L’oroscopo di mercoledì 31 dicembre: un addio emotivo al 2025 per Gemelli e Toro

L’oroscopo dell’ultimo giorno del 2025, mercoledì 31 dicembre, è pieno di elementi in segni di terra: Toro e Capricorno diranno gli addii più sentimentali a questi 365 giorni.

Ariete

Marte e Venere a sfavore ti mettono come sulle montagne russe emotive e hai proprio l'impressione di non essere pronto per i nuovi inizi. Almeno non oggi! Invece il tempo scorre senza chiederti il permesso e tu non puoi far altro, come consigliano i saggi Zen, che fare una cosa alla volta senza strafare o pretendere troppo da te stesso. Piuttosto fai il conto, per iscritto, delle cose belle che ti hanno riscaldato il cuore in questo 2025.

Toro

Sarà un ultimo giorno del 2025 carico di piaceri e desideri: con la Luna e anche Venere a favore hai davvero intenzione di goderti tutto, di ringraziare quello che è stato, di esprimere la tua gratitudine ma anche i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo. Quest’ultimo giorno sarà ricco di quei piaceri che sono di buon auspicio quando si lascia andare qualcosa di importante.

Gemelli

A partire dal pomeriggio e ovviamente anche allo scoccare della mezzanotte, la Luna sarà proprio nel tuo segno zodiacale e tu te la vorrai godere tutta. Oggi la parola d'ordine sarà: non pensare, non fare cose troppo intelligenti o programmi troppo maturi. Oggi vuoi davvero soltanto goderti la vita! Speriamo che nessuno si affidi a te per l'organizzazione logistica ma, in compenso, imponiti al microfono quando ci sarà da cantare a squarciagola.

Cancro

Restano i pianeti a sfavore anche oggi ma, in compenso, la Luna ti coccola per tutto il giorno. Quindi evita tutte le situazioni troppo affollate o quelle nelle quali si pretende da te prestazioni o coccole. In entrambi i casi non ti senti davvero all'altezza! Oggi vivi lentamente e assaporati ogni minuto, concedendoti anche qualche messaggio un po' polemico. Vietato dover essere allegri e spensierati a tutti i costi!

Leone

La Luna storta della giornata lascerà il posto, nel primo pomeriggio, alla voglia di festeggiare. Perché si sa che qualsiasi malumore ti passa subito non appena si accende la consolle del DJ! Preparati a una serata di energie trionfali e oggi approfitta di questa Luna a sfavore per dormire fino a tardi e poltrire un po'. D'altronde ti aspetta un 2026 davvero intenso!

Vergine

Preparati l'outfit, il make-up, i buoni propositi e qualsiasi discorso ufficiale prima del pomeriggio perché poi dovrai vedertela con la Luna storta che ti rende malinconica. Nell'ultimo giorno del 2025 però, prima della Luna storta, ti sentirai piena d'amore e di ottimismo, carica di tutti quei buoni progetti che prima di tutto si basano sulla felicità, tua e di chi ti sta intorno. Bando al perfezionismo!

Bilancia

Sei così stanca in questi giorni, oggi compreso, che cercherai fino all'ultimo qualche scusa plausibile per evitare i festoni più impegnativi e battaglieri. Quanto vorresti qualcuno che ti coccolasse sul divano senza nemmeno guardare l'orologio! Fossi in te farei proprio così.

Scorpione

Affronta la Luna storta dell'ultimo giorno del 2025 con pazienza, ma soprattutto approfittandone per ritagliarti del tempo per le tue emozioni, per ascoltare con profondità e attenzione quelli che sono i tuoi moti del cuore. In una giornata di passaggio come questa, che per chi è sensibile come te è una grande amplificazione di emozioni, prenditi del tempo soltanto per te. Nel pomeriggio poi la Luna tornerà a tuo favore e tu sentirai già la leggerezza dell'aver lasciato andare.

Sagittario

Mercurio resta nel tuo segno zodiacale e soltanto nel pomeriggio avrai la Luna storta: il rischio è quello di strafare per avere la sensazione di tenere tutto sotto controllo. Lasciati andare invece a qualsiasi momento di malinconia, di tristezza e persino di solitudine. La Luna storta di oggi potrebbe addirittura farti benissimo, farti tornare a casa un po' prima del previsto dai bagordi e permetterti di iniziare l'anno nuovo con una gran voglia di poesia.

Capricorno

Non potevi chiedere di meglio per salutare questo 2025 che è stato effettivamente faticoso e per iniziare un 2026 che ti metterà ben presto alla prova. Questa splendida giornata, con Venere e anche la Luna entrambe a favore, ti insegna che qualsiasi cosa si supera con l'amore.

Acquario

Questa fine 2025 ti vede decisamente più pensieroso, filosofico, dubbioso del solito. Tu che di solito a quest'ora stai già preparando la playlist per la festa di Capodanno, questa volta potresti invece avere bisogno di ritagliarti del tempo per rivedere la tua personalissima classifica della gratitudine. I tuoi pensieri sono soprattutto per tutti coloro che non sono felici: l'empatia sta prendendo il sopravvento.

Pesci

Goditi le ore fino al primo pomeriggio, perché poi la Luna storta e quella sensazione di qualcosa che sta finendo senza che tu abbia detto tutto quello che avevi da dire saranno molto forti. In compenso, però, ti senti già proiettato verso l'anno nuovo, carico di buoni propositi e soprattutto di sicurezza in te stesso. Le prime quarantotto ore saranno soltanto di rodaggio.