L’oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Questa giornata ha il mood di una petizione online partita di prima mattina: non ti accontenti del silenzio e vuoi dire la tua, ad alta voce e senza filtri. Con Venere in opposizione, ti senti il paladino della verità e non esiti a scagliarti contro ogni ingiustizia percepita, anche se a volte potresti esagerare. E’ un vero colpo di fortuna che WhatsApp abbia eliminato la funzione dei messaggi a raffica: per te è un invito alla prudenza. Rifletti, poi agisci.

Toro

Con la Luna dalla tua parte, è come se avessi un plaid caldo sulla pelle e una cioccolata in mano mentre fuori piove. I pesi si alleggeriscono e il cuore ritrova il suo battito naturale. In mezzo alle sfide che ti lanciano i pianeti opposti, scopri che ciò che davvero conta è ciò che ti fa vibrare. Un po’ come Carla Bruni che si stringe al fianco del suo Sarkozy: l’amore resta la tua medicina segreta.

Gemelli

Quando avete sentito lo stadio di San Siro cantare “Sei bellissima”, vi siete molto lusingati convinti che fosse tutto per voi e non per Lady Gaga. E come darvi torto? Con Venere a favore, siete irresistibili come l’outfit perfetto al primo appuntamento. Sguardi che brillano, parole che ammaliano e una fila di spasimanti che vi segue come fosse l’after party Nel club più esclusivo della città.

Cancro

Con la Luna in opposizione, sembri una rockstar in pieno meltdown sul palco. Ogni provocazione accende la miccia, e potresti finire per reagire come Axel Rose quando ha preso a calci la batteria e lanciato il microfono durante l’ultimo concerto dei Gun’s and Roses. Attenzione a non far saltare in aria anche il microonde di casa: oggi l’energia c’è, ma va incanalata. E no, lanci di oggetti vari non sono contemplati dalle olimpiadi.

Vergine

Sei la paladina dell’organizzazione perfetta. Con Marte, Mercurio e la Luna che ti coccolano, potresti convincere pure l’Unione Europea a non cambiare l’ora legale in un solo pomeriggio. Hai grinta, logica, empatia e soprattutto la capacità di mettere tutti d’accordo. Come Pedro Sánchez con la sua battaglia burocratica, tu sai spingere nel momento giusto.

Bilancia

La Luna storta ti toglie la corona da reginetta del ballo e ti fa riflettere sulle relazioni che hai costruito. Ti allontani, magari per necessità, un po’ come Roberta Sammarelli che saluta i Verdena per nuovi progetti. A volte fare spazio significa trovare finalmente sé stessi. Anche se fa male, è il taglio giusto.

Scorpione

Basta la tua presenza per accendere la scena come Cai Guo Qiang con i suoi fuochi d’artificio al museo Bobourg di Parigi. Oggi sei l’effetto wow senza effetti speciali. Marte ti dà carisma, la Luna ti rende magnetico. Entri in una stanza e la temperatura sale. Non serve parlare: bastano uno sguardo e un gesto per far scattare il colpo di fulmine.

Sagittario

Oggi sei come il daino libero a Ladispoli, coccolato dalla protezione delle stelle e libero di girare come vuoi. Con Venere dalla tua, ti senti intoccabile, quasi magico. È il momento giusto per sognare, chiedere, ottenere. Nessuna porta è chiusa: tu le attraversi tutte come se avessi la chiave universale in tasca.

Capricorno

Hai l’aplomb di Sanae Takaichi, la nuova premier giapponese: composto, elegante, inossidabile. Sei la solidità fatta persona, e anche se non sempre sei il più trendy del gruppo, sei sempre il più affidabile. Ti premiano per la sostanza, non per la superficie. E oggi, più che mai, la sostanza è esaltata da Marte, Mercurio e dalla Luna che fanno davvero la differenza.

Acquario

Hai vinto il premio “svampito dell’anno”, ma forse oggi lo avresti evitato volentieri. Con Mercurio in quadratura, sei il bersaglio perfetto per le fregature. Attento alle promesse troppo belle per essere vere, come i biglietti fasulli del concerto di Lady Gaga. Fai doppio clic sulle informazioni e tripla verifica sugli acquisti.

Pesci

Siete in pieno volo creativo, galleggiando sulle onde dell’ispirazione come le “streghe” di Halloween sul fiume Hudson durante il raduno in SUP. Con la Luna e Mercurio a favore, tutto è possibile: vi basta chiudere gli occhi per trasformare il reale in magia. Non c’è niente che vi fermi, se seguite l’intuito.