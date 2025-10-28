L’oroscopo di mercoledì 29 ottobre 2025: Mercurio entra in Sagittario

L’apertura mentale e la creatività sono le caratteristiche dell’oroscopo di mercoledì 29 ottobre 2025. Ne approfittino i segni d’aria soprattutto: Gemelli, Bilancia e Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di mercoledì 29 ottobre 2025, con le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle per questa giornata.

Ariete

Ti stai finalmente rialzando in piedi come un campione dopo l’ultima ripresa, con un sorriso che sa di rivincita. Anche se Venere continua a guardarti storto, Mercurio ti dà una pacca sulla spalla e ti spinge avanti. Oggi potresti persino apprezzare l’idea un po’ folle dell’autostrada ungherese che suona una melodia quando ci passi sopra alla giusta velocità. Ecco, tu stai proprio sintonizzando i tuoi passi su quella frequenza, facendo della vita una playlist tutta da ballare.

Toro

Da oggi puoi ufficialmente lamentarti con criterio: finalmente Mercurio smette di farti girare in tondo e ti regala un po’ di chiarezza. Ma attenzione, con Marte e la Luna che ti fanno i dispetti, potresti sentirti come un cittadino islandese appena punto da una zanzara: incredulo e infastidito. Ti senti invaso da stimoli e ‘pruriti’ che prima non esistevano.

Leggi anche L'oroscopo di martedì 28 ottobre 2025

Gemelli

Le stelle sembra che vi regalino un biglietto Interrail per il cosmo. Venere e la Luna ti accendono il desiderio di partire, di vivere l’avventura e saltare su un treno con lo zaino e una playlist pronta. Peccato che Mercurio confonda un po’ le carte e vi faccia scoprire che forse non rientrate più nei limiti di età per l’offerta europea. Ecco siete proprio così: giovani nel cuore, ma confusi all’anagrafe.

Cancro

Hai l’ormone ballerino e il cuore in fiamme, come un adolescente al suo primo grande amore. Sei travolto da una passione che non chiede permesso e che ti prende alla sprovvista, proprio come Martina Iannone e Gianmarco Steri che si sono lasciati andare a un limone infuocato in diretta durante X Factor. La differenza? Tu lo fai anche in pausa caffè.

Leone

Hai la grazia della regina del red carpet e l’acume di chi non si lascia sfuggire nulla. Venere e Mercurio ti fanno brillare come un outfit perfetto, ma la Luna oggi è un po’ una stilista acida che critica tutto. Sei come Belén Rodríguez al fianco del suo nuovo fidanzato, il chirurgo estetico Kemal Alagol: perfetta agli occhi del pubblico, ma con i commenti che volano bassi.

Vergine

Fermo immagine. Oggi è il giorno in cui ti tocca stare in stand-by come gli abitanti di Christmas Island durante la migrazione dei granchi rossi: tutto bloccato, tutto sospeso. Mercurio, che ieri era il tuo compagno di penna, ora ti strappa la pagina e ti dice: aspetta.

Bilancia

Brilli come una diva sul red carpet, e il tuo sorriso ha lo stesso effetto wow dell’arrivo del cast di “Dracula” al Festival del Cinema di Roma. Con Venere, Mercurio e la Luna che ti fanno da stylist e da regia, oggi sei un capolavoro in movimento.

Scorpione

È il momento di ascoltare anche chi ti fa notare le sbavature: oggi la Luna è la voce critica, un po’ come il New York Times che mette in guardia l’Italia dal diventare vittima del proprio successo tra spritz e carbonara. Tu così: consapevole, ma pungente.

Sagittario

Ti senti nel pieno di un’esplosione creativa, con la grinta di Snoop Dogg che sarà inviato alle Olimpiadi di Milano-Cortina del duemilaventisei dalla NBC. Tu come lui: imprevedibile, stiloso e pronto a raccontare il mondo col tuo ritmo. Mercurio ti apre le porte, Venere ti veste e la Luna ti applaude.

Capricorno

Trasformi i sogni in business, come Riccardo Albini col fantacalcio. Con Marte al tuo fianco sei una macchina da guerra: intuitivo, veloce e pronto a monetizzare anche l’aria che respiri. Oggi ogni intuizione può diventare un progetto, e ogni passione una piccola impresa.

Acquario

Con la Luna nel tuo segno sei elettrico come un fulmine in discoteca. Ti senti in dovere di fare qualcosa di nuovo, anche se il corpo ancora non ha capito i passi. Proprio come Trump che ha improvvisato un ballo di benvenuto in Malesia: buffo, ma autentico. Questo è proprio il mix che ti contraddistingue.

Pesci

Mercurio di traverso vi fa sognare ad occhi aperti e prendere strade un po’ avventurose, come chi guida sul “Float Bridge” cinese che galleggia sull’acqua nella regione dell’Hubei. Voi, con Marte che vi regala adrenalina, siete spericolati ma pieni di cuore.