L’oroscopo di oggi 12 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Toro e Acquario hanno grandi progetti Nell’oroscopo di oggi, martedì 12 ottobre 2021, la Luna nel segno del Capricorno sembra amplificare ancora di più la grande potenza di Saturno nel cielo astrologico. Saturno infatti era già molto importante perché è uno dei due pianeti che governano il segno della Bilancia. Un Saturno forte indica stabilità, voglia di costruire e grande progettualità. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 12 ottobre 2021, con la Luna nel segno del Capricorno è Saturno ad essere il pianeta predominante nel cielo astrologico. Saturno è il pianeta che governa il Capricorno ed è molto importante anche nelle caratteristiche della Bilancia. In più, Saturno in transito in questo momento forma un aspetto di sintonia con Venere rendendo ancora più solidi i nostri bisogni di crescita e stabilità anche emotiva. Non resta che vedere come si comporteranno i pianeti questa settimana. Il segno fortunato di oggi è il Toro che sa benissimo che cosa significhi avere voglia di costruire nell'ambito familiare mentre il segno sfortunato è il Cancro al quale sembrano stare stretti tutti i rapporti interpersonali.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Giornata dove faresti meglio a fare marcia indietro su alcune decisioni prese recentemente. Fai come Rachele Mussolini che, dopo aver protestato contro la festa del 25 Aprile ha voluto (leggasi “dovuto”) chiedere scusa a tutti e rimettersi in riga. Se proprio vuoi evitare di dover chiedere scusa faresti meglio a pensarci bene prima di dire la tua a voce alta quando tutti ti possono sentire… eh sì: Mercurio opposto riuscirà in qualche modo a metterti in difficoltà…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna quadrata potrebbe raffreddare un po’ i tuoi bollenti spiriti. Che fai!? Mi diventi timido tutto ad un tratto!?

Lavoro: gli errori dei colleghi che poi devi risolvere tu sono davvero tanti… ed oggi non sei sicuro di avere la pazienza necessaria!

Salute: nervoso e super polemico. Dovresti iniziare la giornata con una tisana rilassante anziché col caffè!

Il consiglio del giorno: la Luna non ti aiuterà a prendere con ottimismo la giornata. Cerca di rimandare di qualche giorno gli impegni più importanti: avrai energie in più da investirci!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

DAZN non sta passando un bel periodo. I diversi disservizi che ha rifilato ai suoi clienti hanno scomodato persino l’AGCom che ha chiesto di avere più poteri per richiedere che i diritti degli abbonati vengano rispettati! Saturno quadrato sembra aver colpito anche loro, oltre che te! Oggi però, con una Luna a favore, anche resistere alle solite prove del giorno non ti sembra più così pesante! Merito di quel grammo di buonumore in più che le stelle ti regalano!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: tenero quanto basta per convincere, facendo solo gli occhi dolci, a farti fare qualche coccola!

Lavoro: la tua alleata per oggi sarà la determinazione. Non importa se impieghi il doppio del tempo che ci metti di solito: sei certo di riuscire ad arrivare dove devi!

Salute: sostenuto dalla Luna: col suo supporto ti senti nel mood giusto per affrontare la giornata!

Il consiglio del giorno: il dolcetto dopo cena conceditelo! Non è vita senza un po’ di dolcezza fuori programma… no!?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Maker Faire Rome è una fiera dedicata a chiunque abbia in mente idee innovative che possono anche apparire sconclusionate al principio ma che si rivelano essere dei veri colpi di genio! Avreste potuto parteciparvi anche voi, cari Gemellini, se solo non aveste avuto l’ingerenza da parte di questa Venere opposta che si è messa d’impegno per farvi perdere la fiducia nei vostri progetti… non demordete! Avete un Mercurio a favore che può farvi fare faville!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la sensualità non è sufficiente. Alla lunga, in un rapporto, si dovrà pure mettere in gioco anche i propri sentimenti… dico bene!?

Lavoro: intransigenti con tutti. Soprattutto con voi stessi. Siete consapevoli di poter fare un lavoro eccellente e non accettate da nessuno standard più bassi del top!

Salute: Marte e Mercurio rendono la vostra giornata sfavillante… peccato per Venere: vi rende sempre insoddisfatti…

Il consiglio del giorno: non ascoltate chi non crede nelle vostre capacità. Prendete la sua opinione, appoggiatela dove la dimenticherete e andate avanti come avete sempre fatto!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

William Ribeiro, calciatore brasiliano del San Paolo, è stato arrestato per tentato omicidio dopo essere saltato addosso ed aver calciato in testa l’arbitro dell’ultima partita alla quale ha partecipato. Marte quadrato, purtroppo, può avere due effetti contrastanti. Se da un lato c’è chi eccede con la rabbia e da in escandescenze come l’atleta, dall’altro ci sono quelli, come te, che si accoccolano avvolti da una copertina a mo’ di hossomaki e non ne escono nemmeno dietro cospicuo pagamento… la soluzione migliore, ovviamente, sarebbe una via di mezzo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti senti un po’ solo e abbandonato… colpa della Luna che ti isola e ti convince (sbagliando) di non avere nessuno accanto… Lavoro: Mercurio quadrato darà adito a momenti di panico da scrivania dove non riesci più a trovare fogli e foglietti importanti che eri certo di aver lasciato sotto la tastiera!

Salute: Marte ti sfianca, la Luna tramortisce i tuoi sensi… ma se stessi a casa spiaggiato sul divano!?

Il consiglio del giorno: ad ogni pagina che finisci di studiare in preparazione all’esame, regalati una merendina o una caramella. Un modo come un altro di motivarti e non demordere!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti piace provocare, Leone. Con Marte e Venere a favore, per te, qualche ammiccamento sensuale non è che un gioco al quale ti piace partecipare! Un po’ come i Måneskin, posi anche tu in qualche foto osé giusto per il gusto di smuovere un po’ le acque! Attento però alle reazioni della gente: non a tutti farà piacere sapere che sono circolati in rete alcuni tuoi scatti un po’ spinti… soprattutto al partner! Fai il bravo…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il tuo cellulare è una vibrazione continua. Pieno di messaggini amorosi contornati di cuoricini!

Lavoro: assicurati di avere l’ok dai superiori prima di procedere nelle tue operazioni quotidiane! Non sprecare tempo e genio inutilmente!

Salute: Venere e Marte sono una sicurezza. Potresti persino essere nel mood giusto per andare al lavoro fischiettando come i nani di Biancaneve!

Il consiglio del giorno: usa la tua sensualità procace dentro casa. Magari concediti di accogliere il partner, di rientro dal lavoro, in solo intimo! (Ovviamente al riparo dagli occhi indiscreti dei vicini di casa!).

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il settore di tatuaggi sembra in crescita inarrestabile! Dopo il lockdown, il settore sembra aver avuto un incremento esponenziale e tutti, dai giovanissimi hai più grandicelli, hanno deciso di imprimere sulla pelle un ricordo indelebile della propria storia! Tu non sai se essere esattamente d’accordo con l'estetica del tatuaggio… Ma questa Luna, a super favore, quasi quasi ti invoglia a ignorare le lamentele di Venere e ad osare anche tu l’emozione di un ago su pelle… Chi vincerà?!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con questa Venere è tanto se non guardi in cagnesco tutti quelli che ti passano vicino per tenerli alla larga…

Lavoro: è la Luna ad aiutarti oggi. Benché sommersa di cose da fare, rimani focalizzata sull’obiettivo senza perderti d’animo!

Salute: senza infamia e senza lode. Attenta a coprirti bene per evitare i primi malanni di stagione!

Il consiglio del giorno: la Luna di oggi ha un sacco di progetti da suggerirti! Scavalca l’insicurezza e segui l'emozione!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ad Instabul c’è un cagnolino che è diventato la mascotte della città. Si muove in autonomia, prende la metropolitana sapendo bene dove scendere ed è sempre super educato con tutti. Anche tu sei un po’ come Boji: pratica, comoda, organizzata e super efficiente! Da tutti questi pianeti a favore, d’altronde, non ci si poteva aspettare di meno! Peccato per la Luna però: ti metterà addosso un po’ inutile malumore che faresti bene a scacciare!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: te la tiri un po’, oggi. Questa Luna ti rende selettiva e un po’ diffidente… attenta a non diventare di colpo antipatica eh! Lavoro: sfodera tutta la tua pazienza e il tuo savoir fair coi clienti che si lamentano. Devi usare la tattica che Mercurio ti suggerisce! Salute: qualche malumore momentaneo dalla durata irrisoria… Venere provvederà a farti recuperare in un baleno!

Il consiglio del giorno: ogni volta che c’è qualcosa che ti preoccupa, fai una lista di almeno cinque motivi per i quali non ha senso sprecarci tempo. Vedrai che, in poco tempo, la razionalità di aiuterà a ridimensionare l’ansia!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Anche il Papa si è messo una mano sulla coscienza in merito a tutte le questioni del cambiamento climatico e ha usato uno dei suoi famosi discorsi per rimettere alla responsabilità di ciascuno l’impegno di fare qualcosa per evitarci l’estinzione. Anche tu oggi sei pronto a fare una ramanzina coscienziosa ed edificante a qualcuno. Merito della Luna: ti rende responsabile e attento ma, soprattutto, voglioso di fare del bene anche a costo di risultare antipatico!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi sei un po’ più audace del solito. Ti butti senza pensarci due volte se qualcuno stuzzica il tuo interesse! Bravo!

Lavoro: Saturno e Urano sembrano mettercela tutta per scombinare i tuoi piani. Avvisa i capi che sei in ritardo sulla tabella di marcia per "insospettabili contrattempi sopraggiunti"…

Salute: la Luna vigila sul tuo buonumore. Con lei al tuo fianco riusciresti a sopportare anche la giornata più sfiancante!

Il consiglio del giorno: stasera organizza una sfilza di chiamata ai parenti lontani per sapere come stanno. Ogni tanto bisogna farsi sentire anche dalla prozia, no!?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Daniel Craig, oramai storico interprete di James Bond, è stato recentemente insignito della stella nella Walk of Fame di Hollywood! Solo tu, in realtà, puoi capire quanto felice si possa sentire! Con questa Venere a favore, da tanto attesa, riesci a caminare ad almeno un metro da terra come lui… soprattutto se fissi il pensiero su uno dei tuoi ultimi amanti che ti fa provare emozioni mai sentite prima! Lasciati stravolgere le giornate dall’emozione: ti meriti ogni momento lieto che il pianeta dell’amore può offrirti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei praticamente diventato il profilo più ricercato e “likato” su Instagram. Tutti ti cercano e tutti ti vogliono!

Lavoro: non hai nulla da temere. Hai riflessi talmente attivi che trovi la soluzione ancor prima che ti si presenti il problema!

Salute: scoppiettante! Marte riesce a tenerti sul pezzo per tutto il giorno!

Il consiglio del giorno: Venere ti spinge a celebrare la tua bellezza comprandoti un nuovo vestito super sexy!? E tu chi sei per mettere becco nelle decisioni di un pianeta?! Metti mano al portafoglio e togliti questo sfizio!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Puoi tirare un sospiro di sollievo. La Luna torna fra le tue grazie cercando di allentare un po’ la tensione dell’ultimo periodo causata da Marte e Mercurio opposti. Il suo influsso riesce a farti sorridere e a farti archiviare finalmente qualche pensiero poco sereno che ti ha dato il tormento nelle ultime settimane… Come per Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, anche per te arriva la risoluzione di alcune questioni annose che ti hanno tolto il sonno. Le showgirl hanno visto cadere le querele di diffamazione reciproca… tu invece cosa metterai da parte!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: riguadagni un po’ di fiducia sul tuo fascino. Ti aiuterà a farti avanti e a non temere sempre di aver qualcosa incastrata fra i denti…!

Lavoro: Mercurio offusca la tua capacità di calcolo. Hai sempre a portata di mano una calcolatrice, vero!?

Salute: la Luna riesce a tenerti a galla con onore. Anche se Marte e Mercurio cercheranno di metterti i bastoni fra le ruote, non perderai il buonumore grazie alla Luna!

Il consiglio del giorno: non perdere tempo a pensare e ripensare a tutto ciò che non riesci a risolvere. A volte, per arrivare alla soluzione, occorre solo prendersi del tempo e distrarsi. A mente fredda e con Mercurio lontano, riuscirai a vederci chiaro!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Netflix ci ha visto lungo anche stavolta. Nel successo dell’ultima serie “Squid Game” ha coinvolto persino Vans ed i suoi prodotti d’abbigliamento provocando un’aumento dei suoi incassi pari al 7800%! Le intuizioni imprenditoriali comunque non sono un’esclusiva della piattaforma streaming: anche tu ti difendi piuttosto bene! Grazie a Mercurio e Saturno a favore ti vengono idee preziose che faresti meglio ad investire il prima possibile!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: gli influssi di Venere sono inequivocabili! Basta vedere quante richieste di appuntamenti hai ricevuto in una settimana per rendersene conto!

Lavoro: momento di crescita inarrestabile! Non dimenticarti di ringraziare i colleghi che ti stanno aiutando! Comportati da leader come si deve!

Salute: Marte assicura durata di “batterie” interminabili per tutta la giornata. Non temere di rimanere a secco!

Il consiglio del giorno: pensa a qualche corso professionalizzante che vorresti seguire e proponilo al capo per fartelo sponsorizzare! Hai grandi potenzialità e devi metterti di impegno per sfruttarle al meglio!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La cattiva notizia è che Venere è ancora quadrata e questo vi impedirà sicuramente di fare delle scelte azzeccate in merito al vostro look! La buona notizia invece è che la Luna è a favore! Questo significa che riuscirete comunque a trovare un escamotage e ad azzeccare l'abito perfetto per la vostra prossima uscita! Farete sicuramente come Kate Middleton che è riuscita ad indossare lo stesso abito per due volte consecutive non destando alcun sospetto!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete tantissima confusione nel vostro cuoricino. Fare chiarezza sui vostri sentimenti è impossibile…!

Lavoro: non prendetevela se non accettano i vostri consigli. L’importante è che facciate capire che siete sempre pronti a dare del vostro meglio!

Salute: la Luna sembra fare di tutto per salvaguardarvi. Cercate di eccedere con gli stravizi però: andate a dormire presto e copritevi bene il collo quando uscite di casa!

Il consiglio del giorno: quando il senso estetico non vi viene in soccorso, siate pragmatici! Meglio comodi e vestiti “male” che con i piedi che dolgono in delle scarpe che non si abbinano a niente!

Voto 5 e mezzo