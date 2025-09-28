L’oroscopo di lunedì 29 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: troppe aspettative e poca empatia, attenzione agli sbalzi di cuore.

Lavoro: difficile rimanere concentrati se tutto ti sembra in discussione.

Fortuna: meglio affidarti al buonsenso che alla dea bendata.

Il consiglio del giorno: non insistere se senti resistenza: cambia strada.

Voto: 5 e mezzo – momento di rodaggio, evita le scorciatoie emotive.

Toro

Amore: avvolgente come una coperta di pile a novembre.

Lavoro: lasci spazio alle emozioni, e va bene così.

Fortuna: gira intorno ai piaceri semplici, come il profumo del pane caldo.

Il consiglio del giorno: preferisci gli abbracci alle polemiche.

Voto: 7 – coccoloso e irresistibile, anche se suscettibile.

Gemelli

Amore: maliziosi come un biglietto anonimo lasciato sul cuscino.

Lavoro: geniali e imprevedibili come solo voi sapete essere.

Fortuna: vi segue come una fan sfegatata sotto palco.

Il consiglio del giorno: lanciatevi, l’effetto sorpresa è il vostro superpotere.

Voto: 8 – brillanti, veloci e carismatici.

Cancro

Amore: ti sfiora appena, ma tu hai altro per la testa.

Lavoro: meglio muoversi che stare fermo a rimuginare.

Fortuna: arriva solo se ti lasci andare.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa che ti faccia sudare, ti servirà.

Voto: 5 + – serve un piccolo scatto per tornare in forma anche dentro.

Leone

Amore: meno focoso, ma decisamente più profondo.

Lavoro: ogni intuizione è oro colato.

Fortuna: come una lampadina che si accende nel momento giusto.

Il consiglio del giorno: organizza, prevedi, ottimizza.

Voto: 7 e mezzo – hai la testa di un ingegnere e il cuore di un poeta.

Vergine

Amore: romantico e curioso come una carezza non prevista.

Lavoro: inarrestabile, come una mente in overclock.

Fortuna: si manifesta quando segui l’istinto e lasci il controllo.

Il consiglio del giorno: osa: i limiti oggi non esistono.

Voto: 9 – trasformi l’ordinario in magia con un solo tocco.

Bilancia

Amore: sbandi per uno sguardo, ma poi torni lucida.

Lavoro: facilmente distratta, ma recuperi in scioltezza.

Fortuna: come un filo di vento che ti scompiglia ma non ti butta giù.

Il consiglio del giorno: non inseguire troppe strade insieme.

Voto: 5 e mezzo – la classe c’è, serve solo più centratura.

Scorpione

Amore: passionale come un tango sotto la pioggia.

Lavoro: sei in vetta, e te lo meriti tutto.

Fortuna: ti segue, ti ascolta, ti asseconda.

Il consiglio del giorno: goditi ogni traguardo, con fierezza.

Voto: 8 e mezzo – irresistibile e potente, in ogni campo.

Sagittario

Amore: intrigante come una frase lasciata a metà.

Lavoro: curioso, dinamico, avanti anni luce.

Fortuna: nascosta tra le righe, pronta a sorprenderti

Il consiglio del giorno: non seguire il percorso, crealo tu.

Voto: 8 – intellettuale e irriverente, come solo tu sai essere.

Capricorno

Amore: solido, adulto, profondo.

Lavoro: imbattibile come una formula perfetta.

Fortuna: costante, affidabile, alleata.

Il consiglio del giorno: non temere il successo, abbraccialo.

Voto: 8 – sei al top e lo sai. Goditelo tutto.

Acquario

Amore: seduci con la testa prima ancora che con il cuore.

Lavoro: fine, preciso, strategico.

Fortuna: come un biglietto vincente trovato nel cappotto dell’anno scorso.

Il consiglio del giorno: cura i dettagli, ti faranno brillare.

Voto: 8 – raffinato, minimalista, vincente.

Pesci

Amore: deciso, coraggioso, meno sdolcinato ma più vero.

Lavoro: lucidi e determinati come non mai.

Fortuna: gira dalla vostra parte con la forza di un rigore segnato.

Il consiglio del giorno: smettetela di chiedervi “perché”, e fate.

Voto: 7 – forti, concreti, imbattibili quando serve.