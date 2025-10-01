Attualità
L’oroscopo di martedì 2 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’intelletto non si tiene di certo a freno nell’oroscopo di giovedì 2 ottobre 2025 con la Luna in Acquario e Mercurio quadrato a Giove.
A cura di Ginny Chiara Viola
Ariete

Amore: torna la voglia di abbracci sinceri, di parole dolci sussurrate all’orecchio.

Lavoro: sei presente, lucido, e soprattutto ben disposto a collaborare.

Fortuna: arriva puntuale come un messaggio inaspettato che ti fa sorridere.

Il consiglio del giorno: lasciati travolgere da ciò che ti emoziona.

Voto: 8 — Ritorni protagonista con naturalezza.

Toro

Amore: ti chiudi a guscio come un riccio infastidito.

Lavoro: sei ipercritico e anche il minimo errore ti sembra una catastrofe.

Fortuna: ti sfugge dalle mani come una saponetta bagnata.

Il consiglio del giorno: fai un bel respiro prima di giudicare.

Voto: 5 — Giornata da affrontare con guanti di velluto.

Gemelli

Amore: vi sciogliete come zucchero filato tra le dita.

Lavoro: produttivi e multitasking come un planner digitale.

Fortuna: frizzante come la prima neve sotto i riflettori.

Il consiglio del giorno: iniziate oggi i progetti più belli, senza aspettare dicembre.

Voto: 8+ — State anticipando le emozioni migliori.

Cancro

Amore: sei più diffidente che romantico, ma sai ancora emozionarti.

Lavoro: tutto ti sembra troppo veloce, come un video in 2x.

Fortuna: incostante, come il Wi-Fi nei tunnel della metro.

Il consiglio del giorno: filtra meglio le novità prima di condividerle.

Voto: 6 — In fase di buffering, ma recuperi in serata.

Leone

Amore: sei più pungente di un cactus.

Lavoro: ti salvi solo con l’ironia.

Fortuna: in ferie (senza preavviso).

Il consiglio del giorno: non credere a tutte le profezie online.

Voto: 5 e mezzo — Un lunedì da prendere con le pinze.

Vergine

Amore: dettagliatissimo come un disegno a china.

Lavoro: da standing ovation anche per la più piccola correzione.

Fortuna: splende dove meno te lo aspetti.

Il consiglio del giorno: celebra anche le cose fatte “un po’ storte”.

Voto: 7 e mezzo — La perfezione oggi passa dalla tua imperfezione.

Bilancia

Amore: dolce come una scena Disney.

Lavoro: preciso come un manuale di istruzioni.

Fortuna: ti sorride come un omino Lego felice.

Il consiglio del giorno: costruisci sogni, ma con la colla resistente.

Voto: 8 + — Geniale come un set da collezione.

Scorpione

Amore: passionale come un film spagnolo.

Lavoro: sei la mente dietro la rivolta (ma a volte esageri).

Fortuna: imprevedibile come una tempesta tropicale.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci prima di dire la tua.

Voto: 5 e mezzo — Agitato ma affascinante, come sempre.

Sagittario

Amore: tenero come un bigliettino scritto a mano.

Lavoro: produttivo come un brainstorming ben riuscito.

Fortuna: timida ma presente.

Il consiglio del giorno: dai voce al tuo lato più dolce, anche se ti imbarazza.

Voto: 7 — Romanticamente ispirato.

Capricorno

Amore: ti blocchi come il Wi-Fi quando serve.

Lavoro: hai bisogno di aggiornamenti, ma ce la farai.

Fortuna: da riavviare come un’app in crash.

Il consiglio del giorno: accetta l’aiuto di chi sa più di te.

Voto: 6 + — Confuso ma volenteroso.

Acquario

Amore: seducente come un’opera d’arte contemporanea.

Lavoro: visionario, come un’idea che cambia tutto.

Fortuna: verticale e potente.

Il consiglio del giorno: punta in alto, oggi è il tuo momento.

Voto: 8 e mezzo — Opulento e brillante, proprio come piace a te.

Pesci

Amore: travolgente come un bacio rubato sotto le luci di un party.

Lavoro: creativi e anticonvenzionali.

Fortuna: splendente come un look da red carpet.

Il consiglio del giorno: esagerate pure, ve lo potete permettere.

Voto: 8 — Hot, favolosi e pienamente consapevoli.

