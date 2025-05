video suggerito

L’oroscopo di martedì 6 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di martedì 6 maggio 2026 sarà propizio ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) che vogliono risolvere questioni e trovare soluzioni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: sei in modalità “sì, lo voglio”, anche se nessuno ha ancora fatto la proposta.

Lavoro: progettuale, ambizioso, stai un passo avanti.

Fortuna: raggiante come una torta nuziale con fontane di zucchero.

Il consiglio del giorno: esagera in tutto, nelle aspettative, nei sogni, negli abbracci.

Voto: 8, in volo.

Toro

Amore: cerchi chi ride alle tue battute e poi ti resta accanto.

Lavoro: convincente, carismatico, hai la risposta giusta sempre in tasca.

Fortuna: ti segue come una risata liberatoria.

Il consiglio del giorno: non lasciare che la stanchezza ti zittisca: parla, ridi, conquista.

Voto: 8, cabarettista cosmico.

Gemelli

Amore: come un’equazione differenziale: complesso ma affascinante.

Lavoro: un premio Nobel in cerca della prossima rivoluzione.

Fortuna: eccentrica, geniale.

Il consiglio del giorno: accettate che anche l’imprevisto abbia una sua bellezza.

Voto: 5 e mezzo, e prova del 9

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 5 maggio 2025

Cancro

Amore: romantico, teatrale, totalizzante.

Lavoro: motivato dai sentimenti più che dagli obiettivi.

Fortuna: fluisce come una melodia dolce.

Il consiglio del giorno: guardati un film strappalacrime, poi raccontalo con orgoglio.

Voto: 8, cuore col volume alto.

Leone

Amore: sexy come una canzone rock suonata in slow motion.

Lavoro: un performer nato.

Fortuna: sfolgorante.

Il consiglio del giorno: metti il tuo profilo migliore a favore di cuore.

Voto: 8 +, icona pop.

Vergine

Amore: un nido caldo in una giornata di pioggia.

Lavoro: soft, ma efficace.

Fortuna: tenera come uno sbadiglio mattutino.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa di pura dolcezza.

Voto: 9, super amorevole.

Bilancia

Amore: in fase stand-by ma con potenziale sorpresa.

Lavoro: vai di pilota automatico, e fidati.

Fortuna: intermittente, come le luci di una discoteca anni novanta.

Il consiglio del giorno: fidati di ciò che funziona, anche se non lo comprendi.

Voto: 6, contemplativa.

Scorpione

Amore: dolce, come una canzone di Battisti in sottofondo.

Lavoro: silenzioso ma efficiente.

Fortuna: una carezza leggera.

Il consiglio del giorno: scegli il silenzio come forma di saggezza.

Voto: 7, zen con riserva.

Sagittario

Amore: a corto di empatia, come un chatbot sotto stress.

Lavoro: sei più evasivo di un oroscopo cinese.

Fortuna: ne riparliamo domani.

Il consiglio del giorno: crea uno spazio tutto tuo, protetto e senza accesso a drammi.

Voto: 5 e mezzo introverso per autodifesa.

Capricorno

Amore: desideroso ma impacciato.

Lavoro: preciso, a tratti maniacale.

Fortuna: ti fa l’occhiolino da lontano.

Il consiglio del giorno: copia spudoratamente chi ti piace.

Voto: 7, elegante con sforzo.

Acquario

Amore: programmato ma sincero.

Lavoro: efficace come un colpo di marketing ben piazzato.

Fortuna: una scala a pioli, ma solida.

Il consiglio del giorno: ogni rivoluzione inizia con una tabella Excel.

Voto: 8, lungimirante.

Pesci

Amore: ribelle e appassionato.

Lavoro: meglio se da remoto, e con playlist rilassante.

Fortuna: affiora nei momenti di follia.

Il consiglio del giorno: non lasciatevi ingabbiare da ruoli che non ti somigliano.

Voto: 5, indomabili.