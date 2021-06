Eccoci, con l'oroscopo di oggi, giovedì 10 giugno 2021, alla tanto nominata eclissi di Sole. Poco prima delle 13 infatti, in Italia, Sole e Luna si incontreranno a 19° del segno dei Gemelli. Sulle eclissi si è detto di tutto, tutti concordano però sul fatto che a livello sociale, universale ci indichino di volta in volta un aspetto importante sul quale è bene che la società si concentri per evolvere e che a livello personale chi ne è coinvolto è bene si aspetti importanti cambiamenti.

L’oroscopo del giorno 10 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Il tema natale di questa eclissi in Italia parla di una grande voglia far valere la propria indipendenza e la propria ritrovata determinazione anche dal punto di vista lavorativo benché le ferite siano ancora decisamente aperte. Se i Gemelli indicano una nuova forma di dialogo necessaria, questo dialogo parte prima di tutto da chi fino ad ora si è sentito emarginato dalla società: Plutone opposto a Marte e il Sole quadrato a Nettuno sono il segno di una ferita da superare.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il tempo è denaro e tu non hai intenzione di sprecarlo con dubbi o smancerie. Ti tieni alla larga da questa Venere lagnosa e punti tutto sul tuo lato professionale cercando di fare tutto con rapidità e precisione. Marte, presto dichiaratamente a favore, ti mette addosso uno sprint che nemmeno il nuovo jet supersonico “Boom” è in grado di eguagliare. Sei il più veloce a scrivere a macchina, a inviare mail e persino a dare i due di picche! Sei praticamente il “Flash” dei giorni nostri!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: di fronte a complimenti e tentativi di abbordaggio ti senti come un pesce fuor d’acqua!

Lavoro: buoni propositi e grandi occasioni: pronti a coglierli tutti al volo?

Salute: attento agli sbalzi d’umore (oltre che a quelli di temperatura!)

Il consiglio del giorno: chiedi se è possibile posticipare la tua partecipazione al corso di cucina macrobiotica… non mi sembra il momento adatto per comprenderne a fondo i benefici, in questo momento!

Voto 8 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È giunto il momento di cambiare e prendere strade diverse. Come Magalli che, dopo ere geologiche, ha scelto di abbandonare la conduzione di “I Fatti Vostri”. Saturno, molto probabilmente, è il responsabile di questi grossi cambiamenti e chiede, a gran voce, che tu faccia dei passi in avanti per cambiare la tua vita… la vera domanda è: sei pronto? Oppure ti aggrapperai disperato al tuo presente implorando di essere lasciato in pace?

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: pronto per una serata in veranda al lume di candela!

Lavoro: hai già pronto il tuo scatolone per portare via le tue cose, diretto al nuovo ufficio!

Salute: alti e bassi di energie: attenzione!

Il consiglio del giorno: accogli a braccia aperte il cambiamento: è il modo più giusto per ricavarne tutto ciò che di positivo ha da portare!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa voglia di libertà è talmente tanta che fareste come la coppia di bambine americane di 4 e 9 anni che hanno rubato l’auto ai genitori con l’intento di fuggire verso il mare per andare a nuotare con i delfini! Sogni naif, o meno, questa Luna cerca davvero di darvi un nuovo sprint e limitare i danni di questo Giove quadrato che non ha ancora ben capito come fare a darvi fastidio! Mercurio retrograda ancora… meglio ricontrollare bene i conti!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: tenerezze e giochi di sguardi.

Lavoro: tranquilli: avete tutte le carte in regola per fare scelte sensate!

Salute: preparate i costumi. Presto riprenderete con le vostre nuotate al largo!

Il consiglio del giorno: osate senza paura. Luna e Saturno riescono a darvi comunque un buon equilibrio fra fantasia e rigore! Non c’è pericolo di strafare!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Romantico come il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino, anche tu sogni una lunga fuga in sidecar con il velo che svolazza al vento fra i colori dell’Umbria! Venere ha ancora tonnellate di emozioni da regalarti e, ora che Marte sta sparando gli ultimi colpi di libido stravolgente, potrai lasciarti andare a serate romantiche e a passeggiate mano nella mano senza fastidiosi ed urgenti “pruriti”! Romanticherie caste ma assolutamente inebrianti!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tanti, tantissimi abbracci e baci appassionati!

Lavoro: devi trovare giustificazioni sempre più fantasiose per ritardi ed errori!

Salute: sogni più tranquilli e meno agitati del solito!

Il consiglio del giorno: tutto diventa romantico se coinvolgi anche il partner… persino andare a scegliere i centrini al punto croce per la festa del compleanno di nonna! Invitalo a venire con te!

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La vita è una sfida che tu non hai paura di accettare. Soprattutto ora che hai un Marte che si avvicina baldanzoso verso di te! Sei un po’ come lo chef Moreno Cedroni che ha abbracciato la frontiera della cucina del futuro, costellata di cioccolata trasparente e dei cocktail solidi, incurante di un Saturno che è pronto a metterti continuamente alla prova. Grazie alla Luna tu, oggi più che mai, sei pronto a mettercela tutta, già sicuro di riuscire!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: indossi gli stivaletti glitterati, nel tentativo di attrarre attenzione!

Lavoro: risoluto. Nemmeno le 4 ore di riunione interminabile da tenere ti spaventano!

Salute: presta attenzione ai segnali del corpo: alzati dalla sedia ogni tanto per sgranchirti!

Il consiglio del giorno: non lasciarti intimorire dalle opinioni altrui. Punta dritto verso dove vuoi arrivare. L’unico parere del quale hai davvero bisogno è il tuo!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Una ragazzina al liceo ha utilizzato lo spray della compagna in classe, pensando fosse profumo, ignara del fatto che fosse invece spray al peperoncino e causando irritazioni a tutta la classe! Come lei, anche tu oggi sei distratta e non ti soffermi a controllare quello che fai! Attenzione a Mercurio quadrato: il suo influsso può darti non pochi problemi mentre Giove opposto potrebbe farti commettere errori di troppa leggerezza!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non esagerare coi regali: l’importante è il pensiero!

Lavoro: dovrai pure aver riposto i tuoi importantissimi contratti da qualche parte…

Salute: energie altalenanti e discontinue.

Il consiglio del giorno: devi assolutamente pianificare il riordino di tutti i tuoi documenti e delle tue spese… c’è bisogno di un’attività utile e organizzata per rimetterti in sesto!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non disperare, Bilancia mia, la chiave per il successo è sicuramente quella della resilienza. Fai come la Sig.ra Visotti, forlivese, che ha sfruttato il momento di crisi per mettersi in gioco ed aprire una sua attività in proprio riuscendo a sfondare. Saturno aiuta gli audaci e i decisi e tu, che hai una Luna a favore che amplifica i sogni, hai tutto questo ed anche di più! Devi solo riprendere a crederci come e più forte di quanto non facessi già prima!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: l’amore non basta, devi allenare anche comprensione e pazienza.

Lavoro: un momento ottimo per iniziare nuovi percorsi!

Salute: ti prometto che le forze ti stanno per tornare! Pazienta ancora un po’!

Il consiglio del giorno: rivoluziona senza paura la tua vita. Parti dalle piccole cose e stupisciti nello scoprire quanto può essere magnifico il cambiare le proprie abitudini!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Difendi il tuo territorio come Belen Rodriguez che, si è scoperto, ha messo al suo posto la ex del suo attuale compagno senza nemmeno che ce ne fosse il bisogno. A renderti così geloso e aggressivo è probabilmente Marte: il suo passaggio di segno potrebbe condurti ad avere la mano un po’ troppo pesante. Attento: le scenate di gelosia fanno piacere fino ad un certo punto. Quando sfociano nell’aggressivo possono dare problemi!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: passionale… forse anche troppo!

Lavoro: perché il capo sembra avercela sempre con te!?

Salute: nervosismo a palla…

Il consiglio del giorno: yoga rilassante con una musica tibetana a volume massimo!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Senza speranze come la targa in marmo per Azeglio Ciampi. Sembra che, nonostante la correzione della prima versione, gli errori si susseguano e che anche la seconda targa contenga errori disdicevoli… Fra Luna e Mercurio opposto non sai davvero più a che santo votarti e sembra davvero che tutto quello a cui metti mano si trasformi in un casotto epocale… Non meglio Giove: ti fa prendere i tuoi guai sotto gamba impedendoti di imparare dai tuoi errori!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non avere fretta! I sentimenti vanno coltivati con calma!

Lavoro: giornata di intensi litigi con tutto ciò che è elettronico.

Salute: ti sembra di avere tutto il mondo contro e pronto a farti i dispetti…

Il consiglio del giorno: anche controvoglia, cerca di frequentare i corsi online di ginnastica ritmica che ti sei regalato! Marte ne sarà più che impressionato!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti prego di evitare tutti quei programmi di fotoritocco che sono così in voga in questo momento. È facile che tu ne cada vittima, con questa Venere opposta che ti fa dubitare della tua bellezza, e che finisca con l’esagerare creando foto da postare evidentemente ritoccate… Rischi poi di fare la stessa figuraccia della Gregoraci che ha pubblicato una foto palesemente corretta dimenticandosi di aver già condiviso lo stesso scatto al naturale… non si fa!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: problemi di comprensione e sentimenti poco chiari!

Lavoro: fino a quando ci sarà qualcuno che si prenderà cura di social e media, a te va bene così!

Salute: smettila di misurarti circonferenze e calorie ingerite! Sta diventando un’ossessione!

Il consiglio del giorno: regalati un vestito ampio e leggero, in grado di abbracciare le tue forme senza costringerti ad un outfit murato!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Una “botta” di colore ci sta sempre bene, come per Morgan che è passato da una chioma argentata ad una bicolor fucsia-bluette che rappresenta benissimo la sua voglia di stupire e di fregarsene delle opinioni degli altri. Con una Luna in questa posizione, potresti anche tu pensare ad un cambio radicale di colore… attento però a Mercurio: sei sicuro che il tuo capo possa passare sopra ad una cambio di look così radicale senza battere ciglio?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: per trovare il vero amore, hai bisogno di più che una chat sterile…

Lavoro: non vedi l’ora di creare diagrammi a torta per le presentazioni che ti hanno richiesto!

Salute: attento alle energie: si renderanno introvabili!

Il consiglio del giorno: stretching. A tutte le ore e in tutte le occasioni: ti servirà per tenere allenati i muscoli durante questo prossimo periodo di Marte opposto!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Teneri come la nuova principessa reale nata dalla coppia di Harry e Meghan che è stata chiamata coi nomi della nonna e della regina. Anche in una giornata come questa, dove la Luna e Mercurio spadroneggiano confondendovi pensieri e ragionamenti, voi tenete salde le vostre convinzioni e avete care le vostre emozioni! Attenzione questioni lavorative pesanti: oggi potrebbero darvi più problemi del previsto! Siate pazienti.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: tenerissimi… anche se forse è il momento di affrontare alcune questioni!

Lavoro: confusi: vi riesce facile fare figuracce!

Salute: sonno agitato e cerchio alla testa!

Il consiglio del giorno: prendetevi qualche momento per riflettere: potreste aver bisogno di dir subito quello che pensate ma, con una eclissi in atto, è meglio attendere un momento!

Voto 6 +