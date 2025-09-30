L’oroscopo di mercoledì 1 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: come un abito stropicciato dopo un lungo viaggio: va stirato con calma e delicatezza.
Lavoro: ti senti in mezzo a una riunione su Zoom con l’audio disattivato… e le idee pure.
Fortuna: gira come un carillon rotto, ma almeno fa musica.
Il consiglio del giorno: esercitati nella nobile arte del “lasciar correre”.
Voto: 5 e mezzo. C’è da rimettere insieme i pezzi con un po’ di colla glitterata.
Toro
Amore: accogliente come un plaid profumato di lavanda.
Lavoro: come un giardiniere zen: ogni gesto è cura.
Fortuna: arriva dolcemente, come una carezza sul viso al mattino.
Il consiglio del giorno: difendi la bellezza, anche quella silenziosa.
Voto: 8 pieno. Tenero e potente come un abbraccio improvviso.
Gemelli
Amore: come un puzzle da cinquemila pezzi… ma voi avete già trovato i bordi.
Lavoro: high-tech e lungimirante, come un pitch da startup in ascensore.
Fortuna: arriva quando meno ve l’aspettate, come una notifica inattesa.
Il consiglio del giorno: tenete un piano B, ma anche un C e un D.
Voto: 7. Siete pronti per nuove idee.
Cancro
Amore: come un cuore disegnato con l’uniposca su uno specchio appannato.
Lavoro: pieno di spunti ma senza penna per appuntarli.
Fortuna: fa capolino come un’email importante finita nello spam.
Il consiglio del giorno: respira prima di reagire.
Voto: 5 . Ma c’è margine di tenerezza.
Leone
Amore: succulento come un primo appuntamento con dessert condiviso.
Lavoro: come un file Excel con tutte le formule funzionanti.
Fortuna: ben cotta, al punto giusto.
Il consiglio del giorno: punta sulla semplicità di ciò che funziona.
Voto: 8. Gusto impeccabile.
Vergine
Amore: brillante come un post virale su TikTok.
Lavoro: impeccabile, come il primo giorno di scuola con il diario nuovo.
Fortuna: ti prende per mano e ti fa girare su te stesso.
Il consiglio del giorno: prendi le sorprese come coriandoli sulla spalla.
Voto: 8 e mezzo. Sei tu la hit del giorno.
Bilancia
Amore: stropicciato come una camicia uscita male dall’asciugatrice.
Lavoro: tutto da ristrutturare, come una casa in vendita su idealista.
Fortuna: si distrae, come chi perde l'autobus per un attimo.
Il consiglio del giorno: scegli le cause giuste.
Voto: 5 e mezzo. Ma hai stile anche quando sbuffi.
Scorpione
Amore: intenso come un bacio sotto la pioggia.
Lavoro: epico, come un documentario su Netflix.
Fortuna: ti insegue come un fan con l’autografo in mano.
Il consiglio del giorno: osa, ma con i ramponi ben saldi.
Voto: 8+ . Nessuno ti tiene testa oggi.
Sagittario
Amore: frizzante come uno Spritz al tramonto.
Lavoro: brillante come una clutch di paillettes.
Fortuna: indossa tacchi a spillo e cammina con te.
Il consiglio del giorno: segui l’intuizione, anche tra i flash.
Voto: 8 e mezzo. Très chic.
Capricorno
Amore: regolare come il battito dopo una corsa.
Lavoro: potente come una palla da tre punti.
Fortuna: ti accompagna come una borraccia motivazionale.
Il consiglio del giorno: il sudore è solo determinazione che brilla.
Voto: 8. Sei nella tua zona di fuoco.
Acquario
Amore: confuso come un menù in tre lingue.
Lavoro: funzionale come una app ben progettata.
Fortuna: presente, ma indecisa sul look.
Il consiglio del giorno: segui il profumo, non il packaging.
Voto: 7. Piacevolmente indeciso.
Pesci
Amore: pepato come una discussione sotto le coperte.
Lavoro: acceso come una chat di gruppo al lunedì mattina.
Fortuna: intermittente, come il Wi-Fi sui regionali.
Il consiglio del giorno: dosate le parole come il sale: con criterio.
Voto: 6. Vi fate sentire, ma attenzione ai decibel.