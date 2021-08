L’oroscopo di oggi 16 agosto 2021: nuovi amori per Bilancia e Acquario Con l’oroscopo di oggi, lunedì 16 agosto 2021, non si ha soltanto l’inizio di una nuova settimana ma anche un bel cambiamento astrologico: Venere, il pianeta dell’amore che resta in un segno zodiacale circa un mese, si sposta dal segno della Vergine a quello della Bilancia. Via libera quindi all’amore in tutte le forme per i tre segni d’aria: Gemelli, Acquario e Bilancia stessa.

Oroscopo di oggi, lunedì 16 agosto 2021, dà inizio alla nuova settimana con una bella novità astrologica: Venere, il pianeta dell'amore, si sposta dal segno della Vergine a quello della Bilancia.Venere in Vergine, insieme anche a Mercurio e Marte, ha segnato il predominio dei segni di terra in questa estate 2021. Da oggi anche i segni d'aria avranno la loro parte di gloria della quale godere, soprattutto nei flirt sulla spiaggia o nelle coccole al chiaro di luna.

Venere in Bilancia dal punto di vista dell'astrologia mondana è ancora molto buona per quanto riguarda il rispetto del benessere altrui e delle regole sociali: la Bilancia, proprio come la Vergine, è un segno rigoroso e attento ma soprattutto con un grandissimo senso civico. Il segno fortunato del giorno è la Bilancia stessa che ama Venere nel segno: sente di poter portare armonia anche tutto attorno a lei… Non solo grazie ai suoi meravigliosi abbinamenti nell'outfit!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Luna a favore ma una Venere che è appena entrata in opposizione… ti costringono a gestire emozioni contrastanti e un sacco di tempo “perso” nell’attesa che qualcuno si decida a dirti di sì per un primo appuntamento romantico…! Devi trovare il modo giusto per ingannare il tempo e potresti persino prendere ispirazione dagli automobilisti che si son messi a giocare a pallone sulla Salerno-Reggio Calabria durante un imbottigliamento eterno. Almeno hanno trovato un modo interessante per non annoiarsi, no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: perdi mordente a causa di Venere: attento a dire le cose sbagliate alla persona sbagliata! Lavoro: smisti le mail con la stessa verve con la quale facevi il compito di matematica alle medie! Salute: solo qualche sbadiglio ogni tanto: avresti tanta voglia di fare qualche nuovo sport! Il consiglio del giorno: smettila di ritoccare le tue foto profilo con troppi filtri! È normale se poi i tuoi spasimanti non ti riconoscono quando li incontri!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Coraggioso come i turisti in visita nelle città italiane durante il solleone, ti munisci di borraccia, maglietta leggera e ciabattine per essere attrezzato al meglio contro l’afa e il sudore! Marte non ti consentirà di mollare il colpo e, a costo di fare 4 ore di fila, ti farai tutti i musei ancora aperti con tanto di visita guidata dove non c’è aria condizionata! Irriducibile e testardo come solo tu sai essere, riuscirai a superare ogni ostacolo… e persino questo lunedì!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il tuo Tinder esplode di match… ma tu manco lo calcoli! Lavoro: la tentazione di inoltrare la mail che ti è arrivata poco prima della fine del turno a qualche collega è tanta… Salute: evita scorpacciate di pizzette e panini mentre sei in vacanza: Giove ti rende un po’ troppo goloso! Il consiglio del giorno: fai una pausa dalle tue uscite con gli amici e prenditi del tempo per te! Hai bisogno anche di tranquillità per ricaricarti!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Rivoluzionari e un po’ sindacalisti, oggi scegliete una causa totalmente a caso per iniziare una battaglia sui social e tenervi occupati. Siete talmente in astinenza da catfight virtuali che sareste pure disposti a difendere l’origine etnica del curry e far partire una petizione per fargli definitivamente cambiare nome in qualcosa di meno offensivo per la comunità asiatica! Certo è che questa Luna opposta vi fa davvero male eh…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: esagerate un po’ facendo i civettuoli con chiunque vi capita a tiro! Lavoro: se solo foste più precisi e controllaste bene le comunicazioni che vi arrivano non dovreste correre ai ripari e risolvere tutto all’ultimo minuto! Salute: emicranie e stanchezza. Sicuri di aver mangiato a sufficienza!? Il consiglio del giorno: la vostra voglia di mettervi in mostra potrebbe portarvi addirittura a fargli acidi su Facebook solo per il gusto di litigare con qualcuno. Evitate perdite di tempo!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere lascia la posizione a favore complicando moltissimo tutte le tue interazioni sociali (romantiche e non). Oggi è facile cedere a qualche polemica di troppo ma spero sinceramente tu non faccia come Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ha, come al solito, dato spettacolo durante una diretta di Morning News attaccando senza riserve Andrea Romano. Non seguire l’esempio e mantieni il controllo. Urlare non serve a nulla e potrebbe soltanto peggiorare la situazione.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: molto passionale ed erotico ma poco incline a mostrare i sentimenti! Lavoro: costretto a rimanere ancorato alla tua occupazione ancora per un po’! Salute: avresti bisogno di un pomeriggio in piscina, comodamente sdraiato a prendere il Sole! Il consiglio del giorno: tentato da “offerte speciali” che difficilmente risparmieranno il tuo portafoglio! Ma ti serve davvero quella batteria di pentole color melanzana?

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La bassista dei Måneskin ci ha provato ed ha inviato un messaggio privato a Miley Cyrus chiedendole di ricevere una maglietta prodotta dalla cantante stessa. L’americana non si è fatta sfuggire l’occasione e le ha chiesto di inviarle un messaggio privato col suo indirizzo (con tanto di emoji a forma di linguaccia!). Fra le due sembra esserci un’intesa niente male aiutata soprattutto dalla spontaneità che le accomuna! Segui anche tu quello che l’istinto ti suggerisce senza farti troppe domande! Luna e Venere ti aiuteranno e sentire i suoi messaggi forte e chiaro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai imparato tutti i balli di gruppo in attesa che Venere tornasse a favore e ti permettesse di ammaliare qualcuno a colpi di “movimento sexy”! Lavoro: metterti in mostra, purtroppo, non è sufficiente. Ci vuole un po’ di tempo per arrivare dove vuoi! Salute: pronto per l’escursione in montagna! Sei addirittura in grado di guidarla! Il consiglio del giorno: chiama il parrucchiere e chiedigli un appuntamento extra orario di lavoro: hai bisogno di curarti della tua sontuosa chioma!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Max Woosey, 11 anni e una determinazione che farebbe rabbrividire chiunque. È oramai arrivato alla sua 500esima notte di fila passata nel giardino di casa sotto una tenda da campeggio. Perché lo fa? Per raccogliere fondi e ripristinare una casa di cura locale per malati terminali (ed è già arrivato a 750 mila euro!). Come lui, anche tu hai uno spirito irriducibile che ti permetterà, con l’appoggio di Marte, di pretendere ed ottenere la panna in cono che ti spetta di diritto! (O no…?)

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: usi la tecnica del “visualizzo ma non rispondo” un po’ troppo spesso… Lavoro: il tuo tempo libero lo passi a spulciare e riordinare la tua casella mail del lavoro… Salute: svogliata. Nulla riesce ad interessarti abbastanza da spenderci tempo ed energie! Il consiglio del giorno: organizza una serata a tu per tu con un’amica. Tutta dedicata ai trattamenti estetici giusti prima di partire alla volta delle vacanze! E non dimenticarti la ceretta!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Che dire, Bilancia? Finalmente le cose sembrano girare per il verso giusto e tu riesci a viverti le tue emozioni senza paura di eccedere o di mostrare troppo ciò che senti! Innamorata e con gli occhi a cuoricino come Levante, posti anche tu un selfie col tuo nuovo amore dove sorridi di cuore mostrando l’incontenibile felicità! Se ancora il principe azzurro non è arrivato, non temere: superato l’ingorgo autostradale del rientro dopo le ferie, lo troverai subito sotto casa tua a suonarti una serenata!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: qua si fanno più faville della festa al porto coi fuochi d’artificio! Lavoro: lasci l'ufficio con la promessa, da parte del capo, che dovrete parlare al tuo rientro in merito ad una promozione! Salute: Venere ti dona un aspetto sano ed energico! Mettilo in mostra! Il consiglio del giorno: è giunto il momento di indossare quel famoso due pezzi che tenevi nascosto in valigia: anche se a te sembra un po’ too much sono certa che troverai qualcuno disposto ad apprezzarlo!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lily Ebert, 97 anni e una storia da raccontare… su TikTok. La sopravvissuta all’olocausto ha deciso di usare un social come questo per dare voce a memorie e insegnamenti che devono assolutamente essere presi in considerazione in futuro. Come lei, anche tu fai scelte importanti e decidi di utilizzare tutti i mezzi possibili per veicolare i tuoi messaggi. Mercurio e Marte collaboreranno per farti trovare lo spazio giusto dove esprimere le tue idee: non sprecare l’occasione!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le lezioni di bachata danno i loro frutti: sei sensuale e sinuoso come un ballerino provetto. Lavoro: memoria di ferro: i colleghi che ti chiamano, disperati, dall’ufficio sanno che trovano uno che ha tutto salvato nell’hard disk della memoria! Salute: pronto a imbarcarti sulle montagne russe più alte d’Europa! Hai bisogno di emozioni forti! Il consiglio del giorno: per te ci vuole una vacanza avventura nel pieno della natura selvaggia! Che te ne fai delle solite crociere sul Mediterraneo?!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo lunedì parte con la marcia corretta. Hai una Luna a favore che riesce a contrastare bene gli influssi di tutti i pianeti che ti trovi ancora quadrati e ti aiuta a sorridere (e a far sorridere anche gli altri!). Non mi stupirei se ti presentassi in spiaggia vestito da personaggio dei cartoni animati come alcuni degli atleti olimpici! Sapevi che alcune squadre estere si sono presentate vestite da Sailor Moon o da Dragon Ball per sostenere le loro prove!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: steso sull’erba al chiaro di Luna, ti riesce finalmente più facile fare il piacione con qualcuno di speciale! Lavoro: per fortuna sei in ferie… altrimenti questo Mercurio sarebbe riuscito a scombinarti tutti i file sul desktop del pc! Salute: allegro e senza pensieri! Mi sembri un bimbo in partenza per le vacanze estive coi genitori! Il consiglio del giorno: usa il tempo delle vacanze anche per rilassarti e tirare il fiato: non iscriverti proprio a tutte le attività in programma nel villaggio!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tu non cedi alle comodità e alle sciccherie di chi vuole vivere la vita in panciolle. Preferisci un percorso arduo, irto di ostacoli e che possa formarti il carattere, come sempre! Complice una Venere tornata in quadratura, affronti questo lunedì a muso duro e convinto che per ottenere qualcosa occorra faticare e arrivare allo stremo. Saresti persino disposto a rifiutare la proposta di sostituire a tua sedia da ufficio con una massaggiante del gruppo Stellantis (in dotazione ai piloti di portaerei). Per te la vita è dura e così deve rimanere!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: e anche questa vacanze, si passano in solitaria… Lavoro: gli altri sotto l’ombrellone fanno i cruciverba. Tu… compili i fogli Excel! Salute: instancabile, non ti privi nemmeno il piacere di stirare con questo caldo! Il consiglio del giorno: non dire di no all’invito di partecipare alla festa in discoteca in spiaggia! Mal che vada farai amicizia col barista!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È ora di riconoscere i tuoi meriti e di farne sfoggio. Luna a favore a riempirti d’orgoglio e Venere, finalmente, tornata a favore ti permettono di vantarti un po’ coi tuoi vicini d’ombrellone. Mostri loro il tuo profilo Instagram che ha appena raggiunto la spinta blu e ti pavoneggi manco fossi Khaby Lame (che di follower ne ha 100 milioni)! Ti lasciamo gongolare tranquillo: dopo tutto lo sforzo dell’ultimo periodo non puoi che meritartelo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: flettete i muscoli e mettetevi in mostra: potete permettervelo! Lavoro: molla per un momento i pensieri sul rientro: lasciali per quando ti siederai di nuovo alla scrivania! Salute: pronto per tutte le avventure che i tuoi compagni di viaggio vogliono proporti! Il consiglio del giorno: affidati, in parte, alle guide turistiche che ti sei comprato per trovare gli itinerari giusti durante le tue vacanze… e poi stravolgi completamente i piani partendo all’avventura!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Che vi tolgano il cellulare dalle mani! Rischiate di fare figuracce come Gasparri che, su Twitter, ha avuto parole poco carine sui concorrenti cinesi delle olimpiadi a causa di dicerie in merito all’origine della pandemia. Con Mercurio opposto è facile dare aria alla bocca lasciandosi prendere dallo stress del momento ma voi, pur avendo una Luna quadrata a farvi da ostacolo, dovete assolutamente mantenere il controllo. Piuttosto mettete lo smartphone in modalità aereo o dimenticatelo volutamente da qualche parte!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: respirate finalmente e la Venere vi da anche qualche occasione in più per fare colpo! Lavoro: da dove vi trovate, in vacanza la connessione non prende. Rinunciate a scaricare le mail del lavoro! Salute: siete di buon umore come un bambino al quale hanno appena distrutto il castello di sabbia! Il consiglio del giorno: ricaricate le energie con un ghiacciolo alla menta sotto l'ombra del gazebo in spiaggia! Non esiste miglior cura per una Luna quadrata come questa!

Voto 6 –