L’oroscopo di martedì 28 ottobre 2025: Capricorno e Vergine grandi architetti

Quanta voglia di fare e costruire nell’oroscopo di martedì 28 ottobre 2025: tra Capricorno, Scorpione e Bilancia di certo ci daremo tutti da fare!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di martedì 28 ottobre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

La tua pazienza è come una bottiglia di ketchup: basta una scossa e trabocca tutta insieme. Ti infastidisce tutto, anche quelle assurde immagini che circolano online con piogge di rane in stile “Apocalypse Now”, che probabilmente sono state create con l’intelligenza artificiale ma che tu prendi fin troppo sul serio. La Luna ti guarda storta e tu rispondi a tono. Fai un respiro profondo e indaga prima di scattare come un grillo impazzito.

Toro

Sicurezze e certezze sono la tua coperta di Linus, ma senti un forte bisogno di rivedere tutto, soprattutto in ambito sentimentale. Marte e Mercurio ti guardano di traverso, come la direttrice del Louvre che ha deciso di rivoluzionare la sicurezza dopo il furto clamoroso. La Luna però ti regala un raggio di sole tra le nuvole: c’è margine per riprendere il controllo, ma con nuove strategie. È tempo di ridisegnare il tuo perimetro emotivo e professionale.

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025

Gemelli

Miei cari, siete più provocatori di una diretta Instagram di Rita De Crescenzo invitata da Francesca Fagnani a “Belve”. Sfidate le convenzioni e vi prendete i riflettori senza chiedere permesso. Venere a favore è come una spinta amica che vi sussurra: “Andate e osate!”. Anche le scelte più strane possono portarvi a risultati sorprendenti, quindi lanciatevi: il cielo vi applaude.

Cancro

Il romanticismo per te è un genere cinematografico che non trovi più nemmeno su Netflix. Preferisci la passione, quella che scotta e si fa sentire, non i messaggini smielati. Venere è stortissima e la Luna in opposizione, perciò anche i rapporti più solidi rischiano di perdere appeal, un po’ come la separazione improvvisa tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Non è il giorno giusto per parlare di cuori: punta tutto sulla forza e sull’autenticità.

Leone

Hai il fuoco sacro della bellezza e dello stile, come Laura Pausini che riceve premi a Miami indossando Armani con la stessa disinvoltura con cui tu scegli il tuo look davanti allo specchio. Venere ti esalta e ti trasforma in un’icona pop. Il tuo carisma è il tuo passaporto per ogni porta che si apre. Fidati della tua immagine: parla prima ancora che tu dica una parola.

Vergine

Hai l’energia giusta per essere il protagonista assoluto della giornata. Marte, Mercurio e la Luna ti applaudono come il pubblico di fedeli durante l’incontro tra re Carlo, la regina Camilla e Papa Francesco. Ogni tua mossa sembra pianificata dal destino con precisione svizzera. Sei presente, lucido, impeccabile. Se ti dovessero fotografare, sarebbe un servizio da prima pagina.

Bilancia

Hai tutte le carte in regola, eppure ti senti come Francesco Gabbani alle prese con il suo debutto a X-Factor: bravo, ma insicuro. La Luna storta ti confonde le idee e anche se Venere ti sorride, tu ti muovi come in un labirinto senza segnaletica. Serve un momento di silenzio per ritrovare la direzione. Poi, quando ti ricarichi, torni a brillare come solo tu sai fare.

Scorpione

Sei una calamita di emozioni. Hai voglia di legami profondi, di quelli che ti entrano sotto pelle e ti cambiano le prospettive. Un po’ come la chimica tra Matilde De Angelis e Stefano De Martino nel film “La lezione”. Con Marte, Mercurio e la Luna a favore, sei un pozzo di intensità e sensualità. Non hai bisogno di dire tanto: basta uno sguardo.

Sagittario

Sei il protagonista di un documentario naturalistico girato in altissima definizione: ogni tua emozione è un tramonto, ogni tua parola un’onda che si infrange sulla riva. Venere ti rende poetico e ottimista, e vedi magia anche in un piccione che attraversa la strada. Sei come i turisti fortunati che hanno avvistato un delfino che salta nelle acque a Venezia di fronte alla splendida piazza San Marco: stupito, emozionato, con il cuore pieno di meraviglia.

Capricorno

Sei il mentore dello zodiaco, in questa giornata più che mai. Con la Luna nel tuo segno, ti senti in dovere di diffondere conoscenza e buonsenso come la filastrocca virale che insegna il consenso ai bambini, tradotta e adattata con intelligenza. Il tuo spirito è quello del docente esigente ma amorevole, che vuole lasciare un segno. Ogni tuo consiglio è una perla.

Acquario

Ti senti leggero come le scarpe futuristiche della fiera Gitex che ti fanno quasi galleggiare. La tecnologia è la tua alleata più fedele, ti aiuta a semplificare e trovare soluzioni alternative. Venere ti consiglia comodità come la poltrona preferita di casa. Se sai cogliere i segnali giusti, potresti fare jackpot anche con una semplice intuizione. In questa giornata la chiave è innovare.

Pesci

Siete un mix tra menti geniali e pubblicitari irriverenti. Grazie a Mercurio, Marte e una Luna super ispirata, siete brillanti come creativi sotto caffeina. Vi viene naturale ideare slogan come quello della campagna tedesca per rimuovere montacarichi “Quando bisogna fare fretta in fretta”, ispirata al furto al Louvre. Nessuno può fermarvi: siete spavaldi e creativi come in poche altre giornate.