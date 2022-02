Il significato della Luna piena in Leone mercoledì 16 febbraio 2022: scontro tra ego e società La Luna piena in Leone sarà mercoledì 16 febbraio 2022 alle 18:00: come sempre le emozioni saranno fortissime ma ci troveremo di fronte al bisogno di comprendere e decidere tra il nostro benessere privato e quello più ampio, pubblico e sociale.

La luna piena in Leone di mercoledì 16 febbraio 2022

Mercoledì 16 febbraio 2022 ci sarà la Luna piena in Leone che per chi vive in Italia sarà intorno alle 18:00. La Luna piena in Leone è anche chiamata la Luna della neve, ovviamente anche in base al periodo dell'anno.

Il segno nel quale si trova la Luna piena esprime le sue caratteristiche in modo forte, potente, senza compromessi e il Leone è il segno dell'io, dell'ego, delle energie che non si stancano mai. La Luna piena in Leone quindi enfatizza il bisogno di far emergere il nostro io, i nostri bisogni, il nostro desiderio di essere ammirati, lodati, ubbiditi e riconosciuti. Il Leone è il segno legato al cuore come organo antitetico al cervello, alla ragione.

Cosa significa la luna piena in Leone di mercoledì 16 febbraio 2022

Con la Luna piena in Leone di mercoledì 16 febbraio 2022 però sarà ancora più forte lo scontro tra i bisogni del singolo e la tensione al benessere comune, pubblico. L'attenzione agli altri, di nuovo, viene indicata dal cosmo come la via del cambiamento. L'asse della Luna piena infatti, a 27 gradi di Leone e Acquario, taglia perfettamente i due l'asse dei nodi lunari, a 27 gradi di Toro e Scorpione: sono ancora i segni fissi che devono guidare il cambiamento e sradicarsi per ricominciarsi.

L'asse dei nodi lunari, soprattutto quando così sollecitata, ci indica la via per l'evoluzione collettiva. Nel cielo Giove sestile a Urano aiuterà la spinta al cambiamento mentre la congiunzione di Venere e Marte in Capricorno ci aiuta ad essere più consapevoli anche se l'io fatica a staccarsi dai suoi bisogni privati. Sarà Mercurio in Acquario a dare man forte al Sole e a questa spinta umanitaria.

Gli effetti della luna piena in Leone su tutti i segni zodiacali

Proprio perché Sole e Luna si oppongono a 27 gradi, saranno coinvolti maggiormente tutti coloro che nel loro tema natale hanno pianeti importanti tra il grado 25 e il grado 29 di Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Ariete

In effetti l'amore per se stesso è l'unica forma di amore che in questo momento riesce a concepire… Servirà un lavoro intenso per lasciare spazio anche al benessere comune.

Toro

Sentirà ancora di più la spinta al cambiamento amplificando la forza di Urano nel segno ma grazie ai pianeti in Capricorno si sentirà protagonista e non vittima delle sue rivoluzioni.

Gemelli

Le innovazioni stuzzicano la loro idea di pianeta e di vita quindi anche questa sfida tra l'io e il tutto non può che solleticarli.

Cancro

Anche il Cancro fatica in questa Luna piena, soprattutto per la sensazione di sradicamento dal suo nido, dal suo spazio di protezione sicura.

Leone

Ovviamente il Leone è molto sollecitato: sente che c'è molto da rimettere in discussione, che il suo bisogno di potere deve essere rivisto. Ciò che non funziona verrà a galla con poca dolcezza e molta enfasi.

Vergine

Ha da poco riscoperto l'amore in tutte le sue forme ed è prontissima ad aprire il suo cuore all'umanità intera: lo spirito da crocerossina si risveglia in una forma ancora più ampia.

Bilancia

Per lei sarà una questione più di pensiero innovativo che non di bisogno di rivedere i valori. Le forze sembrano mancare ma la mente si fa leader della ripresa.

Scorpione

Se sente di essere sulla via sbagliata farà un'inversione di marcia di quelle da ritiro immediato della patente ma molto, molto utile al suo percorso personale.

Sagittario

Dove si parla di apertura mentale è sempre in prima linea, pronto a difendere il bene comune, che sia del suo condominio o del pianeta intero!

Capricorno

La forza dell'indipendenza aumenta così come il desiderio di realizzare subito tutti i desideri… Non sempre con attenzione al benessere comune!

Acquario

Si sente come un guru che predica benessere collettivo e attenzione all'umanità… Non sempre si sentirà compreso ma di sicuro in pace con se stesso e con i propri valori.

Pesci

Le emozioni della Luna piena anche se non direttamente coinvolgenti saranno vissute in tutta la loro espressione artistica e creativa.

Cosa fare durante la luna piena in Leone mercoledì 16 febbraio

Come sempre seguire la Luna ci aiuta anche ad agire nel momento giusto sia per prenderci cura del nostro corpo sia per fare lavori in casa, in giardino o con gli animali domestici. Ecco qui alcune cose che sarebbe consigliato fare o non fare con la Luna piena in Leone: