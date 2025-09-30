Attualità
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di mercoledì 1 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Se cercate una spinta ad iniziare cose nuove potete trovarla nell’oroscopo di mercoledì 1 ottobre 2025 con anche la Luna in Capricorno.
A cura di Ginny Chiara Viola
Immagine
Oroscopo del giorno

Ariete

Amore: come un abito stropicciato dopo un lungo viaggio: va stirato con calma e delicatezza.

Lavoro: ti senti in mezzo a una riunione su Zoom con l’audio disattivato… e le idee pure.

Fortuna: gira come un carillon rotto, ma almeno fa musica.

Il consiglio del giorno: esercitati nella nobile arte del “lasciar correre”.

Voto: 5 e mezzo. C’è da rimettere insieme i pezzi con un po’ di colla glitterata.

Toro

Amore: accogliente come un plaid profumato di lavanda.

Lavoro: come un giardiniere zen: ogni gesto è cura.

Fortuna: arriva dolcemente, come una carezza sul viso al mattino.

Il consiglio del giorno: difendi la bellezza, anche quella silenziosa.

Voto: 8 pieno. Tenero e potente come un abbraccio improvviso.

Gemelli

Amore: come un puzzle da cinquemila pezzi… ma voi avete già trovato i bordi.

Lavoro: high-tech e lungimirante, come un pitch da startup in ascensore.

Fortuna: arriva quando meno ve l’aspettate, come una notifica inattesa.

Il consiglio del giorno: tenete un piano B, ma anche un C e un D.

Voto: 7. Siete pronti per nuove idee.

Cancro

Amore: come un cuore disegnato con l’uniposca su uno specchio appannato.

Lavoro: pieno di spunti ma senza penna per appuntarli.

Fortuna: fa capolino come un’email importante finita nello spam.

Il consiglio del giorno: respira prima di reagire.

Voto: 5 . Ma c’è margine di tenerezza.

Leone

Amore: succulento come un primo appuntamento con dessert condiviso.

Lavoro: come un file Excel con tutte le formule funzionanti.

Fortuna: ben cotta, al punto giusto.

Il consiglio del giorno: punta sulla semplicità di ciò che funziona.

Voto: 8. Gusto impeccabile.

Vergine

Amore: brillante come un post virale su TikTok.

Lavoro: impeccabile, come il primo giorno di scuola con il diario nuovo.

Fortuna: ti prende per mano e ti fa girare su te stesso.

Il consiglio del giorno: prendi le sorprese come coriandoli sulla spalla.

Voto: 8 e mezzo. Sei tu la hit del giorno.

Bilancia

Amore: stropicciato come una camicia uscita male dall’asciugatrice.

Lavoro: tutto da ristrutturare, come una casa in vendita su idealista.

Fortuna: si distrae, come chi perde l'autobus per un attimo.

Il consiglio del giorno: scegli le cause giuste.

Voto: 5 e mezzo. Ma hai stile anche quando sbuffi.

Scorpione

Amore: intenso come un bacio sotto la pioggia.

Lavoro: epico, come un documentario su Netflix.

Fortuna: ti insegue come un fan con l’autografo in mano.

Il consiglio del giorno: osa, ma con i ramponi ben saldi.

Voto: 8+ . Nessuno ti tiene testa oggi.

Sagittario

Amore: frizzante come uno Spritz al tramonto.

Lavoro: brillante come una clutch di paillettes.

Fortuna: indossa tacchi a spillo e cammina con te.

Il consiglio del giorno: segui l’intuizione, anche tra i flash.

Voto: 8 e mezzo. Très chic.

Capricorno

Amore: regolare come il battito dopo una corsa.

Lavoro: potente come una palla da tre punti.

Fortuna: ti accompagna come una borraccia motivazionale.

Il consiglio del giorno: il sudore è solo determinazione che brilla.

Voto: 8. Sei nella tua zona di fuoco.

Acquario

Amore: confuso come un menù in tre lingue.

Lavoro: funzionale come una app ben progettata.

Fortuna: presente, ma indecisa sul look.

Il consiglio del giorno: segui il profumo, non il packaging.

Voto: 7. Piacevolmente indeciso.

Pesci

Amore: pepato come una discussione sotto le coperte.

Lavoro: acceso come una chat di gruppo al lunedì mattina.

Fortuna: intermittente, come il Wi-Fi sui regionali.

Il consiglio del giorno: dosate le parole come il sale: con criterio.

Voto: 6. Vi fate sentire, ma attenzione ai decibel.

Attualità
Attualità
