L’oroscopo di martedì 9 dicembre 2025: Toro e Acquario vogliono stare muti

Ariete

Forse per un eccesso di gioia potresti essere immortalato la mattina seguente ai bagordi, proprio come il povero procione trovato stramazzato nel negozio di liquori di Ashland per aver esagerato con qualche dolce alcolico. E sì, perché per te esagerare o fare quel passo di troppo è diventato facilissimo, quasi naturale, con Marte e la Luna che ti spingono oltre ogni limite conosciuto. L’adrenalina sale come il livello degli shot nelle notti di festa e tu ti senti inarrestabile. Ricordati, però, che la potenza è nulla senza il controllo: puoi correre, puoi brillare, puoi osare, ma senza superare quei confini che poi diventano difficili da gestire.

Toro

Stai imparando, lentamente ma con saggezza, a seguire i tuoi ritmi interiori. E oggi, con Mercurio in opposizione e la Luna che ti osteggia, i tuoi tempi sono praticamente quelli del Bradipo Flash di Zootropolis: rallentati, dolci, quasi poetici. Per questo ogni scelta deve essere ponderata con cura chirurgica. Il mondo attorno corre, scalpita, sgomita e tu invece hai bisogno di un rifugio, di un angolo di paradiso come Via dei Coronari a Roma, eletta da Timeout tra le vie più belle e magiche. È lì che dovresti stare oggi: lontano dalle pressioni, lontano da chi pretende risposte immediate. Prenditi il tuo tempo, Toro: oggi è un imperativo.

Gemelli

Ricordate che non basta l’entusiasmo: serve anche lo stile, soprattutto nelle situazioni più improbabili. E oggi, con Venere in opposizione e Marte che vi frena, il rischio di sfoggiare combinazioni modaiole all’Anna Piaggi è altissimo. Non stupisce che un regolamento americano stia per vietare pigiami e ciabatte negli aeroporti per ripristinare un minimo di decoro: voi sareste già in blacklist. Ma la Luna vi sostiene e vi invita a prendere esempio dai VIP sempre perfetti tra un volo intercontinentale e un backstage. Sfogliate riviste, guardate look, imitate chi ha occhio: il dettaglio va studiata.

Cancro

La tua capacità strategica oggi raggiunge livelli incredibili, grazie a Mercurio che potenzia mente e intuizioni. Sei persuasivo, raffinato, capace di creare immaginari suggestivi solo con una frase ben studiata. Non stupirebbe se fossi proprio tu l’autore del nome “Colosseo” per il progetto dell’anfiteatro della Conca del Naviglio a Milano: suona bene, evoca grandezza, conquista senza fatica. È la tua forza: sai convincere, sai raccontare, sai far sognare. Oggi puoi trasformare una discussione qualsiasi in un manifesto culturale. Non è retorica: è talento puro.

Leone

È un momento in cui vuoi tutto in formato XXL: emozioni enormi, feste esagerate, decorazioni degne di un colossal natalizio. Con Venere e Marte a favore, tutto ti sembra possibile e la Luna ti dà il colpo finale per trasformare ogni tua idea in fuoco d’artificio. Sei esattamente come Melania Trump quando decise di addobbare la Casa Bianca con cinquanta alberi di Natale, diecimila farfalle e chilometri di ghirlande: nessun limite, nessuna misura, solo splendore. Oggi vivi così, in un film scintillante dove tutto è scenico e teatrale.

Vergine

L’ingegno oggi è la tua ancora di salvezza, perché il corpo ti segue poco e Marte e Venere in quadratura ti prosciugano energie fisiche ed emotive. Ma Mercurio ti illumina la mente, indirizzandoti verso opportunità inaspettate: come quel lavoro retribuito per guardare tutti i film di Natale nei giorni dell’Avvento. Tu, con il tuo occhio analitico e la precisione di chi non perde un dettaglio, saresti candidata perfetta. Devi solo cambiare prospettiva: non sei in ritardo, non devi recuperare. Stai reimpostando le priorità. E fai benissimo.

Bilancia

Sei la regina degli outfit perfetti, quella che tutti vorrebbero emulare. Oggi, con Venere e Marte a favore e la Luna che ti illumina, sei una vera icona pop: magnetica, impeccabile, carismatica. Nessuno resiste al tuo fascino e non sarebbe strano se qualcuno ti chiedesse un capo “in prestito”, proprio come accadde a Loredana Bertè che regalò il suo bomber di pelle firmato Ferré alla Madonna negli anni ottanta. Tu oggi sei così: desiderabile, copiabile, irripetibile.

Scorpione

Mercurio ti supporta con lucidità chirurgica, ma la Luna storta distorce un po’ il sapore delle conquiste. È come trovare il fiore più raro al mondo, preziosissimo, ma dall’odore terribile: gioia e fastidio insieme. E infatti oggi capisci tante cose, cogli segnali, fai scoperte profonde, ma non tutto è piacevole come speravi. Niente drammi: stai avanzando, solo che alcune verità hanno un profumo complicato. Resti comunque strategico, forte, in anticipo sul mondo.

Sagittario

Curioso, esploratore, visionario: oggi sei un mix perfetto tra un poeta e un astronauta. Marte e Venere nel tuo segno amplificano tutto ciò che sei, e la Luna in Leone accende ancora di più la tua corsa. Vuoi toccare mondi nuovi, scoprire ciò che nessuno ha ancora visto, magari atterrare per primo sul nuovo pianeta K2-18 B che profuma di mare. È la tua essenza: cercare, vedere, raccontare. Sei un Indiana Jones dello spazio, un cuore che batte verso l’infinito.

Capricorno

Razionalità, metodo, visione: oggi sei l’incarnazione vivente di un manuale di leadership. Mercurio ti rende lucido, veloce, pungente, e hai quell’energia da “coach” di teatro alla Crepet che mette tutti in riga con frasi lapidarie ma illuminate su jeans strappati e partite di Paddel di troppo. Ti senti nel tuo elemento: argomenti, strutturi, raddrizzi, sistemi. E tutto ciò che tocchi trova ordine. Sai già dove vuoi arrivare e stai costruendo il percorso migliore per far sì che accada. Una macchina perfetta.

Acquario

Vorresti divertirti, uscire, condividere, ma con Mercurio in quadratura e la Luna in opposizione rischi di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. La tua brillantezza c’è, ma oggi scivola dove non dovrebbe. Meglio evitare folle, discussioni e palchi aperti: buttati piuttosto nei videogiochi, che secondo alcuni studi fanno bruciare più calorie di mille addominali in due ore. Perfetto per sfogare nervi e fantasia senza nuocere a nessuno.

Pesci

Tutto sembra complicato, faticoso, poco lineare: è l’effetto combinato di Venere e Marte in quadratura che vi sfianca e vi toglie ‘confidence’. Ma Mercurio vi salva con un lampo di intuizione e vi permette di trovare esattamente ciò che vi serve: pace, contatto, sollievo. Il luogo ideale? Il campionato di massaggi in Turchia, dove potete farvi coccolare senza dover performare, parlare o dare nulla in cambio. Oggi dovete solo scegliere il “piano inclinato” più comodo e lasciarvi andare.