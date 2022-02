L’oroscopo di oggi 1 febbraio 2022: Acquario e Gemelli accendono i pensieri Nell’oroscopo oggi, martedì 1 febbraio 2022, la Luna nuova in Acquario sarà a 12 gradi nelle prime ore del giorno e con un Saturno molto forte. Sarà ancora un mese di durezza e bisogno di determinazione per superare le avversità. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

L'oroscopo di oggi, martedì 1 febbraio 2022, è particolarmente ricco: nelle prime ore della mattina c'è stata la luna nuova nel segno dell'Acquario, come vi anticipavo nell'oroscopo settimanale, dove Sole e Luna si sono congiunti a 12 gradi del terzo segno d'aria ma anche a Saturno facendo iniziare questa lunazione sotto il segno della determinazione, del dovere e della severità.

Oggi inizia anche l'anno della Tigre d'Acqua Yang nell'oroscopo lunare cinese e si festeggia, secondo la tradizione celtina, Imbolc, la festa della primavera, una delle otto sabbat della ruota dell'anno. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che sentivano la mancanza di questi stimoli intellettuali tutti insieme mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione che sente invece una certa ansia da prestazione anche in amore.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Gli astri avversi di questo periodo non ti portano proprio fortuna come il caro Beppe Vessicchio costretto a casa con il Covid già da settimana scorsa. Credo che questa bella Luna nuova possa portarti un pochino di buon umore e qualche occasione interessante magari guardando proprio il tanto amato Festival di Sanremo e speriamo di vedere almeno per qualche serata il caro Beppe alla direzione dell’orchestra, perché senza di lui Sanremo non è Sanremo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore con l’inaugurazione della kermesse sanremese ti sentirai in vena di festeggiare con abbracci e baci appassionati, forse c’è troppa foga, attendo a non stritolare qualcuno.

Lavoro: consegnare i documenti in ritardo per la gara d’appalto ti escluderà in automatico. Devi darti da fare con un po’ di anticipo.

Salute: sei in ritardo su tutto, anche la lezione di fit box che ti piace tanto è al completo. Prenotala già ora per un altro giorno.

Il consiglio del giorno: oggi si inaugura uno degli appuntamenti immancabili dell’anno: Sanremo. Preparati ad una serata con buona musica, abiti pazzeschi e grande intrattenimento.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con questa Luna in quadratura sei in fase di revisione e sono certa che hai voglia di rimettere al suo posto chi ha qualche cosa da ridire. Proprio come Emma Marrone, prontissima ad esibirsi a Sanremo, che non si lascia sfuggire qualche frecciatina ai più maliziosi riguardante la sua situazione sentimentale. Lei si sente perfettamente a posto… le manca solo un compagno ‘sano di mente’ ha dichiarato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore la Luna stortissima di oggi ti vorrebbe far vedere tutto nero. Per fortuna c’è Venere a rimediare con il numero di telefono della persona che ti piace.

Lavoro: un po’ perso e demotivato ma ci pensa Mercurio a risolvere brillantemente ogni problematica lavorativa.

Salute: vigoroso. Ti basterà a fare un po’ di sport, anche solo una breve corsetta, per chiudere alla grande questa giornata..

Il consiglio del giorno: non lasciare a nessuno l’ultima parola. Questa diritto oggi spetta a te, tutti gli altri zitti. Capito?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sarà la nuova Luna a vostro favore e i festeggiamenti del capodanno Cinese ad inspirarvi tante idee e a mettere la vostra creatività in moto. Come il ventiduenne indonesiano diventato milionario per aver venduto dei suoi selfie convertiti in NFT. Lo sapevate che ogni giorno nascono nuovi e apprezzatissimi artisti in questo nuovo mercato? Per cui è ora di rimboccarsi le maniche e conquistare anche questa nuova frontiera. Avete tutte le capacità.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi siete decisamente messi in moto con una fitta agenda di piacevoli e piccantissimi appuntamenti. Bravissimi!

Lavoro: per fare tutto quello che avete in mente avreste bisogno della bacchetta magica Hermione Granger.

Salute: la pigrizia dell’ultimo periodo è completamente scomparsa ora avete solo voglia di fare, fare e fare.

Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per fare un po’ di baldoria tra Sanremo e capodanno cinese avete l’imbarazzo della scelta. Prima mi auguro che vi siate messi un po’ a lavorare…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Tra le varie opposizioni di questo cielo probabilmente è Mercurio quella che soffri di più. Per fortuna il sistema ios ti viene incontro con ben 37 nuove emoji. Potrai quindi sbizzarrirti con messaggini con solo faccine e fiorellini. Hai solo un dubbio riguardante la nuova emoji con l’uomo ‘incinto’, non hai ancora capito bene come utilizzarla… forse quando uno ha mangiato troppo?!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: questa bella luna ti da un po’ di respiro e potrai godere di qualche timido sorriso. Il tuo sex appeal rimane, purtroppo, ancora freddino.

Lavoro: ti senti come a scuola quando la professoressa ti chiama alla cattedra per una interrogazione a sorpresa e tu sei ovviamente impreparato.

Salute: assente giustificato, almeno potrai startene tranquillo sul tuo amatissimo divano.

Il consiglio del giorno: da sempre esiste il linguaggio dei segni ed il body language, viste le tue scarse capacità oratorie sono ottime alternative.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non so se sei più indignato per la Luna in totale opposizione o perché per i cinesi si inaugura l’anno di un altro felino: quello della Tigre. Ti senti esattamente come Giucas Casella durante l’ultima puntata del GFVip: esaurito dalle accuse di falsità da parte di Natalie Caldonazzo. Qui ci vorrebbe un bel trucco di magia per far correre le lancette dell’orologio e passare direttamente a domani.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: allergico a tutto quello che riguarda la sfera sentimentale e con tutte le bolle che ti ha fatto uscire la Luna storta sulla tua faccia te ne resterai molto volentieri chiuso in casa.

Lavoro: non decolla, anzi sei in piena revisione e manutenzione. Oggi va così.

Salute: so che ami fare il capitano della squadra ma per evitare discussioni con la squadra avversaria ti hanno messo di default in panchina.

Il consiglio del giorno : ci sono giornate si ed alcune no oggi è decisamente no. Vedrai che domani andrà già meglio.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Stai vivendo come in una favola alla Walt Disney ed oggi si aggiunge una bellissima Luna nuova che aumenterà la voglia di novità. Anche la topolina più famosa al mondo Minnie ha deciso di rinnovarsi con un nuovo look super fashion: un tailleur blu firmato Stella Mckartney, ovviamente sempre a pois. Perché il classico rivisto è sempre di gran classe e tu che hai Venere a favore da un pezzo lo sai benissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: come in un meraviglioso film della Disney, l’amore per te è da favola.

Lavoro: la super organizzata Monica Geller di friends vorrebbe prendere qualche ripetizione per quanto tu sia davvero perfetta ed incredibilmente efficiente.

Salute: leggiadra, atletica e fortissima come le ballerine del teatro Bolshoi di Mosca.

Il consiglio del giorno: imparare dai grandi della moda che prendono ispirazione da capi tradizionali e rivisitandoli in chiave moderna.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei sempre più innervosita e disattenta e anche se la Luna di oggi cerca di addolcirti un po’ tu hai la testa altrove. Sei un po' come Checco Zalone che per le prove di Sanremo esige le porte chiusissime e una super privacy. Cercar di restare concentrata, ok???

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: se fossi un frutto mia cara saresti un acidissimo lime, eppure a qualcuno piaci lo stesso… sicuramente ai più, pestato in un ottimo mojito.

Lavoro: litigare con il corriere per un pacco non consegnato non lo farà apparire magicamente, anzi per ripicca potrebbe arrivare tra un paio di giorni…

Salute: le hai provate proprio tutte per di stendere i tuoi nervi, ti manca solo l’appretto ed il ferro da stiro ed hai fatto trentuno.

Il consiglio del giorno: cerca un buon nido sicuro dove puoi essere te stessa, magari c’è anche qualcuno che ha deciso di occuparsi di te.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Questa Luna ti mette proprio alle strette e con l’aggiunta di Saturno ti senti in dovere di doverti imporre. Come il presidente Joe Biden che per cercare di arginare la situazione in Ucraina ha deciso di inviare altre truppe nell’est Europa e nei paesi della NATO. Sei proprio sicuro che con questo pugno duro otterrai veramente quello che vuoi?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna piena di oggi ti potrebbe trasformare in un licantropo e far ululare nella foresta, spaventando a morte tutte le tue conquiste.

Lavoro: puntigliosissimo, come un bravo ragioniere hai tutti i numeri sotto controllo, nessuno può trovarti nulla da ridire.

Salute: con tutta questa foga ti ha preso corri vorticosamente da un posto ad un altro. Grazie ad un bel Marte stai pur sicuro che non fai alcuna fatica.

Il consiglio del giorno: sei un ottimo stratega quindi non lasciarti prendere dall’impulsività puoi sempre rimandare tutto a domani.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei in preda ad un grande desiderio di libertà e di riprenderti tutti i tuoi spazi. Sono certa che anche tu sia tra il gruppo di lavoratori che si accontenterebbe di una riduzione di stipendio pur di non tornare in ufficio e poter gestire a proprio piacimento il proprio tempo. Questa Luna nuova a favore ti porterà verso importanti decisioni, ora però non scappare subito in capo al mondo…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: se tu vorrai correre liberamente da un fiore all’altro la stessa cosa non vale assolutamente per il tuo partner perché lo vorrai a casa ad aspettarti con una buona cenetta.

Lavoro: questa cosa di dover condividere i tuoi clienti con i colleghi non ti piace per niente, sono come delle fidanzate, sai solamente tu cosa sia meglio fare per loro.

Salute: vuoi tutte le attenzioni dell’istruttore in palestra gli atri possono benissimo allenarsi da soli.

Il consiglio del giorno: essere al centro dell’attenzione ma fare sempre di testa tua non vanno di pari passo. Dovresti darti un po’ di pace. Se non a te stesso almeno a chi ti sta vicino.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il cielo in questo periodo ti offre grandi e meravigliose opportunità in tutti gli ambiti e hai voglia di grandi e romantici gesti. Sei come Cristiano Ronaldo che per il compleanno della moglie le regala una proiezione delle sue foto sul grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa. Se non esageri tu con tutti i pianeti a tuo favore, chi altri potrebbe farlo?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: quando si dice che il troppo stroppia ti senti nauseato da tutte le attenzioni di questo periodo e vorresti solo rilassarti un po’.

Lavoro: la cosa più elettrizzante sarà veder salire vorticosamente il tuo conto in banca grazie agli ottimi investimenti di questo ultimo periodo.

Salute: vorresti sentirti meno sotto pressione, hai provato a lasciare andare gli addominali anche per un solo secondo e far uscire quell’ombra di pancetta?

Il consiglio del giorno: senti quasi l’ansia da prestazione, tutti guardano sempre e solo te ma d’altronde sei così bravo che tutto ti riesce davvero benissimo.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con la Luna nuova nel tuo segno oggi sei sicuramente il più favorito nella sfera sentimentale e puoi sentirti libero come non mai. Anche l’uomo inglese di ottantaquattro anni che si è sempre sentito libero di poter girare con la sua auto senza patente e senza assicurazione da quando aveva dodici anni. Forse mio caro Acquario qualche piccola regola ogni tanto dovresti seguirla, non è solo un'ipotesi…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: con la Luna piena di oggi vorrai solo sentirti libero e volare oltre l’oceano infinito di sentimenti.

Lavoro: l’empatia farà da padrona oggi tanto da volerti occupare dei tuoi colleghi ed accompagnarli alla riunione strategica con il super capo come si fa con una scolaresca in gita. Salute: la ricerca di pace interiore come la sorpresa nell’ovetto kinder, è più facile di quello che sembra.

Il consiglio del giorno: la libertà personale è importantissima ma non si deve mai invadere quella degli altri. So che sei capacissimo di seguire qualche piccola regola…anche solo per non finire nei guai.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Voglia di lavorare saltami addosso vero cari Pesciolini? Avete una gran voglia di bighellonare e di nuotare unicamente nel mare infinito della vostra creatività grazie all’immenso Giove. Ditemi un po’: il murales comparso di recente a Sanremo che ritrae Amadeus vestito da super eroe lo avete fatto voi, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: così fortunati che il vero amore cadrà direttamente tra le vostre braccia.

Lavoro: state un po’ cazzeggiando ma non è assolutamente possibile fermare la vostra fervida immaginazione per mettervi a lavorare, sarebbe un vero peccato.

Salute: inarrestabili sia nel pensiero che nella forma fisica.

Il consiglio del giorno: esistono tantissime piattaforme su cui potreste vendere le vostre idee e monetizzare un po’ cercando su google ne potrete trovare tantissime, io intanto ho fatto una mini ricerca per voi e potreste guardare l’italianissima zooppa. Provare per credere.

Voto 8 +