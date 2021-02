Nell'oroscopo di martedì 16 febbraio 2021 la Luna si trova ancora nel segno dell'Ariete, ma percorrendo la seconda metà dei 30° del primo segno di fuoco dello zodiaco. In questa posizione quindi formerà una quadratura, nella tardissima mattinata, con Plutone in Capricorno. Questo aspetto potrebbe creare una certa tensione soprattutto a Bilancia e Cancro.

L’oroscopo del giorno 16 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Il bello dell'oroscopo di oggi si trova però nella congiunzione tra Mercurio e Giove nel segno dell'Acquario. Se questo segno zodiacale è spesso legato alla socialità, alla socievolezza e alla genialità anche nell'espressione, con questa congiunzione oggi le caratteristiche saranno addirittura esaltate, praticamente incontenibili!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lanciato come Dua Lipa in nuovi progetti di ampia portata, sfrutti tutti questi pianeti a favore per fare del tuo meglio e cavalcare le scene. Mentre la cantante sforna canzoni come se non ci fosse un domani, tu ti lasci prendere dall’entusiasmo e decidi di iscriverti a tutti i corsi online ancora aperti per prendere attestati e patenti di varia natura… Sai mai che ti possa servire pure la patente nautica!

Amore: scoppiettante e provocante. Lavoro: non ti ferma nulla. Salute: in salute come Ercole! Il consiglio del giorno: non metterti freni: credere in se stessi e nelle proprie capacità è la vera chiave della vittoria!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Kamala Harris ha chiesto la tua compagnia: solo tu saresti in grado di accompagnarla durante i suoi allenamenti in stile Rocky con cadenza quotidiana sulle scale del Campidoglio. Questo Marte ti rende indistruttibile come l’adamantio e pieno di energia inesauribile. Attento però al lato sentimentale… Potresti essere troppo deciso nel dire certe cose, ferendo gli altri senza accorgertene!

Amore: calma e rispetto: non saltare a conclusioni affrettate! Lavoro: corri corri tutto il giorno ma potresti non concludere molto. Salute: hai energia da vendere al miglior offerente (ma forse è meglio se te la tieni per te). Il consiglio del giorno: lascia il passo: nelle discussioni o nei confronti non cercare sempre di averla vinta alzando la voce! Ricorda che quando gli sciocchi parlano, l’intelligenza tace!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Avete una forza dalla vostra che è pari solo a quella di Achille Lauro. Eclettici e provocatori al punto giusto come lo è lui, riuscite a convincere persino i vostri detrattori che avete delle idee geniali da mettere in campo. Dal lavoro alla vita privata: siete voi i protagonisti indiscussi. A rallentare ma solo un pochetto i vostri piani di conquista del mondo ci si mette Marte: ma ancora un po’ di pazienza e avrete tutte le carte in regola per sfondare. Parola di astrologa.

Amore: profondi e romantici: avete diverse armi dalla vostra. Lavoro: ispirati ma sapete bene che dove prendere le cose con la dovuta calma. Salute: galvanizzati dalla Luna: difficilmente riusciranno a tenervi fermi! Il consiglio del giorno: prendete appunti delle vostre idee dovunque! Anche sul retro dei fogli importanti: i lampi di genio che vi verranno in mente non possono essere ignorati!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quel Plutone opposto ti fa sentire un po’ come Conte (l'altro) quando ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro da Staffelli per la sua performance di allenatore dell’Inter: perennemente criticato e sotto esame, non ti viene lasciato un momento di respiro. A rendere insopportabile la perenne pressione oggi ci si mette anche la Luna, decisissima a farti sentire inadatto (pure!). Tu non dargliela vinta e mettici tutto te stesso in quello che fai!

Amore: non hai tempo per discorsi romantici oggi… Lavoro: arrabbiato col mondo. Se continui così rischi di rompere la cornetta mentre riagganci! Salute: talmente annoiato e stanco che potresti stravaccarti sul divano da subito e non scollarti più. Il consiglio del giorno: alleggerisci il carico e ricordati di prenderti piccole pause: allenta la tensione che provi il più possibile.

Voto 5 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non per criticarti, Leone mio, ma rischi di fare la figura del pappamolle come Frank Matano che, sfidato a una gara di piegamenti da Federica Pellegrini, è stramazzato al suolo mentre l’atleta era ancora fresca come una rosa! se vuoi salvarti la reputazione puoi usare come scusa il fatto di avere Marte e Venere storti. Per fortuna la Luna ti salva le emozioni però.

Amore: non te la cavi proprio benissimo! Lavoro: ti sembra di parlare con colleghi che non capiscono la tua lingua. Salute: Marte non ha ancora intenzione di supportarti… Il consiglio del giorno: punta sulla simpatia e sul tuo buonumore… A volte un sorriso e una battuta di spirito possono risollevarti la giornata!

Voto 5 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Cinica sì, ma onesta nell’ammetterlo come Alfonso Signorini. Il conduttore non ha paura di dichiarare ufficialmente le caratteristiche che lo stanno rendendo celebre come personaggio e punto di riferimento del panorama televisivo italiano… E nemmeno tu ti fai troppi problemi! Questa interessante disposizione di pianeti, oggi, potrebbe renderti un po’ più tagliente del solito quindi evita di esagerare con le battutine acide.

Amore: poco convinta di metterti in gioco. Lavoro: cauta e cautelativa: rileggi i contratti sedici volte prima di firmarli… stesso trattamento per le consegne Amazon che devi siglare al fattorino. Salute: in recupero di forze ed energie. Il consiglio del giorno: sii più accomodante e meno critica: non tutti sono decisi a volerti rovinare la giornata! Magari cercano solo di aiutarti!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

San Valentino è passato per tutti, tranne che per te. Continui a provare emozioni potenti e vedi tutto da dietro le lenti rosa e a cuore dell’amore. Sappi che, su Spotify, sono ancora disponibili le playlist piene di canzoni d’amore che puoi lanciare a palla in tutta la casa mentre ti accoccoli sul divano con il tuo partner. Venere ti vuole proprio bene… Anche se tu potresti fare un po’ la ritrosa per colpa di questa Luna opposta. Verrà interpretato come un atto civettuolo, ancora più attraente.

Amore: non te la tirare troppo: supera la paura. Lavoro: alzi gli occhi al cielo all’ennesimo errore di calcolo di una proforma. Salute: la Luna asciuga un po’ la tua energia. Il consiglio del giorno: prendi l’occasione al volo e mettiti sempre in moto. Vai a fare un giro per le vie del centro e ad osservare le vetrine. Anche se non dovessi trovare nulla, almeno hai fatto una rilassante passeggiata!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per alzarti da quel divano ci vorrebbe un personal trainer sempre a tua disposizione. Sapevi che ne hanno creati di robotici per gli anziani? Potresti chiederne uno in dotazione al comune per riuscire ad averla vinta sulla pigrizia che questo Marte continua a propinarti. Non va molto meglio sul lato amoroso… Più che un amante focoso sembri un orsone appena risvegliato dal letargo che non ha nessuna voglia di mettersi in gioco con nessuno. Ua tazza maxi di caffè per favore.

Amore: il broncio non ti aiuterà ad averla vinta. Lavoro: low profile e fai meno baccano possibile: non sono certa che i tuoi calcoli siano quelli giusti… Salute: tensione in aumento, ricordati: respira e rilassati. Il consiglio del giorno: tirannia allo zenzero e cannella e copertina. Hai un estremo bisogno di una trilogia da guardare comodo comodo dal divano di casa…

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei al posto giusto, al momento giusto. Talmente top che tutti ti copiano come Facebook e Instagram che cercano di copiare le funzioni di Clubhouse scimmiottandone la novità. Tu, però, caro Sagittario, non ti fai problemi. La Luna di oggi ti convince da subito di quanto tu sia insostituibile e originale. Per quanto gli altri ci provino, non riusciranno mai a copiare il tuo stile. Tiè!

Amore: ti piace giocare al gioco della seduzione. Lavoro: hai l’occasione di rimetterti in gioco: preparati bene e fai bella figura! Salute: instancabile: ringrazia la Luna! Il consiglio del giorno: sfrutta il buon umore per attaccare bottone e farti notare sono certa che non potranno dirti di no!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa Luna quadrata ti dà fastidio come le frasi urlate al megafono fuori dalla casa del GF contro la coppia dei Prelemi. Mentre lei continua a metterti i bastoni fra le ruote cercando di crearti difficoltà, la tua energia rimane stabile grazie a Marte che ha tutta l’intenzione di non schiodarsi dalla posizione a tuo favore. Dagli retta: tutto andrà per il meglio, anche se oggi non sembra!

Amore: non sei troppo aperto al corteggiamento oggi. Lavoro: arrabbiato col mondo, sembri far calare la notte appena metti piede in ufficio! Salute: un po’ triste ma non temere: è solo una nuvola di passaggio! Il consiglio del giorno: osa un po’ di più durante il tuo allenamento quotidiano: potresti godere dei risultati ottenuti rendendoti conto che puoi superare i tuoi limiti!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua lingua tagliente, a volte, può anche essere un plus! Potresti fare come la comica Laura Formenti che si è guadagnata la finale a Italians Got Talent semplicemente dicendo la verità col suo parlare diretto! D’altra parte, Mercurio ti aiuta anche se dovresti stare attento a non eccedere troppo: il suo moto retrogrado potrebbe farti fare degli scivoloni non preventivati!

Amore: spargi profumo e charme come se fossi un diffusore da camera. Lavoro: calcoli, calcoli e ricalcoli talmente tanto che sembri un navigatore su una macchina persa per le vie di Roma. Salute: umore top, fisico flop. Il consiglio del giorno: metti le zampette ammollo in pediluvio mentre leggi il tuo libro preferito, questa sera: Marte colpisce ancora duro e hai bisogno di rinfrancare le membra!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Teneri e coccolosi: la Luna è ormai lontana ma sentite ancora delle energie romantiche coinvolgervi e avete anche le forze per mostrare quanto amore potete provare. Ogni vostra parola è dolce come il nuovo singolo pubblicato da P!nk nel quale duetta con sua figlia. Bravi Pescioletti: il saper mostrare il proprio lato romantico è una grande risorsa! Ma voi, si sa, in questo siete maestri pluridottorati.

Amore: qualcosa vi stuzzica… curiosi di vederne l’evoluzione? Lavoro: il lavoro vi annoia ma non avete molte alternative! Salute: buone le energie a disposizione! Il consiglio del giorno: preparatevi al meglio a festeggiare una prossima Luna a favore: perché non fare una capatina dal parrucchiere?!

Voto 7 –