L'oroscopo di lunedì 5 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di lunedì 5 maggio 2025 indica un grande bisogno di essere ascoltati con Venere, la Luna in due segni di fuoco.

Ariete

Amore: incontenibile, come un ballo sotto la pioggia.

Lavoro: ispiri, guidi, trascini come un direttore d’orchestra.

Fortuna: brillante come un’esplosione di coriandoli dorati.

Il consiglio del giorno: trasforma ogni idea in un’occasione che lascia il segno.

Voto: 9, innovatore.

Toro

Amore: ermetico come un barattolo sotto vuoto.

Lavoro: concentrato, ma forse un po’ troppo spigoloso.

Fortuna: traballante come un tavolino su un sasso.

Il consiglio del giorno: non dire “mai” troppo in fretta: qualche crepa lascia filtrare la luce.

Voto: 5, difensivo.

Gemelli

Amore: esplosivo come un bacio rubato dietro le quinte.

Lavoro: conquistate tutto con l’arte della parola.

Fortuna: alta, calda e sexy come una hit estiva.

Il consiglio del giorno: lancia uno sguardo, raccoglierai dichiarazioni.

Voto: 9 +, esplosivi.

Cancro

Amore: tenero ma bisognoso di rassicurazioni.

Lavoro: distratto, con la testa tra le nuvole.

Fortuna: altalenante, come il segnale del Wi-Fi in montagna.

Il consiglio del giorno: concediti pause vere, non solo sognate.

Voto: 6, nostalgico.

Leone

Amore: ardente e teatrale.

Lavoro: multitasking con effetto wow.

Fortuna: stellare, come un red carpet tutto tuo.

Il consiglio del giorno: osa ancora di più, sei tu la tendenza.

Voto: 9, super star.

Vergine

Amore: risvegliato, dolce come una canzone vintage.

Lavoro: flessibile e creativo, finalmente.

Fortuna: in ascesa, come la temperatura a maggio.

Il consiglio del giorno: sorprenditi: è lì che ritrovi te stessa.

Voto: 7, ritrovata.

Bilancia

Amore: intenso e istintivo, senza freni a mano.

Lavoro: pragmatica come un project manager sotto deadline.

Fortuna: energica, come una maratona vinta a sorpresa.

Il consiglio del giorno: lanciati, ma ricorda di avere sempre una bottiglia d’acqua a portata di mano.

Voto: 8, passionale.

Scorpione

Amore: chiuso a riccio, ma profondissimo.

Lavoro: rigido, granitico, come un custode di segreti.

Fortuna: solida, ma occhio ai terremoti emotivi.

Il consiglio del giorno: valuta se difendere una posizione o trasformarla in trampolino.

Voto: 5, intransigente.

Sagittario

Amore: scoppiettante come una bottiglia di champagne appena stappata.

Lavoro: dinamico e pieno di idee.

Fortuna: come una ruota panoramica che non si ferma mai.

Il consiglio del giorno: lascia spazio anche alla quiete dopo la tempesta.

Voto: 9, travolgente.

Capricorno

Amore: distratto ma sincero.

Lavoro: bisognoso di promemoria ovunque.

Fortuna: in modalità "riprova, sarai più fortunato".

Il consiglio del giorno: trova poesia anche nell'imperfezione.

Voto: 6, smemorato affascinante.

Acquario

Amore: desideroso di verità (e di una carezza vera).

Lavoro: ribelle, ma un po' disordinato.

Fortuna: intermittente come le luci di un’insegna vintage.

Il consiglio del giorno: aggiungi un pizzico di sentimento al tuo genio.

Voto: 7, tenero ribelle.

Pesci

Amore: profondo come un abisso tropicale.

Lavoro: ispirato ma bisognoso di concretezza.

Fortuna: viva, come il vento prima della tempesta.

Il consiglio del giorno: date forma ai vostri sogni: sono pronti a brillare.

Voto: 7 e mezzo, poetici e audaci.