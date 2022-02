Capodanno Cinese 2022, oggi 1 febbraio inizia l’anno della Tigre: significato ed effetti sull’oroscopo Oggi 1 febbraio 2022 inizia l’anno cinese della Tigre d’Acqua Yang. Come ogni anno l’anno cinese inizia con la Luna nuova in Acquario che può cadere tra il 20 gennaio e il 20 febbraio. La Tigre è un segno di grande innovazione, cambiamento e rinnovamento ma anche impulsività e azione.

Oggi 1 febbraio 2022, in occasione del novilunio in Acquario, si festeggia il capodanno lunare cinese, anche chiamato festa di primavera e inizia l'anno della Tigre d'Acqua Yang. In realtà, mentre la festa di primavera cade sempre tra il 4 e il 5 febbraio nel calendario gregoriano, il capodanno cinese dipende appunto dal giorno della Luna nuova (la seconda dopo il solstizio d'inverno) che può avvenire tra il 20 gennaio e il 20 febbraio.

Nell'astrologia cinese, che si basa appunto sui cicli lunari, ogni anno è legato ad uno dei 12 segni lunari, i 12 animali che secondo la tradizione erano andati a salutare il Buddha per la sua dipartita terrena. Ogni anno un segno lunare si unisce ad un elemento (ce ne sono 5 anziché 4) e a un polo magnetico, yin e yang. Dopo l'anno del Topo di metallo yang (il 2020) e l'anno del bue di metallo yin (il 2021) caratterizzati l'uno dalle grandi novità che sconvolgono e l'altro dal lavoro sodo, adesso ci prepariamo al terzo dei 12 segni lunari, la Tigre, e cambiamo anche elemento, dal metallo all'acqua.

In astrologia cinese i cinque elementi interagiscono tra di loro in un rapporto continuo di interrelazione. Il metallo è un elemento tagliente, rigido, ambizioso (in cinese è anche "oro" non solo metallo), duro anche nel proporre novità e cambiamenti. L'acqua invece è morbida, pronta al movimento e alla trasmissione.

Come sarà l'anno della Tigre 2022

L'anno della Tigre è un anno esplosivo e il fatto che il 2022 avrà radice positiva yang ovvero estroversa e attiva amplifica ancora di più l'imprevedibilità del segno della Tigre. L'impulsività porterà molte persone a compiere gesti molto forti, quasi estremi: qui la pacata via di mezzo non è apprezzata. Le innovazioni di ogni genere però saranno molto fortunate così come l'attenzione al bene comune: pensiamo all'ambiente e agli aiuti umanitari. Tutto ciò che ha a che fare con il nuovo è ben visto. L'elemento acqua amplifica questa apertura mentale innovatrice tipica del segno della Tigre e, per quanto possibile, riduce la conflittualità di questo segno nell'esposizione portando un maggior bilanciamento nei rapporti rispetto agli anni della Tigre di altri elementi.

Non dimentichiamo una cosa importante. Nell'astrologia occidentale a rappresentarci non c'è solo quello che chiamiamo il nostro "segno zodiacale" ma un'intera mappa (il "tema natale") irripetibile ed unica con dieci pianeti e diverse posizioni all'interno del cerchio dello zodiaco. Allo stesso modo anche nell'astrologia cinese non dovremmo fermarci solamente al segno del nostro anno di nascita. Tuttavia, in generale diciamo che nell'anno della Tigre ad essere più fortunati sono i nati nell'anno del Cane e del Cavallo mentre i nati sotto il segno della Scimmia saranno maggiormente messi in difficoltà.

Cosa significa l'anno della Tigre per l'oroscopo cinese

La Tigre è il terzo dei 12 segni lunari, un segno che di natura è legato al polo positivo yang e all'elemento legno che ne formano le caratteristiche. Allo stesso modo nell'astrologia occidentale i pianeti e l'elemento vanno a comporre le caratteristiche di un segno zodiacale. La Tigre è paragonabile, per le sue caratteristiche, al nostro segno zodiacale dell'Acquario. È un segno forte ma molto etico, con un grande senso del gruppo e della convivialità e con un'indole ribelle, vivace, impulsiva e innovativa.

Nell'astrologia cinese, proprio come nell'astrologia occidentale, il susseguirsi degli anni sta ad indicare un ciclo al quale siamo portati come genere umano in cui i simboli (lì gli animali, nel nostro caso i pianeti) ci mettono alla prova e ci danno le indicazioni per evolvere al meglio. L'anno del Topo ha portato una rivoluzione mondiale, l'anno del Bue (o Bufalo) ci ha costretti a rimetterci in gioco, a rimboccarci le maniche, a comprendere di che cosa abbiamo davvero bisogno eliminando anche il superfluo. L'anno della Tigre d'acqua invece ci vede pronti a capire davvero i nostri bisogni più intimi e profondi (grazie all'elemento acqua) e a metterli in pratica anche quando questo dovesse comportare grandi cambiamenti a livello sociale, di comunità.