L’oroscopo di lunedì 29 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: troppe aspettative e poca empatia, attenzione agli sbalzi di cuore.
Lavoro: difficile rimanere concentrati se tutto ti sembra in discussione.
Fortuna: meglio affidarti al buonsenso che alla dea bendata.
Il consiglio del giorno: non insistere se senti resistenza: cambia strada.
Voto: 5 e mezzo – momento di rodaggio, evita le scorciatoie emotive.
Toro
Amore: avvolgente come una coperta di pile a novembre.
Lavoro: lasci spazio alle emozioni, e va bene così.
Fortuna: gira intorno ai piaceri semplici, come il profumo del pane caldo.
Il consiglio del giorno: preferisci gli abbracci alle polemiche.
Voto: 7 – coccoloso e irresistibile, anche se suscettibile.
Gemelli
Amore: maliziosi come un biglietto anonimo lasciato sul cuscino.
Lavoro: geniali e imprevedibili come solo voi sapete essere.
Fortuna: vi segue come una fan sfegatata sotto palco.
Il consiglio del giorno: lanciatevi, l’effetto sorpresa è il vostro superpotere.
Voto: 8 – brillanti, veloci e carismatici.
Cancro
Amore: ti sfiora appena, ma tu hai altro per la testa.
Lavoro: meglio muoversi che stare fermo a rimuginare.
Fortuna: arriva solo se ti lasci andare.
Il consiglio del giorno: fai qualcosa che ti faccia sudare, ti servirà.
Voto: 5 + – serve un piccolo scatto per tornare in forma anche dentro.
Leone
Amore: meno focoso, ma decisamente più profondo.
Lavoro: ogni intuizione è oro colato.
Fortuna: come una lampadina che si accende nel momento giusto.
Il consiglio del giorno: organizza, prevedi, ottimizza.
Voto: 7 e mezzo – hai la testa di un ingegnere e il cuore di un poeta.
Vergine
Amore: romantico e curioso come una carezza non prevista.
Lavoro: inarrestabile, come una mente in overclock.
Fortuna: si manifesta quando segui l’istinto e lasci il controllo.
Il consiglio del giorno: osa: i limiti oggi non esistono.
Voto: 9 – trasformi l’ordinario in magia con un solo tocco.
Bilancia
Amore: sbandi per uno sguardo, ma poi torni lucida.
Lavoro: facilmente distratta, ma recuperi in scioltezza.
Fortuna: come un filo di vento che ti scompiglia ma non ti butta giù.
Il consiglio del giorno: non inseguire troppe strade insieme.
Voto: 5 e mezzo – la classe c’è, serve solo più centratura.
Scorpione
Amore: passionale come un tango sotto la pioggia.
Lavoro: sei in vetta, e te lo meriti tutto.
Fortuna: ti segue, ti ascolta, ti asseconda.
Il consiglio del giorno: goditi ogni traguardo, con fierezza.
Voto: 8 e mezzo – irresistibile e potente, in ogni campo.
Sagittario
Amore: intrigante come una frase lasciata a metà.
Lavoro: curioso, dinamico, avanti anni luce.
Fortuna: nascosta tra le righe, pronta a sorprenderti
Il consiglio del giorno: non seguire il percorso, crealo tu.
Voto: 8 – intellettuale e irriverente, come solo tu sai essere.
Capricorno
Amore: solido, adulto, profondo.
Lavoro: imbattibile come una formula perfetta.
Fortuna: costante, affidabile, alleata.
Il consiglio del giorno: non temere il successo, abbraccialo.
Voto: 8 – sei al top e lo sai. Goditelo tutto.
Acquario
Amore: seduci con la testa prima ancora che con il cuore.
Lavoro: fine, preciso, strategico.
Fortuna: come un biglietto vincente trovato nel cappotto dell’anno scorso.
Il consiglio del giorno: cura i dettagli, ti faranno brillare.
Voto: 8 – raffinato, minimalista, vincente.
Pesci
Amore: deciso, coraggioso, meno sdolcinato ma più vero.
Lavoro: lucidi e determinati come non mai.
Fortuna: gira dalla vostra parte con la forza di un rigore segnato.
Il consiglio del giorno: smettetela di chiedervi “perché”, e fate.
Voto: 7 – forti, concreti, imbattibili quando serve.