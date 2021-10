L’oroscopo di oggi 13 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Bilancia e Capricorno non perdono tempo Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, Saturno sembra imporsi con le braccia conserte e il piedino che batte spazientito a terra per dirci che tutti quelli che sono i nostri progetti vanno presi sul serio, sia per rispetto nei confronti degli altri sia, anzi soprattutto, per rispetto nei nostri stessi confronti. Bando alle perdite di tempo e alle leggerezze che qui s’ha da fare! Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Anche nell'oroscopo di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, il pianeta Saturno trionfa all'interno del cerchio dello Zodiaco. Il Sole è congiunto a Marte nel segno della Bilancia mentre la Luna, in Capricorno, si congiunge a Plutone e Saturno stesso, in Acquario, è in sestile con Venere. Quindi insomma astenersi perditempo e soprattutto che stiano mute le persone che non hanno intenzione di portare avanti i loro progetti e le loro promesse. Qui, qualsiasi cosa venga pronunciata è praticamente data per fatta. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno che, nonostante il periodaccio, oggi sente che le sue fatiche sono valse a qualcosa. Il segno sfortunato di oggi, invece, è il Cancro che con tutto questo Saturno proprio crede di non potercela fare. Chissà cosa succederà fino alla fine della settimana.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Le accuse di stupro mosse a Cristiano Ronaldo in Nevada sono state archiviate. Sembra quindi che, anche per lui, stia per finire un periodo a dir poco complessa da affrontare. Probabilmente anche lui ha passato un brutto quarto d’ora come lo stai passando tu, caro Ariete. Oggi la Luna riuscirà a romperti le scatole solo per poco tempo. Già a partire dal primo pomeriggio dovresti sentire la sua presa annullarsi e darti, finalmente, aria fresca da respirare!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: poco convinto all’inizio dalla giornata… ma al termine deciderai di dare una possibilità a qualcuno che ti fa il filo da un po’!

Lavoro: Mercurio non ti aiuta con la firma di contratti importanti. Potresti doverli correggere prima di doverli concludere!

Salute: la Luna ti lascerà stare solo a fine giornata. Fino ad allora potresti avere un po’ di malumore diffuso…

Il consiglio del giorno: non rimandare tutti i progetti che ti eri fatto per la serata! Prima che tu te ne accorga avrai voglia di uscire a mangiare un gelato con chi-sai-tu! (E magari ci scappa pure un bacio!).

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna di oggi porta buonumore e anche qualche buona notizia. La sua posizione sarà in grado anche di fornirti conferme dove prima c’erano soltanto attese! Puoi quindi aspettarti soddisfazioni improvvise, un po’ come quella degli studiosi della NASA che hanno verificato l’effettiva presenza, nel passato, di acqua sul pianeta rosso! Le tue non sono soltanto supposizioni e “sesti sensi”. A volte c’è anche del vero nelle tue sensazioni!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: attenzione alla Luna: arrivandoti in quadratura a fine giornata potresti litigare proprio poco prima di andare a dormire… e come diceva mia nonna “mai andare a dormire senza aver prima fatto la pace”!

Lavoro: mantieni un mood positivo e non farti schiacciare dalla lunga lista di cose da fare!

Salute: abbastanza sul pezzo per la prima parte della giornata. Stasera vai a dormire presto però: avrai bisogno di tante energie domani!

Il consiglio del giorno: andare “a naso” porta bene ogni tanto! Fidati del tuo intuito e segui le indicazioni della Luna! Vedrai che non ne rimarrai deluso!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sapevate che i polpi hanno tre cuori e che muoiono subito dopo l’accoppiamento? No?! Strano, eppure con quel Mercurio a favore mi sembra di vedervi: seduti di fronte al computer con Wikipedia aperta e alla ricerca di notizie strambe ed inutili da provare ad utilizzare durante un possibile primo appuntamento! Peccato che Venere sia opposta e non me la mandi proprio buona… Sicuri di non voler vedere un film in streaming invece di sprecare il vostro tempo a ricercare cose inutili?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: i vostri complimenti “da rimorchio” sono un po’ fuori moda… avete perso il tocco, non c’è niente da fare per ora!

Lavoro: in ufficio non avrete problemi. Avete uno staff personale formato da Mercurio e Saturno che si occupa di tutte quante le vostre necessità!

Salute: Marte è benevolo. Non dovete preoccuparvi di alcun calo improvviso di energia! Sarete sempre al top!

Il consiglio del giorno: evitate di prefigurare il vostro futuro amoroso. Con questa Venere proprio non ce n’è… meglio buttarsi sul lavoro: almeno lì avete riscontri immediati!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Luna: opposta. Mercurio: quadrato. Mare: pure. Sembra quasi che il cielo ti stia chiedendo pazienza e calma… ma tu puoi comunque fare del tuo meglio! A volte anche le cose uscite “al contrario” di come ci si aspettava possono dare grande soddisfazioni. Guarda ad esempio la tendenza di farsi fare il french “reverse” (al contrario)! Sta prendendo piede fra le influencer pur essendo partito come un esperimento mal riuscito! Tanto vale non perdere la speranza, no!?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: passerai la giornata a piagnucolare e a richiedere attenzioni… quando ti ci metti sai essere proprio pesante eh!

Lavoro: qualcuno dei colleghi potrebbe usare brutte parole su un tuo operato… non dargli più peso di quanto meriti! Impara invece a guardare con occhio critico eventuali errori!

Salute: batteria scarichissima! Ci vuole un film fantasy e una tisanina calda calda per recuperare le forze!

Il consiglio del giorno: ricorda che il lentissimo Urano è comunque a favore. Dietro ogni andata “male” può nascondersi un’occasione che prima pensavi di non avere! Non demordere!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Aria di maretta in Europa. La Polonia ha decretato che alcuni articoli dei trattati dell’UE sono incompatibili con la propria costituzione ed è stata subito seguito a ruota dall’Italia. Si respira insomma un po’ di tensione generalizzata, la stessa che avverti tu nell’aria, caro Leone! Con la Luna in lento ma inesorabile spostamento, potresti presto dover difendere le tue posizioni e il tuo territorio. Prepara tutti gli assi nella manica che puoi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con Marte e Venere ancora in buona posizione non si può certo dire che te la passi male! I tuoi appuntamenti sono romantici e pieni di sensualità! Che vuoi di più!? Lavoro: Mercurio è ottimista: secondo lui oggi riuscirai a concludere la transazione del mese!

Salute: i pianeti messi in questa posizione sono meglio di un buon caffè caldo al risveglio! Non puoi chiedere di più!

Il consiglio del giorno: riordina i tuoi appunti, sistema bene i file excel che tieni in casa con tutte le spese compilate e preparati alla battaglia! Le discussioni potrebbero arrivare in men che non si dica.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Snapchat sta cercando di riguadagnare terreno e popolarità promettendo regali ai suoi utenti più famosi e nuove funzionalità che permettano di migliorare l’esperienza sulla piattaforma. Peccato, però, che Venere non porti molto bene nemmeno a loro. Sembra davvero che nessuno abbia voglia di iscriversi ora che ci sono nuove piattaforme più concorrenziali! Quando si ha il pianeta dell’amore storto non bisogna insistere: meglio cambiare direzione e trovare una nuova strada! (Vale anche per te eh!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non ci siamo, Verginella. Pretendere sempre che siano gli altri a fare il primo passo e a chiarirti quello che provi per loro non è la strategia giusta!

Lavoro: tutto regolare… se non fosse che vorresti avere una scrivania isolata sulle vette dell’Himalaya per non sentire il vociare dei colleghi!

Salute: mentalmente in linea con te stesso: la Luna ti aiuta a non perdere il focus sulle cose da fare e tiene sotto controllo persino il tuo umore!

Il consiglio del giorno: non sprecare il tuo tempo con chi non ne trova per te! Sempre meglio una serata costruttiva in solitaria che una distruttiva in compagnia!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La prossima città italiana ad ospitare l'Eurovision Contest 2022 sarà Torino. Fra commenti e festeggiamenti mi viene naturale pensare a chi, questo evento, lo dovrà organizzare. Dietro grandi prestigi ci sono sempre grandi responsabilità… e tu, cara Bilancia, oggi le senti tutte sulle spalle. Colpa della Luna che, dalla sua quadratura ti fa sembrare tutto un po’ più difficile del solito. Stai pur certa che ti trovi sulla strada giusta e non c’è nulla che tu non possa gestire!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lentamente potresti iniziare a fidarti un po’ di più. Per il fine serata sarai finalmente pronta a lasciarti andare ad un primo bacio!

Lavoro: hai (quasi) sempre ragione. Ma, coi colleghi, puoi usare anche un po’ meno spocchia, sai!?

Salute: Marte e Venere sono sul pezzo: sono la tua assicurazione per una giornata al fulmicotone!

Il consiglio del giorno: premiati e riconosciti tutti i risultati raggiunti. Non stare sempre ad ascoltare chi ha qualcosa da ridire…

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Levante, la celebre cantante, ha annunciato di essere in dolce attesa! La bellissima notizia, forse, è un po’ troppo per essere comparata a questa bella Luna che ti accompagna nella prima parte della giornata ma il benessere che è in grado di darti vale tutta la tua gratitudine. Grazie a lei, oggi, sarai in grado di non prendere le difficoltà di traverso e a riservare un sorriso persino all’interminabile elenco di mail che sei obbligato a leggere e risolvere. Ringraziala: il suo positive mood sarà davvero salvifico!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non ti è ancora chiaro se tu voglia di più da una tua recente conoscenza… la Luna però ti spinge a volerci vedere meglio!

Lavoro: la continue ingerenze da parte di superiori incapaci potrebbero farti perdere la voglia di lavorare… tieni duro e non lasciarti andare!

Salute: stanchezza latente per colpa di un Saturno che non molla la presa. Non sfogare lo stress sul cibo però!

Il consiglio del giorno: la Luna di oggi riesce persino a farti rispondere con garbo a chi ha intenzione di criticare il tuo lavoro… sta facendo davvero magie!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La riapertura prevista di discoteche, cinema e teatri non poteva arrivare in un momento migliore. Venere e Giove a favore, nel tuo caso, hanno già cominciato a festeggiare da un po’ e la tua voglia di relax e d’intenzione, finalmente, può essere saziata! In periodi come questo puoi e devi davvero godertela al massimo! Fai un abbonamento di ingressi al cinema: sono certa che li finirai tutti nel giro di pochi giorni per recuperare tutte le pellicole “perdute”!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: faville e fuochi d’artificio! Una notte con te equivale all’intero libro de “Le mille e una Notte”!

Lavoro: risvolti interessanti! Sei pronto a ricevere encomi appaganti!?

Salute: non temi stanchezza né confusione! Sei sul pezzo e pronto a scattare meglio di Usain Bolt!

Il consiglio del giorno: rimetti in pratica le tue mosse super d’effetto per la tua prossima serata danzante! Hanno tutti voglia di rivedere il tuo revival de “La Febbre del Sabato Sera”!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

In India, il ministro dei trasporti, ha chiesto alle case automobilistiche di pensare all'opportunità di sostituire il clacson delle loro auto con musica e altri suoni di strumenti ben più gradevoli all'orecchio di chi si trova imbottigliato nel traffico. Un modo poetico, senza dubbio, di risolvere un problema annoso che continua a preoccupare tutta la popolazione! Chissà se questa Luna a favore riuscirà a far trovare anche a te delle soluzioni interessanti e molto romantiche come questa!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi sei più per una casta colazione insieme di fronte ad un cappuccino che per una cena con dopo serata hot… ci sta! Va bene anche così!

Lavoro: non demordi: oggi di fronte a qualche magagna burocratica terrai ferma la tua posizione e non mollerai l’osso fino a quando non l’avrai risolta!

Salute: la Luna ti protegge da improvvisi cali di verve. Almeno fino a fine giornata sarai in salvo!

Il consiglio del giorno: la chiave per risolvere questa giornata complessa è proprio la Luna. Riuscirà a farti riscoprire la poesia e il piacere anche dove gli altri vedono solo bollette e impegni da svolgere! Fai le cose nel “tuo” modo!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La polizia italiana verrà presto equipaggiata con taser, bodycam ed altri prodigi della tecnica che le permetteranno di combattere il crimine con un altro livello di efficacia! Sono quasi certa che, la mente dietro questa rivoluzione sia proprio la tua, caro Acquario. Sei così attento alle innovazioni disponibili dell’ultimo periodo che non ti lasci di certo scappare l’occasione e ti butti a pesce sulle novità! Senza contare che Venere riesce a farti trovare sempre il modo giusto per sfruttarle!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti serve un server di scorta per salvare tutte le tue chat su Tinder! Chatti veloce come una scheggia!

Lavoro: sfrutta gli imprevisti e metti in mostra la tua genialità nel risolvere ogni ostacolo: è il momento giusto per farti notare!

Salute: non temere colpi di sonno: sei talmente eccitato per qualsiasi cosa che non hai nemmeno il tempo di “pensare” al riposo!

Il consiglio del giorno: proponi un pomeriggio alternativo al tuo amante del momento. Un pomeriggio passato in un museo interattivo, ad esempio, potrebbe essere una bella occasione!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La canzone “Mammamia” dei Måneskin non ha fatto a tempo ad uscire che c’è già chi urla al plagio e al furto di idee… Peccato che questa Venere si sia messa così storta, vero? Vi porterà sempre più spesso a scontrarvi con chi ha intenzione di mettervi i bastoni fra le ruote sminuendo il vostro valore! Per fortuna avete la Luna a favore: il suo supporto sarà fondamentale per convincervi ad alzare il dito medio ed andare vanti per la vostra strada!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non vi piacciono le situazioni ambigue… preferite rimanere soli che non vederci chiaro sul conto di qualcuno che ci vuole provare con voi!

Lavoro: distratti. Mercurio retrogrado vi fa perdere la bussola ripetutamente… e per finire un documento Word impiegate il triplo del tempo!

Salute: Venere vi fa sentire a disagio e un po’ stanchi. Recuperate facendo del sano shopping ristoratore!

Il consiglio del giorno: ogni tanto fare spallucce e fregarsene dell’opinione degli altri è quanto di più salvifico possiate fare! Ricorrete al menefreghismo più spesso: salva la vita!

Voto 6 –