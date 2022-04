L’oroscopo di oggi 12 aprile 2022: Scorpione e Pesci incontenibili Con l’oroscopo di oggi, martedì 12 aprile 2022, vedremo la grande congiunzione di Giove e Nettuno nel segno dei Pesci: tenetevi pronti a grandissime emozioni. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Con l'oroscopo di oggi, martedì 12 aprile 2022, avviene precisamente la famosissima congiunzione tra Giove e Nettuno nel segno dei Pesci. Ve ne ho parlato approfonditamente perché è una figata. O comunque un aspetto molto potente. Quindi sfruttatelo per tutta la settimana!

Anzi, appena Giove e Nettuno si congiungeranno, intorno alle 5 di pomeriggio a 23 gradi e 58 primi del segno dei Pesci, la Luna entrerà in Vergine. Quindi possiamo dire che oggi il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato i Gemelli, che non reggono tutta questa sollecitazione.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Per celebrare il tuo amato Marte che ti è ancora a favore, potresti aver voglia di strafare e portare a termine in un giorno solo tutti i progetti per i mesi futuri. Con questo sovraccarico potresti fare la fine dell’aereo della DHL che si è spezzato in due in fase di atterraggio. Arrivare ad esaurirti non è certo una buona idea.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai troppa foga e rischi di fare indigestione o di rimanere a stecchetto. Poca soddisfazione in entrambi i casi. Lavoro: vorresti mantenere il trend veloce dell’ultimo periodo ma le cose sono cambiate e diventate lente. Ti devi adeguare. Salute: ricorda che per cavalcare l’onda non basta unicamente la forza, ci vuole anche la tavola giusta e un mare pieno di onde. Il consiglio del giorno: con il cambio di stagione e questo tempo un po’ ‘matto’ sarebbe meglio ti prendessi delle pause e magari arrenderti al fatto che anche tu hai bisogno di un buon ricostituente. Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le recenti olimpiadi di filosofia son state vinte da Giovanni d’Antonio che ha ricevuto offerte dai maggiori atenei mondiali, Harvard inclusa. Proprio grazie a Mercurio a favore non fatichi più a seguire gli andamenti mondiali di economia e politica e anche tu sei in grado di metterti a discutere al tavolo dei grandi statisti, proprio come il giovane intellettuale. Molto, molto bene.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: metti da parte la Luna in quadratura e lasciati ben guidare da Venere. Cogli tutte le occasioni, anche se oggi proprio i non ti va. Un piccolo sforzo non guasta. Lavoro: finalmente puoi farti valere in ufficio. C’è bisogno di un tipo pratico e organizzato, proprio come te, per mandare avanti tutto il lavoro. Salute: ricorda che anche la dieta più ferrea ha un giorno di pausa. Pensa che dopo giorni a stecchetto la tagliatella al ragù non te la toglie nessuno. Il consiglio del giorno: c’è necessità di una visione concreta a trecentosessanta gradi e tu di sicuro hai idea di come poter gestire qualsiasi situazione anche l’attuale stato di crisi. Attendiamo tutti istruzioni. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vorreste per una volta inseguire i vostri sogni anche se molto azzardati e confusi perché sollecitati dalla congiunzione di Giove e Nettuno. Probabilmente vi siete ispirati al giovane imprenditore di Varallo che molla tutto per mettersi a produrre vinili e vecchie cassette. Prima di lanciarvi in qualsiasi progetto sarebbe opportuno un bel business plan, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la favola d’amore che ti piace raccontarti non è scritta neppure nei romanzi Harmony, figuriamoci poterla vivere nella realtà. Lavoro: la routine vi sfianca, vorreste colpi di scena meglio che in un film di azione. Vi sentite come in coda alla cassa del supermercato il sabato pomeriggio. In lunghissima attesa. Salute: per avere dei buoni risultati fisici e una salute di ferro bisogna curarsi tutti i giorni. Anche se una giornata di detox mette a posto la vostra coscienza non può fare miracoli. Il consiglio del giorno: lanciarsi in nuovi progetti porta grandissimo entusiasmo e energia, custodite questa sensazione per far fronte al vostro nemico numero uno: la routine. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il periodo fortunato di cui ti ho spesso parlato è finalmente iniziato e vedrai che sarà un vero susseguirsi di successi, grazie a Giove e Venere che ti sostengono. Per farti capire, sei come il portiere del Modena che con una rimessa dal fondo ha fatto gol nella porta avversaria. Preparati, d’ora in avanti, a fare sempre centro.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tutte le preoccupazioni e dubbi sono svaniti, gli ammiratori sono tornati e il tuo messenger è intasato. Ora si che si ragiona. Lavoro: il cielo ha deciso di premiare i tuoi sforzi, dandoti grandi capacità strategiche e quel tocco di fortuna che non guasta mai. Già che ci sei, dovresti dare una bella zampata e chiedere un bell’aumento. Salute: hai deciso di stupire tutti presentandoti in palestra, perché è proprio il momento di prepararsi alla prova costume. Il consiglio del giorno: preparati ad essere sempre al centro dell’attenzione, outfit e parrucco perfetto sono d’obbligo. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se non lo avessi ancora capito, nonostante una bella serie di figuracce, dovresti proprio fare un bel nodo alla lingua ed ora, con Mercurio in quadratura, dovrai stare proprio in silenzio. Ogni volta che provi ad esporti su un argomento rischi di lasciarti andare a dichiarazioni colorite e fuori contesto proprio come è successo a Donatella Rettore sulla comunità gay. Non c’è nulla di più prezioso di stare zitto, ricordatelo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti un vero re della savana, peccato che le tue leonesse ti abbiano abbandonato a ruggire da solo sulla rupe. Lavoro: Mercurio da buon amico ti mette i bastoni tra le ruote rallentando sia i progetti che la tua mente. Sei in modalità slow motion. Salute: di certo oggi al suono della sveglia vorresti unicamente spegnerla per continuare a dormire. Non è proprio giornata. Il consiglio del giorno: ricorda che non sei obbligato a dare sempre un’opinione a qualsiasi tema, non sentirti sempre come un opinionista da Barbara d’Urso. Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Vista la perdita di fiducia nei confronti dell’amore e dei sentimenti, almeno con l’arrivo di Mercurio dalla tua la nuova priorità sarà il lavoro. Sei così presa che per non perdere neanche un minuto nel fare il tragitto casa lavoro, e per tenere alla larga rischi di ogni sorta o distrazioni, vorresti mettere una tenda da campeggio in ufficio. Come di recente è successo a Shangai. Con un buon sacco a pelo e un fornellino ci rivedremo tra forse tra un paio di settimane.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: nel tuo cuoricino vorresti tanto ricevere un bel complimento ma con Venere in opposizione sei più sexy di uno scaldabagno. Lavoro: Mercurio ti da una gran mano per consolidare ogni tuo passo. Prediligi sempre la sicurezza alla velocità. Salute: sei così scoordinata che appena ti muovi alla lezione di zumba il tuo vicino rischia pestone sui piedi o una gomitate in pancia peggio che su un ring di wrestling. Il consiglio del giorno: forse riversare tutte le energie unicamente sul lavoro non ti farà sentire più appagata, a meno che tu non chieda un bell’aumento visto l’impegno e la dedizione per l’azienda. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei ancora piena di forze, quasi instancabile proprio grazie a Marte che ti favorisce. Anche il dinosauro, recentemente scoperto, che zompettava allegramente il giorno in cui l’asteroide ha colpito la terra doveva proprio sentirsi carico e felice come te. Mia cara Bilancia, anche se Mercurio si è tolto dall’opposizione, tu tieni sempre le antenne belle dritte perché non si sa mai.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai deciso di rispolverare tutte le lezioni di ginnastica artistica e ritmica per nuove evoluzioni sotto le coperte. Attenta a non esagerare. Lavoro: dovrai fare il ragioniere e controllare tutti i conti. Ogni tanto ti tocca. Salute: sei pronta a qualsiasi sfida e non ti tiri indietro su nulla, perché è una questione di principio. Il consiglio del giorno: anche se tutto sembra andare bene e per il verso giusto bisogna stare sempre attenti e all’erta. Voto . 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Oggi non è decisamente giornata e lo hai capito subito appena il primo raggio si sole mattutino si è infiltrato tra le tapparelle che hai chiuso male e ti ha svegliato all’alba. Credo che tu sia l’unico a giustificare l’atteggiamento iroso dopo aver perso la partita di CR7 con un suo fan. Che anche un grande calciatore abbia le sue paturnie in fondo ti fa sentire un pochino meglio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: vorrai tapparti occhi, orecchie e bocca come le tre scimmiette. Questo argomento per te non esiste. Lavoro: non mi stupirebbe se ti fossi iscritto direttamente alla legione straniera per cambiare aria. Salute: hai tutta la mia più totale comprensione se ti fossi ritirato nella tua tana e non rispondessi a nessuno. Oggi va proprio così. Il consiglio del giorno: come gli eremiti in montagna oggi prenditi una bella pausa da tutto e da tutti. Vedrai che ti sentirai decisamente meglio. Voto . 5-

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dopo aver letto la letterina della bimba che scrive ai ladri per farsi restituire la catenina d’oro regalata al papà, vorresti trasformati in un super eroe, scovare i malviventi e riportare collana e un bel sorriso alla piccola scrittrice. Con Marte e Saturno che ben ti consigliano, alle ingiustizie tu rispondi con una scazzottata alla Bud Spencer e Terence Hill (occhio che non va di moda ultimamente).

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: in questo campo sei uno spettatore curioso che tenta i capire le regole del gioco. Per non essere scottati meglio stare a guardare. Lavoro: stare seduto dietro una scrivania a produrre non fa proprio per te. Per riuscire a pensare e a metterti in azione, hai bisogno di lunghi viaggi in macchina. Sei fatto così. Salute: Marte ancora ti accompagna in questa giornata ed è come andare in giro con una carica extra di energie. Il consiglio del giorno: non sopporti le ingiustizie tanto che ti sei auto eletto vigilantes della tua zona. Non mi stupirei vederti su un tetto vestito da Batman controllare le strade della tua città. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Se pensavi che il tuo momento d’oro fosse realmente finito ti spagli di grosso. Ora con anche Mercurio dalla tua sei pronto a finire nella lista dei milionari di Forbes e fare gara con Rihanna su chi tra voi due abbia la posizione più alta. Il ritorno del successo ti mette davvero di ottimo umore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti senti come un negozio di gadget a San Valentino dove di fianco agli immancabili cioccolatini sono appese le morbide manette di peluches. Sei aperto a tutte le esplorazioni. Lavoro: ormai nella tua testolina c’è solo un tripudio di cuoricini tanto che la tua risposta è un automatico sospiro da innamorato. Meglio lasciarti nel tuo brodo di giuggiole. Salute: da quando sei diventato particolarmente sciolto sbizzarrirti sotto le coperte non sono più un problema. Il consiglio del giorno: sfrutta questo periodo in cui i pianeti sono nuovamente a tuo favore. Di sicuro hai già in mente su quali progetti investire, vero? Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Probabilmente hai perso la visione di chi sei e di cosa vuoi fare, proprio a causa di Mercurio che ti confonde le idee. Non è un buon momento per fare cambiamenti radicali, come la campionessa di nuoto giapponese che ha deciso di tentare la carriera nel mondo del porno. A meno che tu non stia seguendo un sogno che hai da lungo tempo, meglio rimanere dove sei.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei praticamente in apnea. Appena ti parlano di amore o sentimenti, cambi subito aria. Lavoro: il ruolo da motivatore alla Galeazzi non ti calza più a pennello. Salute: l’unica tua consolazione è quando sei in moto perpetuo verso orizzonti sconosciuti. Il consiglio del giorno: non sei obbligato a prendere il primo treno che passa, vedrai che ci saranno altre ottime è più allettanti occasioni. Non ti accontentare. Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete incantati e persi tra le note della suonatrice d’arpa più famosa al mondo, Claudia Lamanna. Grazie ai benefici influssi di Giove congiunto a Nettuno, tutto quello che è arte vi fa viaggiare tra fantasie ed emozioni. L’unico modo per farvi mettere i piedi per terra e mandarvi un messaggio è tramite la NASA.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è come una meravigliosa immersione in una coloratissima e vivacissima barriera corallina. Tutto è pieno di vita. Lavoro: vi piace vivere i vostri sogni. Come? alzandovi dal divano e mettendovi a fare. Salute: avete pieno controllo di mente e corpo grazie all’immancabile meditazione quotidiana che vi ha messo davvero in riga. Il consiglio del giorno:: restare in contemplazione per voi è bellissimo ma non potete passarci ore e ore, dovrete pur mettervi a lavorare, no? Voto 8