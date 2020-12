Con l'oroscopo di martedì 15 dicembre 2020 la Luna inizia il suo percorso crescente, ovvero inizia ad allontanarsi piano piano dal Sole per poi diventare Luna piena, tra 14 giorni, sfidandolo vis a vis. È vero però che le influenze di due momenti così importanti per la Luna, sia la Luna piena che la Luna nuova, si sentono anche per almeno i due giorni successivi. In questo momento il nostro satellite, che si trova nel segno del Capricorno, è carico di energie e di buonissimi propositi, è pronto a mettersi in gioco.

L’oroscopo del giorno 15 dicembre

È l'ultimo giorno nel quale troviamo nel cielo astrologico Venere, pianeta dell'amore, nel segno dello Scorpione… Da domani e fino ai primissimi di gennaio si troverà a transitare nel segno del Sagittario. Venere in Scorpione è stata passionale, sentimentale, maniaca del controllo ma particolarmente sexy. Entrando nel segno del Sagittario il pianeta dell'amore perderà parte del suo magnetismo per guadagnare sfacciataggine e concretezza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tralasciando per un momento l’atto improprio, l'uomo che ha deciso di farsi un bagno (nudo) nella fontana di Roma è da ammirare per il coraggio nell’affrontare il gelo dell’acqua! Coraggio che, caro Ariete, è ormai diventato un tuo tratto distintivo inciso su pelle! La quadratura della Luna potrebbe però essere un valido deterrente in grado di farti riflettere un volta in più prima di optare per soluzioni troppo audaci!

Amore: nelle tue folli giornate piene di avvenimenti, uno sguardo intenso potrebbe far fermare il tempo! Lavoro: ti inventi il modo giusto per evadere più richieste possibili in tempo minimo: sgamato! Salute: ringraziamo la Luna che ti fa pensare due volte prima di optare per una rasatura a zero dei capelli (con l’intento di essere più pratico e risparmiare tempo)! Il consiglio del giorno: Venere chiede a gran voce di rimpolpare la scelta di vestiti nel tuo armadio. È giunto il tempo di pensare a te stesso!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere opposta ti da quel senso di attonimento tipico di una puntata de “Il Collegio”. Risposte a caso, comportamenti fuori controllo e caciocavallo nascosto negli armadi sono solo alcune delle motivazioni che ti tengono alla larga dagli altri convincendoti che il mondo è un posto troppo strano per abitarci. Non temere, Torone: sono le ultime battute di questo periodo così poco romantico!

Amore: stai pensando se tatuarti la frase “Ma perché tutti io?!”. Lavoro: risoluto, oggi hai intenzione di far sentire la tua a chi chiede se qualcuno ha obiezioni. (E tu ne avrai sicuramente molte da comunicare….!) Salute: la Luna ha intenzione di farti un’iniezione di energia pura! Il consiglio del giorno: prova i discorsi importanti allo specchio prima di partire. Non tanto per curare la dizione quanto per ricordarti che sei in grado di dire la tua!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quando la mente ed i pensieri non funzionano per colpa di Mercurio opposto c’è solo una cosa da fare: affidarsi ai sensi. Magari comprando profumi e fragranze evocativi che, sull’onda del Natale, possano portarvi indietro con le memorie e farvi rivivere momenti della vostra infanzia! Oggi che la Luna si è tolta dall’opposizione, riguadagnate almeno la voglia di esprimere, a gesti, quello che provate!

Amore: una parolina fuori posto potrebbe essere peggio di un like messo alla persona sbagliata: occhio! Lavoro: avete impostato un timer a tutto schermo che conta i secondi che mancano alle ferie. Salute: guadagnate energie con una Luna meno storta. Il consiglio del giorno: rivedete i vostri buoni propositi per l’anno nuovo: le vostre priorità cambieranno in men che non si dica quasi senza accorgervene!

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Incurante di opposizioni planetarie degne di nota, come quelle di Giove e Luna che ti deprimono come un lunedì in periodo di lavoro duro, oggi riesci comunque a sognare con gli ultimi sprazzi di Venere. Concentrandoti intensamente sulle luminarie appese in giro per la città riesci quasi a percepire l’aria natalizia che incombe. Rendiamo grazie alle tue doti immaginative!

Amore: scambi messaggini amorosi da sotto la scrivania dell’ufficio. Lavoro: partecipi ad alcuni meeting mostrando evidentemente pochissimo interesse. Salute: pagheresti volentieri un sostituto per la giornata mentre tu resti a casa a dormire. Il consiglio del giorno: imposta un allarme sul telefono in grado di tenerti sveglio e sul pezzo ogni 15 minuti. La prudenza non è mai troppa!

Voto 5

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Devi prepararti al meglio Leone: l’ingresso di Venere a tuo favore è prossimo. Scaricati Tinder, acchiappa una copia di Animal Crossing e punta tutto sul tuo avatar digitale. Come confermato dall’app di incontri, la maggior parte delle conoscenze del 2020 ha avuto successo online soprattutto grazie ed emoji ironiche e a appuntamenti virtuali in case fasulle costruite con i bit del computer… sei pronto ad emozioni a portata di click o tap?!

Amore: punta al futuro e preparati al meglio. Lavoro: organizzato, prenoti addirittura in anticipo il food delivery per non dover nemmeno sprecare un secondo di produttività. Salute: energia da vendere (sai anche quanto viene al grammo, per caso?!). Il consiglio del giorno: ascolta le idee che ti balenano in mente oggi: la Luna ha una posizione pragmatica e concreta. Alcune di esse potrebbero davvero significare una svolta!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Questo Mercurio è più fastidioso di una linea telefonica disturbata. Mentre scienziati di grande levatura riescono addirittura ad ascoltare il “fonone”, l’unità ascoltabile più piccola in natura, tu fai fatica persino a sentire quando chiamano il tuo nome al banco dei salumi. Non è distrazione: semplicemente hai tante cose a cui pensare e, per la prima volta, ti senti come se le tue capacità organizzative non attecchissero…!

Amore: allarme rosso: stai calma e non smuovere polveroni. Non è il momento giusto per affrontare argomenti sui massimi sistemi di coppia. Lavoro: ti senti sperduta come Alice nel Paese delle Meraviglie.Salute: per fortuna la Luna ti convince che anche tu meriti un premio per la tua sopportazione. Il consiglio del giorno: lascia perdere liste e orari. Almeno per oggi spegni telefonino e stacca il Wi-Fi: nessuno deve interferire con la tua tranquillità riequilibratrice!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Diciamocelo, Bilancia, sei assolutamente scusata. L’opposizione di Marte assieme alle posizioni poco simpatiche di Giove e Luna durante la giornata sono evidentemente pesanti e ti fanno passare in rassegna tutti i possibili dubbi che ti vengono in mente. Insicurezza e stanchezza sono assolutamente legittime in questa situazione, pensa che pure Gwyneth Paltrow ha scelto di rallentare con il suo lavoro d’attrice in questo periodo…

Amore: hai controllato bene i messaggi Direct di Instagram? Forse te n’è scappato qualcuno…! Lavoro: anche se non hai nulla da fare, ti inventi fogli Excel innovativi e pieni di calcoli giusto per il gusto di mettere alla prova le tue capacità informatiche. Salute: un po’ sotto il gioco di una Luna storta che ti ispira sbadigli nei momenti meno consoni! Il consiglio del giorno: il nuovo must per la tua borsetta? Un cuscino da viaggio da sfoderare in tutti i momenti in cui senti la necessità di un pisolino ristoratore.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Qualcuno dice che Newton, il celebre uomo di scienza, abbia studiato a fondo i codici segreti rinvenuti nelle piramidi egizie e che abbia scoperto che il loro significato ci condurrebbe all’Apocalisse. Per quanto il tuo amore per i misteri sia ancora forte e presente, probabilmente preferirai lasciare questo segreto sepolto (almeno per il 2020!) per dedicarti invece a qualche coccola extra sotto la benedizione di questa romanticissima Venere a favore.

Amore: mandi selfie in pose da Belen per far ridere, ed eccitare, il partner! Lavoro: se rispondi al telefono è solo per fare gossip sui colleghi. Salute: almeno per oggi, decidi di non fare il calcolo preciso dei soldi spesi per i regali di Natale… Il consiglio del giorno: il regalo giusto per il partner è un dispositivo per massaggiarlo e farlo rilassare… ed ovviamente sarai tu a mostrargli come usarlo al meglio!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mi sembra ovvio: dalle pubblicità alla tv a quelle online abbiamo ben capito che ormai anche Babbo Natale ha optato per una soluzione smart per arrivare a consegnare tutti i regali. Smart, di nome e di fatto, è anche il tuo modo di approcciare alla vita: questo Mercurio ti rende così dinamico e con la risposta pronta che stai praticamente diventando la copia vivente di “Pensiero Profondo”, il super computer di Guida Galattica per gli autostoppisti!

Amore: Venere bussa alla porta… o è direttamente la vicina in baby doll di seta? Lavoro: hai mente talmente tante idee per le startup che potresti diventare il CEO di Kickstarter! Salute: giornata più calma di ieri: hai tempo per un po’ di yoga meditativo prima di buttarti al lavoro! Il consiglio del giorno: talmente in focus che potresti goderti film di concetto come “Primavera, Estate, Autunno, Inverno e ancora Primavera”… così poi magari lo spieghi anche a me!

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È il tuo momento Capricorno. Gli assetti in cielo stanno tutti puntando verso di te e ti danno nuova energia. Potresti tornare a calcare le scene con più sicurezza di prima, ascoltando a fondo il valore aggiunto che puoi portare al mondo. Il tuo simbolo del giorno è sicuramente BANKSY che, ancora una volta, torna all’improvviso con un’opera d’arte inaspettata facendoci capire che non se n’è andato e che è pronto a colpire ancora.

Amore: Venere sta per sciogliere alcuni nodi e per impostare nuove conoscenze…! Lavoro: risoluto. Organizzi bene (e meglio) il tuo spazio per essere pronto a svolgere i tuoi compiti al meglio. Salute: poche energie fisiche ma molta determinazione mentale. Il consiglio del giorno: appendi mantra motivazionali ovunque (anche in bagno). Riparti da te!

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non fare come il passeggero milanese che, per saltare i fornelli della metropolitana, ha finito per distruggere il vetro di sbarramento causando danni non indifferenti: aspettate il vostro turno. Venere non è ancora decisa a farti passare senza metterti alla prova e basta soltanto che tu ti metta, paziente, ad aspettare il momento giusto per farti avanti. Sii calmo e parsimonioso coi sentimenti.

Amore: le insicurezze stanno per dissiparsi. Dai loro tempo. Lavoro: dimentica i post-it. Sei talmente lanciato che ricordi tutto a memoria! Salute: ti senti carico e pronto a darei meglio di te. Il consiglio del giorno: usa la regola dell’attesa. Invece di rispondere subito a tutti i messaggi. Aspetta qualche attimo in più. Darai l’idea di essere molto impegnato ma di avere il tempo giusto da dedicare all’altro.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Forse, come me, siete poco convinti del nuovo cast confermato per il live action de “La Sirenetta” della Disney. Soprattutto per il ruolo di Melissa McCarthy che, da comica, vestita l’abito tentacoloso della cattiva Ursula. Quel che conta, però è che qualcuno stia lavorando per riportare in vivo i vostri sogni di bambini, no? Ascoltate questi ultimi sprazzi di Venere a favore e lasciatevi vivere qualche emozione in più!

Amore: insicuri, avete un messaggio in bozze che continuate a riscrivere ma non avete il coraggio di inviarlo. Lavoro: impegnati a non fare errori di battitura, inviate alla persona sbagliata la mail…!Salute: Luna a favore ed emozioni più stabili riescono a tenervi saldi. Il consiglio del giorno: non rimuginate troppo su errori e distrazioni. Focalizzatevi sul fare del vostro meglio!

Voto 6 e mezzo