L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 ottobre 2021: Ariete e Leone ritrovano la pace Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre 2021 Venere si stanzia ufficialmente nel segno del Sagittario dove resterà fino al 5 novembre. Venere in Sagittario rende decisamente più dolci, attenti e sensibili i segni di fuoco che, diciamocelo, ne avevano assolutamente bisogno! Intanto Mercurio in Bilancia non farà diminuire la creatività dei segni d’aria. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo per tutti i segni.

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre 2021 la grande novità sarà Venere, il pianeta dell'amore, nel segno del Sagittario. Venere resta nel segno del Sagittario dall'8 ottobre fino al 5 novembre e, da qui, renderà più dolci, gentili e accoglienti i tre segni di fuoco. Soprattutto l'Ariete di questi tempi, punzecchiato dai pianeti in opposizione, ha proprio bisogno di un po' di pace!

Oroscopo settimanale 11-17 ottobre 2021: le previsioni segno per segno

In questa settimana Marte e Mercurio continueranno ad essere nel segno della Bilancia e a rendere ancora più sociali, socievoli, chiacchieroni e intellettualmente vivaci i segni d'aria. Questa in Bilancia è l'ultima delle tre soste di Mercurio per il 2021! Siete pronti a leggere l'oroscopo della settimana insieme a me?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti stupisci, caro mio, di quanto basti davvero poco per accontentarti. Tu che di solito sei un pretenzioso, un puntiglioso e uno che vuole sempre e soltanto in meglio, adesso quasi ti commuovi anche solo se una mattina non ti svegli con il desiderio di uccidere tutte le persone che ti circondano. Merito di Venere che si trova a favore e che ti fa tornare il desiderio di sorridere a un bambino o apprezzare un gesto gentile… Addirittura potrebbe venirti voglia di una uscita a due col partner, ma vacci piano…

Voto 6 per la ripresa.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai presente quando ti svegli la domenica mattina e non hai proprio nessun dovere, nessun limite al tuo desiderio di trastullarti ozioso e godereccio? Non c'è nemmeno un pranzo con la suocera all'orizzonte a rovinare il tuo desiderio di poltrire e farti gli affari tuoi senza nemmeno impegnarti in attività troppo faticose come pensare al lavoro o metterti a studiare per il corso di inglese. Pace e benessere senza alcun senso di colpa.

Voto 8 per l'assenza di senso di colpa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mamma mia come sarete perentori in questa settimana! Non avete nessuna intenzione di perdere tempo in bacetti e chiacchiere da corteggiamento preliminare ma solamente desiderio di andare dritto al sodo sia che si tratti di amore, di amicizia e persino di business. Ogni genere di strategie di pubbliche relazioni con voi proprio non attecchisce! E ci si faccia avanti solamente se si ha intenzione di quagliare.

Voto 6 e mezzo ma che caratteraccio!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Eccoci, sembrava una settimana difficile quella passata ma la prossima non ti darà davvero pace! Adesso che nemmeno Venere è più a tuo favore ti resta soltanto quel vuoto cerebrale come quando hai 39 di febbre e nel cervello c'è solamente una tacchipirina che sballonzola da una parete all'altra come la pallina di Pong.

Voto 5 perché più di così non posso proprio fare.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mamma mia quanto ti piaci adesso che Venere si è tolta di torno ed è tornata a favore e fai ampi gesti di compiacimento ogni volta che incroci lo sguardo con uno specchio. Insomma diciamo che avrai voglia di riprendere tutto il tempo perso con l'amore tanto che ti troveremo a sbaciucchiare il partner anche mentre si starà allacciando le scarpe o lavando i denti. E che non ti si dica che sei un po' appiccicoso perché metti subito il muso!

Voto 8 per gli agguati ai baci del partner.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Venere si è messa in quadratura e, come per incanto, tutta quella sensazione di benessere che ti aveva quasi insegnato a lasciar correre quando notavi qualche piccolo errore di poco conto nelle situazioni, adesso sembra essersi dissolta. Torni a rompere le scatole anche per un errore di punteggiatura ma nella comunicazione orale e sbuffi sonoramente ogni volta che il partner si avvicina ad una distanza che faccia pensare ad un imminente contatto fisico.

Voto 6 scarso perché comunque quando sbuffi sei simpatica.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti piace davvero da impazzire cavalcare tutte queste energie un po' come fossi una cow girl nella pampa sconfinata e ti senti davvero come una ragazza ribelle di quelle che vanno in giro con la maglia sopra l'ombelico o la gonna decisamente troppo corta… Sappi che il tuo partner apprezza moltissimo questa disinibizione degli ultimi tempi che, chiaramente, coinvolge anche la sfera erotica.

Voto 10 anche se non voglio saperne di più.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere che se ne è andata ti ha lasciato come una sorta di amaro in bocca, di malinconia ma, si sa, quando ci sentiamo abbandonati dalla fortuna riusciamo a tirare fuori un'empatia, una dolcezza e addirittura una capacità di compassione da fare davvero invidia ai missionari della foresta amazzonica. Forse non sarai particolarmente sexy ma se abbiamo un problema il tuo telefono è sempre libero e tu rispondi al massimo entro il terzo squillo.

Voto 6 e mezzo per la crocerossina che è in te.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarà davvero impossibile sentirti esprimere delle lamentele perché ti senti in formissima ma soprattutto bello bello in modo assurdo. Hai come l'impressione che le cose girino a tuo favore anche quando apparentemente vanno storte e, conoscendoti, darai il merito alla tua grandissima capacità di trovare ottimi compromessi con il karma.In effetti la tua vita in questi giorni sarà rilassata come quella di un pensionato.

Voto 9 e mezzo perché sono sicura che userai benissimo il tuo tempo libero.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il tuo unico vero desiderio per questa settimana sarà anticipare di qualche giorno i festeggiamenti per Halloween e immedesimarti perfettamente nella figura del conte Dracula o, a seconda, di zio Fester degli Adams. In tutti i casi non vedi l'ora di startene chiuso nel tuo sarcofago in santa pace con anche i tappi per le orecchie e il suono delle balene in sottofondo per rilassarti davvero. Qualsiasi cosa pur di distendere quei nervi che sembrano arrotolati come i boccoli della messa in piega.

Voto 5 e mezzo perché comunque tutta questa solitudine non ti dispiace.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Qualsiasi desiderio ti venga in mente è già praticamente realizzato nelle tue mani e questo non solo perché sembra che la fortuna ti segua come se il genio della lampada si fosse trasferito nella tasca dei tuoi jeans ma anche perché stai così bene che, in fondo, i tuoi desideri sono davvero cose molto semplici. Quando si dice essere davvero felici!

Voto 9 ma se incontroi il genio della lampada, per favore presentamelo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quando avete Venere in quadratura, quindi a sfavore, proprio come in questi giorni siete davvero insopportabili. Con tutto il bene che l'astrologa vi possa volere vedervi malinconici e perennemente insoddisfatti è come essere glì chef stellati di un ristorante di lusso e avere di fronte una signora che si lamenta per la cottura delle uova al tegamino. Il partner fa davvero di tutto per accontentarvi ma con scarsissimi risultati.

Voto 6 + se la smettete di sbuffare.