Anche a Natale non può mancare per alcun motivo il vostro oroscopo preferito che è, ovviamente, l'oroscopo della Ginny per Fanpage.it. Grazie al Sole e Mercurio entrambi nel segno del Capricorno ma in trigono, quindi in sintonia, con Urano in Toro saremo in grado di vivere al meglio anche questo particolarissimo Natale in cui le tradizioni, le convenzioni e le routine sono state decisamente ribaltate. Questo nuovo modo di riuscire ad adeguarci e anzi a prendere il bello anche nelle situazioni diverse dal solito ci accompagnerà per tutto il 2021.

L’oroscopo del giorno 25 dicembre

Nell'oroscopo del giorno di oggi la luna nel segno del toro sembra essere l'unico appiglio alla tradizione.i piaceri familiari, dalle coccole al tempo libero fino alle tavole imbandite saranno i punti fermi di un Natale decisamente fuori dagli schemi. È il primo effetto di Saturno e Giove entrambi nel segno dell'Acquario, come vi ho spiegato qualche giorno fa.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tu, questo Natale, lo vorresti tanto festeggiare all’antica maniera dei Romani. Come nel loro Saturnale, vorresti essere libero di sconvolgere le regole e sovvertire gli ordini senza paura di essere punito. Marte, d’altro canto, vorrebbe proprio che ti dessi alla pazza gioia e te la godessi fino in fondo senza dare troppo adito a Saturno che inizia a caricarti di responsabilità edificanti… che fatica!

Amore: lo slippino rosso che fa capolino dai tuoi jeans è un tutto dire…! Lavoro ogni tanto ti viene il dubbio di aver risposto erroneamente a qualche mail. Salute: pieno di energie fino all’orlo. Il consiglio del giorno: inverti le regole della tombola: chi a dieci numeri non ha ancora urlato “Ambo” vince un premio!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa Luna ti calma e Mercurio, in questa posizione, ti aiuta a prendere le decisioni con più tranquillità del solito. Sei razionale come Boateng e Melissa Satta che hanno deciso, di comune accordo, di porre fine alla loro relazione pur riconoscendo di essere vicendevolmente importanti per loro stessi e per il loro bimbo. Maturo e coscienzioso come loro: bravo.

Amore: ad attrarre chiunque ci pensa la tua dolcezza. Lavoro: ti sei portato un po’ di lavoro a casa. Salute: concentrato e in piene forze. Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche dialogo a cuore aperto con chi ami. La Magia del Natale farà il resto!

Voto 9 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È giunto il momento di quei pessimi, orribili, urticanti maglioni natalizi. E, scomoda almeno quanto loro, si fa sentire anche questa Venere che vi rende un po’ i Grinch di questo Natale. Scontenti dell’uvetta nel panettone, della poca neve e pure dei regali di Babbo Natale sembra davvero che nulla possa addolcirvi… forse solo una cioccolata densa e calda!

Amore: un po’ sconsolati. Lavoro: avete finalmente abbandonato cellulare aziendale e cercapersone in virtù di una fetta di pandoro. Salute: le energie davvero non vi mancano! Il consiglio del giorno: conservate gli scontrini regalo per poter cambiare quell’inutile completino intimo che vi hanno regalato con un paio di calze antiscivolo foderate di pile. Il top!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Pensieroso. La commistione di Mercurio, Marte e di una Luna a favore come questa ti consente soltanto di rimuginare su vecchi pensieri come nemmeno il fantasma dei Natali passati sarebbe in grado di farti fare! Ora che persino su TikTok c’è la funzione che ti permette di ripescare i vecchi post del 2020 la malinconia non può proprio essere evitata! (Anche se, ammettiamolo, a te un po’ piace…!).

Amore: ti sollazzi con qualche chat provocante su Tinder… perché l’amore non va in vacanza! Lavoro: cerchi di ignorare con stile i messaggi dei colleghi che, con la scusa degli auguri, ti allungano qualche richiesta fuori orario. Salute: la Luna ti coccola permettendoti di recuperare tante energie, appallottolato nelle coperte. Il consiglio del giorno: anche se non ti spieghi cosa abbia portato i tuoi familiari a regalarti quel coso assurdo e bislacco, tu ringraziali per il pensiero che hanno avuto sperando di farti piacere!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La Luna quadrata ti vorrebbe sommesso e low profile ma a nulla serve una mascherina total black se poi te ne esci di casa con un completo Dior a pois come ha fatto Jennifer Lopez. Marte e Venere non possono che puntare sempre e comunque i riflettori su di te e, posso assicurartelo, persino questo Natale lo passerai osannato per le tue scelte stilistiche da urlo!

Amore: mentre gli altri si complimentano per il tuo outfit, il tuo partner ti spoglia con gli occhi.Lavoro: lasci da parte gli impegni soliti per dedicarti a qualcosa di più divertente, questa volta! Salute: potrebbe andare molto meglio di così. Il consiglio del giorno: non ne puoi più di firmare autografi per i tuoi fan? Usa le firme digitali oppure, ancor meglio, crea un timbro con le tue iniziali: pratico e comodo!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

A Natale siamo tutti più buoni. Persino Eminem ha deciso di chiedere scusa a Rihanna pubblicamente, sulle note di una canzone, per i passati screzi che aveva creato. Per cui, Vergine mia, non hai scuse. Dribbla Venere e il suo nervoso egoismo e cerca di cavalcare la buona Luna che, a tuo favore, ti mette tanto voglia di coccole.

Amore: non condividi con nessuno la tua cartella della tombola. Lavoro: hai la mente ancora incastrata nei calcoli del budget. Salute: serena quanto basta per non pensare troppo alle preoccupazioni. Il consiglio del giorno: gli auguri più sinceri che puoi fare a parenti e amici? Quelli che li salveranno dalle tue puntigliose precisazioni nell’anno nuovo!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Chi ha detto che a Natale siamo tutti più buoni non ha capito come ci si sente nei tuoi panni, cara Bilancia. Il fatto che tu non dia di matto per le mille cose che non ti piacciono di questa organizzazione delle feste dipende solo da Marte opposto che ti affatica troppo e da un Mercurio quadrato che ti convince a non parlarne. Diciamo pure che è una fortuna che questo tuo sdegno passi per bontà d’animo!

Amore: stanca, ti trascini in vestaglia impreziosita da dettagli ricamati per tutta casa. Lavoro: non hai tempo nemmeno per pensare agli impegni da ufficio. Salute: ti regali un massaggio privato per prendere le distanze da ogni impegno. Il consiglio del giorno: passatempi natalizi? È già tanto se non salti la solita partita a nomi, cose e città!

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa Luna opposta, il giorno di Natale, proprio non ci voleva. Potrebbe significare una giornata davvero storta come all’uomo vestito da Babbo Natale che in seguito ad un incidente di percorso si è visto schiantare contro i cavi dell’alta tensione e rimanerci agganciato per più di un’ora. Non temere: come per lui anche per te ci sarà un lieto fine al termine di questa 25 dicembre!

Amore: non so a te ma a me quella Venere pazzerella mi suggerisce qualche gioco sbarazzino da provare in camera da letto. Lavoro: cos’è? Si mangia? Salute: non al top della forma… Il consiglio del giorno: impara ad utilizzare tutta la calma zen che conosci per rispondere alle mille notifiche social che ti arriveranno.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’amore ha molte forme, a volte assume quella di qualcuno che accetta la felicità di qualcun altro. Così come è successo alla pseudo coppia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dove lei ha ammesso candidamente di essere più felice a vederlo accompagnato da una donna ancora importante per lui…! Questa Venere ti fa fare davvero cose mai viste Sagittario!

Amore: spandi cuoricini e amore nell’aria come un profumatore. Lavoro: non ne vuoi sentir parlare almeno fino a quando la tua dispensa di torrone non sia finita! Salute: preoccupato che le feste possano finire prima del previsto! Il consiglio del giorno: ricordati di lasciare qualche dolcetto per la futura festa dell’Epifania! Non mangiarti tutti i cioccolatini!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il tuo simbolo per oggi è Elodie: la cantate è la più ascoltata a tutto volume su Spotify! Come lei anche tu hai raggiunto grandi traguardi ed è giunto il momento di festeggiarli con chi ami. Goditi questa Luna a favore, in buon aspetto con Mercurio, che ti consente finalmente di prendere una pausa dagli impegni e, quasi, ti costringe a prendertela comoda!

Amore: non vedi l’ora di festeggiare con qualche bacio alla francese porta fortuna! Lavoro: trasformi anche i preparativi per le festività in un impegno lavorativo! Salute: la giornata giusta per ritrovare, finalmente, un po’ di serenità e di energia. Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche performance canora scaccia pensieri! Basta che non inizi a cantare Anima Mia… per il resto tutto è concesso!

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non se te l’ho già detto, caro Acquario, ma questo periodo è tutto votato all’insegna del rinnovarsi, capirsi e del mettersi alla prova. Certo è che, con Saturno che ti osserva, farti venire strane idee per sfuggire alle tue responsabilità non è proprio il massimo. Non fare come la Berté che ha avuto la brillante idea di ritirare fuori dal cilindro la sua vecchia passione per l’archeologia… (sia mai!!!)

Amore: riesci a sedurre nei modi più insoliti e fantasiosi. Lavoro: hai già messo la sveglia per il giorno di rientro in ufficio! Non vedi l’ora di riprendere a lavorare! Salute: un po’ distratto ma con un sacco di forze. Il consiglio del giorno: ricordati che le vacanze sono fatte anche per riposare, non solo per tirar tardi a guardare film e serie da recuperare!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Potreste non assistere direttamente all riprese ma, con le ultime indiscrezioni delle testate giornalistiche, sembra davvero che il modello Can Yaman parteciperà ad una pellicola con Ozpetek tornando finalmente sullo schermo! Possiamo quindi dire che i vostri desideri si avvereranno… anche se questa Venere quadrata potrebbe non consentirvi di “toccare con mano” il bell’attore… Accontentatevi!

Amore: non condividete la bottiglia di champagne? Meglio! Ce n’è di più per voi! Lavoro: avete tolto il silenzioso al cellulare per controllare le mail anche nei giorni di festa. Salute: senza infamie, senza lode! Il consiglio del giorno: lasciatevi andare a qualche piccolo vizietto natalizio: coccolatevi voi che la Venere ha da fare!

Voto 7 e mezzo