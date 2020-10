Nell'oroscopo di giovedì 15 ottobre la Luna entra nell'educato e coscienzioso segno della Bilancia. E meno male! E' una Luna balsamica nel senso che domani (sera) sarà proprio Luna nuova nel segno della Bilancia e quindi adesso ha pochissima forza, praticamente è scarica di energia e si sta già immettendo nel flusso per ripartire. Insomma la Luna balsamica è una Luna che sta prendendo la rincorsa. Ne vedremo delle belle, disse l'astrologa con i pop corn come al cinema!

L’oroscopo del giorno 15 ottobre

Il fatto che continuino, nel cielo astrologico, ad esserci tutti questi contrasti per me è una cosa positiva. Sarà che sono una Scorpionaccia e amo la passione delle rivoluzioni ma questo cielo parla di cambiamenti e lo fa senza paura. Quindi credo che ci attenda una bella sfida evolutiva. Siete pronti? Nel frattempo leggetevi l'oroscopo di oggi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Di fronte alle critiche mosse a “Che Tempo che fa” in merito al poco spazio lasciato a Luciana Littizzetto per le sue perle satiriche, sorridi e vai avanti: Marte dalla tua parte ti ha già spiegato che basta poco, anzi, pochissimo tempo per dire la propria senza dover per forza prendersi un giorno di ferie per dirla tutta… Fai attenzione alla Luna di oggi: potrebbe essere anche troppo storta e incline a farti perdere il controllo!

Amore: un bacio in più è sempre ben gradito! Lavoro: attento a non tralasciare delle mail dei giorni scorsi… Salute: nervoso. Il consiglio del giorno: piuttosto che rispondere in malo modo alle provocazioni: prendi nota e valutale in un secondo momento.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Arriverà la possibilità di aprire store online direttamente dai video di Reels… lo sapevi? Praticamente, se avessi avuto bisogno di altre scuse per dar sfogo a quella necessità di shopping suggerita da Giove a tuo favore ora puoi dirti più che soddisfatto! Per non parlare di quella Luna in posizione strategica che ti dona un buon mix di voglia di sperimentare e di azzardare che ti aiuteranno così tanto nel metterti alla prova!

Amore: siamo a buon punto! Lavoro: stacca direttamente il pc… Salute: qualche momento di down… molto passeggero! Il consiglio del giorno: per l’aperitivo coi colleghi, punta verso qualcosa di insolito ed “esperienziale”!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La sincerità paga (quasi) sempre! Specialmente quando sei in trasmissione televisiva, ti chiamano di fretta per cantare ma tu eri in bagno ad incipriarti il naso! Normalmente conterebbe come figura barbina ma, se sei come Gaia Gozzi a Domenica In, tutto ti è concesso e sei persino in grado di intenerire il pubblico! Come lei, anche voi Gemellini potete puntare tutto sulla vostra spontaneità e, magicamente, pure gli effetti di questa Venere quadrata spariranno!

Amore: non forzate la mano. Lavoro: costretti a prendere decisioni non facili. Salute: in buon mood! Il consiglio del giorno: non stalkerate troppo sui social. Potreste finire per fare figure poco carine svelando di essere già a conoscenza di dettagli fin troppo precisi…!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Un piccolo intoppo mentre si parla capita a tutti, soprattutto con questo Mercurio retrogrado che non fa sconti a nessuno. Eppure, nel tuo caso, ti sembra che siano tutti pronti a criticarti! Ne sa qualcosa Federico Fashion Style che, per una piccola defaillances grammaticale, è stato super criticato! Lascia perdere tutti i pesanti e goditi un po’ di coccole gratuite grazie alla Venere a tuo favore.

Amore: ti propongono una cenetta a due! Lavoro: non lavorare troppo in solitaria: chiedi aiuto! Salute: Luna storta significa anche avere un po’ di nervosismo! Il consiglio del giorno: sposta tutti gli appuntamenti odierni a favore di un classico tè delle cinque con la tua BFF.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Tu sai benissimo che non c’è bisogno di far sfilare un missile intercontinentale per attirare attenzioni. Quindi: “Kim Jong-Un, spostati” che è arrivato il mio amico Leone! La Luna di oggi ti carica a mille e Marte potrebbe persino convincerti ad osare con quel bel cappotto rosso che ti sei comprato l’autunno scorso! Attento però a Mercurio: cerca di ragionare con calme non perdere le staffe se qualcuno ti muove una critica!

Amore: alcune promesse vengono mantenute. Lavoro: c’è qualche possibile scontro per il controllo in atto. Salute: in miglioramento rapido. Il consiglio del giorno: punta su qualche dettaglio magnetico: un rossetto più carico del solito o un profumo inebriante: non puoi sbagliare.

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per arrivare ad amare una persona ci vuole, spesso, anche coraggio. Ed ora, grazie alle confessioni di Maria De Filippi, sappiamo bene che pure Maurizio Costanzo ha dovuto affrontare un primo incontro coi suoi futuri suoceri per nulla facile! Venere dalla tua, però, riesce a rassicurarti abbastanza da non farti tentennare. Mercurio poi ti prepara e ti rende attenta a qualsiasi eventuale ostacolo! Continua così!

Amore: primo posto in classifica assicurato! Lavoro: non hai paura di metterti in gioco. Salute: leggermente più stanca di ieri. Il consiglio del giorno: cerca di scoprire la lista dei desideri su Amazon del partner… fagli un regalo coi fiocchi!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se la vita fosse una partita a basket, probabilmente oggi saresti la squadra dei Lakers che, dopo 10 lunghi anni, si portano a casa il primo posto del campionato! La Luna a favore ti aiuta a prendere la giornata con un Moon diverso e potresti persino proporre di stappare una bottiglia di champagne per festeggiare! Un brindisi alla barba di Marte e Giove che, imperterriti, provano sempre a metterti i bastoni fra le ruote!

Amore: attenzioni delicate e discrete. Lavoro: sai metterti in gioco nelle questioni giuste. Salute: per oggi, non hai bisogno di integratori! Il consiglio del giorno: concediti una giornata super e un po’ fuori dalle righe! Che ne dici di fare una capatina nel negozio di abiti vintage del quartiere?

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Rispondere alle critiche in modo corretto è una dote rara e spesso fondamentale. Soprattutto nel tuo caso, che sei un maestro di stoccate verbali senza possibilità di appello, è da apprezzare lo sforzo che ci metti nel mantenere una certa calma mentre spieghi le tue motivazioni. Grazie a Mercurio dalla tua sei più serafico di Clio (Clio Make-up, ndr) quando ribatte alle critiche mosse ai suoi trucchi non inclusivi!

Amore: attento alle necessità dell’altro. Lavoro: gestisci fino a sedici lavori nello stesso momento… impressionante! Salute: ben centrato. Il consiglio del giorno: la rapidità di calcolo diventa improvvisamente una tua dote innata. Evita solo di far polemica con la cassiera della Conad se sbaglia a darti il resto!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e Nettuno quadrati, con un Marte a favore ma che va indietro come i gamberi… beh: quale miglior notizia se non quella che le città optano sempre di più per gli spostamenti “slow” e salutari come la bicicletta? Hai bisogno di rallentare anche tu, Sagittario, e di goderti la vita in ogni piccolo aspetto. La Luna di oggi può aiutarti a guardare tutto da un prospettiva più gentile… cogli l’occasione!

Amore: anche un po’ di sana solitudine può far bene ogni tanto, no? Lavoro: non è ancora il momento per mosse azzardate. Salute: un po’ scombussolato. Il consiglio del giorno: scegli un momento della giornata per fermarti, sederti su una panchina e guardarti attorno alla ricerca di dettagli che non avevi mai notato prima.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Coscienzioso ma, con una Luna del genere, con un tono leggermente burbero! Quando dai consigli finisci per sembrare un po’ pesante anche se quello che dici è estremamente giusto. Un po’ come Adriano Celentano che intima ai giovani di non assembrarsi con una verve tutta sua. Buona la Venere: qualche momento “ricreativo” è quello che ci vuole per alleggerire il peso di questa Luna.

Amore: ti vedo sorridere, questo mi basta! Lavoro: non adori i fronzoli, vai dritto al punto. Salute: in ottimo mood. Il consiglio del giorno: evita i confronti diretti ed indiretti. La Luna di oggi non ti aiuta per nulla nel dialogo tranquillo.

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se anche il Papa chiama a gran voce un cambiamento, auspicando un aumento delle quote rosa all’interno della Chiesa, significa che il mondo è pronto a qualche stravolgimento epocale e tu, furbetto, sei in prima fila per proporre soluzioni strampalate che tanto ti divertono! La Luna di oggi ti rende allegro e pieno di voglia di condividere! Attento a Mercurio: non sempre dire la prima cosa che ci passa in testa è la cosa giusta!

Amore: ricorda di rispettare la parola data. Lavoro: poco concentrato. Salute: di buonissimo umore. Il consiglio del giorno: essere sinceri è una buona dote… ma non avere il controllo di quello che si dice non è proprio uguale!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ci sono quei giorni dove nessuno vi comprende e sembrano facciano a gara per criticarvi, non è vero? Cogliete la palla al balzo e mostrate a questa Venere che anche la polemica è un segno di apprezzamento! Prendete ispirazione dalla famosa impresa di pompe funebri Taffo e mandate un vostro sandwich-man a distribuire volantini di promozione sui funerali alla manifestazione di no-mask. Effetto? Garantito.

Amore: non proprio un periodo semplice. Lavoro: il marketing è una questione di intelligenza. Salute: in rapido recupero. Il consiglio del giorno: prendete ispirazione per i tuoi outfit da influencer di nicchia. Per avere un look totalmente originale.

Voto 6 +