono confrontarsi con i bisogni dell’altro, privati e sociali. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Eccoci all'oroscopo di oggi mercoledì 16 febbraio 2022, aspettando la Luna piena in Leone di questa sera che in Italia avverrà intorno alle 18:00. La Luna in Leone è molto potente perché porta a galla tutte le nostre esigenze più profonde, i bisogni più capricciosi e ci obbliga a trovare un equilibrio con il resto del mondo.

Con questa potentissima Luna piena in Leone e con la forza della congiunzione tra Venere e Marte in Capricorno, come vi dicevo anche nelle previsioni astrali della settimana, direi che il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che dribla ogni emozione sconquassante. Il segno sfortunato di oggi è il Toro che non sa bene dove trovare pace se non nel frigorifero.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Tutte queste energie cosmiche ti stanno dando alla testa e tra i pianeti in quadratura e il plenilunio sei come una pentola a pressione. Ti potresti lanciare in gesti sconclusionati come fare invasione di campo durante il Super Bowl solo per il gusto di essere placcato da giocatori e poliziotti e solamente per sentirti dire che sei un vero ‘cattivo’ ragazzo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei come un elefante in una cristalleria. Fai solo disastri.

Lavoro: incredibilmente sei riuscito a completare la revisione del budget settimanale, ma hai comunque deciso di far diventare tutti matti.

Salute: caotico e disordinato, meglio sedersi con le gambe a forma di loto e respirare profondamente.

Il consiglio del giorno: pensi che i bravi ragazzi restano a casa mentre quelli cattivi vanno dappertutto. Ne sei davvero così sicuro?

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti avverto subito mio caro Toro che con questa Luna piena in quadratura potresti avere delle ‘allucinazioni’ e perdere contatto con la realtà. Come la guardia in una galleria d’arte russa che decide di disegnare gli occhi alle figure di un famosissimo quadro. Con Mercurio in opposizione meglio evitare qualsiasi iniziativa perché é un attimo finire nei guai…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei in tilt come un juke box con suoni e lucine ad intermittenza.

Lavoro: se si è spenta la luce, prima di andare in escandescenza e incolpare chiunque, controlla di aver saldato la bolletta.

Salute: come l’eroe Achille forte e bello ma sfinito dalla Luna che continua a punzecchiargli il tallone.

Il consiglio del giorno: meglio restare fermo e immobile come una bella statuina per non fare danni.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi siete buttati, grazie a Mercurio, a ragionare sull’importanza e l’utilizzo del linguaggio ed in particolare sulla necessità di un utilizzo della parola piu inclusivo. Non a caso proprio in questi giorni il Ministero dell’istruzione ha usato per la prima volta la lettera ‘schwa’ in un documento ufficiale. Complimenti ragazzi perché siete proprio sul pezzo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: saprete mettere gli altri al primo posto. Questo è un vero miracolo ‘d’amore’.

Lavoro: la comunicazione e le parole fluiscono armoniosamente per la vostra immensa gioia.

Salute: fisicamente siete molto pigri ma mentalmente siete dei veri atleti olimpionici.

Il consiglio del giorno: sperimentate un linguaggio più inclusivo dove potete, al momento, scegliere sia simboli o lettere per essere super all’avanguardia nei vostri messaggi.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Oggi si entra nella fase più intima e potente del plenilunio ed è un delicato momento di bilancio personale dove si può comprendere cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare. Pare che tutti gli studi scientifici attraggano poco le giovani donne perché ancora ancorate allo stereotipo di genere. L’astrologa suggerisce lo studio degli archetipi per abbattere gli stereotipi come materia da inserire fin dalle elementari per future generazioni ricche di donne scienziate come Rita Levi Montalcini e Margherita Hack.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: per non essere disturbati avete messo un cartello con scritto ‘torno subito’ non ti è ancora chiaro quanto sarà lungo questo ‘subito’…

Lavoro: il pensiero si fa più chiaro e limpido e riuscite a dire al capo quello che veramente pensate. Attenzione a non offenderlo.

Salute: la serenità prima di tutto e per te è un divano un plaid ed una buona camomilla con il miele.

Il consiglio del giorno: predi subito un bel libro del filosofo Jung che spiega la differenza tra archetipi e stereotipi. Il titolo è ‘Gli archetipi dell’inconscio collettivo’

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Mio caro Leone sei il LeBron James che supera tutti i record per punti segnati in una stagione. Tu di record potrai, forse, superarne almeno uno in questi giorni grazie ad una potentissima Luna piena del tuo segno e hai la grande opportunità di affrontare uno dei tuoi grandi limiti e riuscire a mettere gli altri prima di te stesso. Se non sai come fare, non ti preoccupare, perché sono qui accanto a te per darti tutti i consigli di cui hai bisogno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: voglia di condividere i tuoi sentimenti con il tuo branco e saprai metterti per una volta in cerchio ad ascoltare gli altri.

Lavoro: con Mercurio in opposizione la collaborazione è la tua unica speranza per poter sopravvivere a queste dure giornate lavorative.

Salute: per calmare questo tripudio di emozioni contrastanti una buona soluzione è respirare profondamente a pieni polmoni.

Il consiglio del giorno: per affrontare la luna piena, oggi ti serve un po’ di digiuno, una bella candela accesa ed un momento di meditazione al sorgere della Luna piena che sarà nel tardo pomeriggio. Mi raccomando, niente merenda!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

C’è sempre un bel cielo che ti illumina e, nonostante tu sia meno brillante del solito a causa di Mercurio che ti ha salutata, ringrazi i buoni influssi che ti stanno portando le stelle. Guardi il cielo curiosa, affascinata e consapevole come Margherita Hack, che per il suo grande impegno verrà celebrata dalla sua città, Milano, con un monumento pubblico. L’eredità più grande che ci ha lasciato questa splendida donna è che siamo tutti ‘figli delle stelle’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: più di una nonna accudente prepari dolci e manicaretti per le persone che ami.

Lavoro: non ci sono grosse novità all’orizzonte e la tua routine scorre che è una bellezza.

Salute: incastri perfettamente in pausa pranzo una divertente ma tonificante lezione di Zumba.

Il consiglio del giorno: se sei curiosa e vuoi saperne di più sulle stelle puoi prendere uno stetoscopio, oppure fare tutte le domande che vuoi alla tua astrologa del cuore.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Che ultimamente stia dilagando il fenomeno del ‘dating fatigue’, ovvero il calo di interesse per gli incontri, sui vari social e app per i single non ti preoccupa affatto. Se fosse per te, con Venere che ti guarda sempre storto, Tinder potrebbe chiudere anche domani. Ormai abbiamo capito perfettamente che in questo periodo ti piace stare sola con te stessa e io aggiungo che fai benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai lottato così tanto in questo periodo per renderti indipendente e un po’ egoista che oggi questa Luna ti chiede di mettere in primo piano gli altri. Ma stiamo scherzando?

Lavoro: indaffarata e minuziosa, nel lavoro sei una vera pistina, peggio delle premiere della maison Dior.

Salute: con la mente saliresti domani sul K2 ma le tue gambe chiedono almeno qualche giornata di allenamento al parco.

Il consiglio del giorno: sei la maestra indiscussa nel stare bene con te stessa. Sei talmente esperta che potresti scrivere un libro o fare qualche consulenza.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

L’unica tua via di scampo in questi giorni di Luna piena stortissima è scappare il più lontano possibile. Il sito kayak viene in tuo aiuto perché ha stilato una bella lista dei migliori Paesi per poter lavorare a distanza. Il primo è il Portogallo… Non dovrai nemmeno andare in capo al mondo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con il plenilunio in opposizione vorresti fare le valigie e scappare su Marte.

Lavoro: con mercurio in quadratura cogli l’occasione per bigiare il lavoro e fare una bella gita fuori porta.

Salute: hai la forma fisica perfetta per scappare da tutti i problemi e lamentele di questa giornata.

Il consiglio del giorno: puoi prendere un biglietto last minute con destinazione libera ad ottimi prezzi. Con pochi euro puoi scappare da questa pesante Luna.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Altruista e generoso con mille idee per aiutare gli altri grazie a Mercurio di nuovo a favore. Anche il cane Banksy, che come il suo omonimo, vende le sue opere pittoriche ad un'asta per aiutare i suoi amici a quattro zampe in difficoltà. Qui è proprio il caso di dire "nomen omen".

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: affettuoso ed accudente, forse un filino troppo. Va bene preparare la merenda per le persone che ami ma non puoi mandare mille messaggi per sapere se l’anno mangiata.

Lavoro: la tua voglia di aiutare ed essere sul pezzo potrebbe essere confusa come controllo maniacale su tutto e su tutti.

Salute: la tua forma fisica assomiglia sempre più a quella di un bel tortellone.

Il consiglio del giorno: impegnati in una attività benefica sono certa che nella tua città hanno bisogno di un tipo come te!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tutti intorno a te stanno bisbigliando perché con l’addio di Mercurio si aspettano che a breve anche gli altri pianeti veloci ti salutino. Dovresti fare come Mario Draghi che rassicura tutti i maliziosi che se in futuro vorrà ancora lavorare, non avrà alcun problema a trovare un’occupazione a lui gradita anche da solo. Un elegante e sagace modo di mandare tutti quanti a stendere. Capito come si fa?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore:con Venere che ti tiene sempre stretto stretto va sempre a gonfie vele.

Lavoro: questo ritmo monotono da ragioniere inizia quasi a piacerti.

Salute: ha io la forma perfetta per lanciarti a tutta velocità con lo slittino. L’unico rischio vero è di salire sul podio.

Il consiglio del giorno: tieni lontano tutte le persone che ritieni abbiano energie negative, lasciale parlare perché é tutta invidia.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Le idee di certo non ti mancano Acquario e con Mercurio che ti favorisce hai delle trovate davvero geniali che possono aiutare la tua comunità. Farai come gli svedesi che stanno addestrando i corvi a raccogliere i rifiuti nelle città. Non credo che nei paesi del nord ci sia un grande problema d’immondizia… ma perché non farsi dare una mano, come si faceva in passato, proprio dalla natura?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: giri i tacchi velocemente e continui il tuo cammino in solitaria.

Lavoro: super concentrato sul lavoro perché con Mercurio a favore tutto si muove come un treno giapponese puntuale e ad alta velocità.

Salute: non rischi assolutamente di litigare con qualcuno perché ti sei auto isolato in un monastero.

Il consiglio del giorno: prepara un bello schema per aiutare tutti i tuoi vicini a fare in modo corretto la raccolta differenziata. Con tutta la grande confusione che c’è sull’argomento sono certa che gli darai una gran mano.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il nuovissimo tema a cui vi siete appassionati è certamente il metaverso e di recente c’è stato il primo pellegrinaggio alla Mecca in questa realtà aumentata. La vostra fervida immaginazione galoppa in questa giornata sempre grazie ai buoni influssi di Nettuno. Se pensate di lanciarvi in questo nuovo mondo, fatelo senza esitazioni e potreste essere proprio voi a mettere la prima pietra per costruire la Basilica di San Pietro virtuale.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: con questa fortissima Luna, i sentimenti e le emozioni sono amplificati come da un proiettore cinematografico.

Lavoro: ci sono dei piccoli ma importanti cenni di concretezza. Invece di ordinare il caffè su Glovo, preferite andare alla macchinetta con tutti i colleghi.

Salute: per far contenta la vostra farmacista avete deciso di acquistare preventivamente qualche medicina che comunque non vi serve.

Il consiglio del giorno: preparate il vostro avatar per esplorare il Metaverso. Sarà come scoprire un nuovo mondo.

Voto 8