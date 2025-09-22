L’oroscopo di lunedì 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Che movimenti intensi nell’oroscopo di oggi, lunedì 22 settembre 2025: dopo l’eclissi di Sole, Marte passa in Scorpione e intorno alle 20 anche il Sole entra in Bilancia nell’equinozio d’autunno. Il segno fortunato di oggi è l’Acquario, che si è liberato dall’opposizione di Venere, mentre il segno sfortunato è l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, Lunedì 22 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Poco dopo l'eclissi di Sole, nell'oroscopo di lunedì 22 settembre e poco prima dell'equinozio d'autunno che sarà intorno alle 20, Marte passa nel segno dello Scorpione portando energie e self condifence ai segni d'acqua. Con la Luna in Bilancia il segno fortunato di oggi è l'Acquario che si è liberato dall'opposizione di Venere mentre il segno sfortunato è l'Ariete.

Ariete

Il benessere ultimamente è il tuo mantra, come se stessi cercando il sacro Graal della longevità tra tisane ayurvediche e rituali del mattino. Con la Luna in opposizione congiunta a Mercurio, il tutto amplificato da un Marte che non fa sconti, sei alla ricerca della ricetta segreta dei centenari giapponesi che hanno superato quota centomila. Per ora però ti tocca convivere con piccoli fastidi quotidiani, tipo l’orlo dei jeans che si impiglia sempre nel pedale della bici.

Amore: cammina su un filo sottile come un funambolo senza bilanciere.

Lavoro: sei una sveglia che suona all’alba… ma in un giorno festivo.

Fortuna: l’umore è ballerino come un ascensore bloccato tra due piani.

Il consiglio del giorno: accetta il disagio come un maestro zen accoglie il silenzio.

Voto: 5 e mezzo – in attesa del sole che torna a splendere.

Toro

Ritorna in te la padronanza dello stile come se fossi appena uscit0 da una sfilata d’alta moda. Con Venere che smette finalmente di stuzzicarti, hai l’eleganza sobria e senza tempo di Cate Blanchett agli Emmy, che omaggia Re Giorgio con un tailleur da manuale di classe. Nessun fronzolo, solo pura bellezza.

Amore: solido come un diamante incastonato in oro bianco.

Lavoro: torni a brillare come una vetrina ben allestita in via della Spiga.

Fortuna: discreta, ma sempre presente come una borsa di qualità.

Il consiglio del giorno: rispolvera le tue certezze e indossale con orgoglio.

Voto: 8 – il fascino dell’essenziale vince su tutto.

Gemelli

Vi sentite come uno stendino lasciato al sole troppo a lungo: un po’ arrugginiti, ma ancora perfettamente funzionanti. L’amore sembra una radio sintonizzata male, ma Mercurio e la Luna vi aiutano a ritrovare il segnale. Il problema è che parlate come se foste allo stadio, tipo Hannah Einbinder agli Emmy, che urla più dei tifosi in curva. Ma il cuore c’è i modi un po’ meno.

Amore: un fuoco d’artificio acceso in pieno giorno.

Lavoro: come un foglio bianco su cui scrivere un nuovo best seller.

Fortuna: lampeggia a intermittenza, come una notifica in attesa di risposta.

Il consiglio del giorno: modulare il tono non significa spegnere l’entusiasmo.

Voto: 7 – creativi, anche se un po’ sopra le righe.

Cancro

Con Venere finalmente dalla tua parte ti senti pronto a sfidare gli imprevisti come una rockstar sul palco. Peccato che oggi Luna, Mercurio e Marte abbiano deciso di farti lo sgambetto. Prendi esempio da Giorgia che, con una ferita in fronte, ha calcato comunque il palco degli MTV Music Awards: classe, coraggio e una buona dose di autoironia.

Amore: come un ombrello rotto nel giorno della tempesta.

Lavoro: sembri un contorsionista che cerca di entrare in una valigia.

Fortuna: fa capolino tra le nuvole come un raggio di sole sfuggente.

Il consiglio del giorno: non perdere la grinta, nemmeno davanti allo spigolo.

Voto: 5+ – con un applauso per la resilienza.

Leone

Sei una rivista patinata che racconta solo meraviglie. Con Luna e Mercurio a favore, potresti essere tu a firmare i pezzi per AD Italia sulle stazioni della metro più belle del mondo tra cui spicca quella di Napoli disegnata da Arisa Kapoor. Hai occhio, gusto, ispirazione: sei una lampadina da mille watt accesa in una stanza buia.

Amore: splendente come una terrazza sul mare al tramonto.

Lavoro: preciso come una linea tracciata con il righello dorato.

Fortuna: ti coccola come un cuscino memory.

Il consiglio del giorno: illumina senza accecare.

Voto: 8 e mezzo – esteta in tutto, anche nei sentimenti.

Vergine

Venere è finalmente nel tuo segno e tu ti senti la regina di un amore senza fuochi d’artificio ma fatto di gesti che valgono oro. La tua coppia è come Gigi Hadid e Bradley Cooper: poco clamore, tanta sostanza. Anche Hollywood sogna la vostra semplicità. Non riuscite a staccarvi neanche per prendere il pane dalla dispensa e va benissimo così.

Amore: come un abbraccio sotto le coperte in un giorno di pioggia.

Lavoro: preciso come un report in Excel con le formule giuste.

Fortuna: presente come un segnalibro nel punto esatto.

Il consiglio del giorno: goditi il quotidiano come se fosse un film d’autore.

Voto: 8 e mezzo – romanticismo da manuale.

Bilancia

Sembri Duplantis, l’atleta campione di salto in alto che a Tokyo celebra il suo ennesimo record mondiale. Sei elegante, potente, leggera. Con Mercurio nel tuo segno congiunto alla Luna, nessuno riesce a starti dietro. Sei una macchina da guerra vestita di seta. Ogni obiettivo che tocchi si trasforma in record.

Amore: un bacio rubato prima di un volo transoceanico.

Lavoro: come una firma che apre contratti milionari.

Fortuna: strepitosa come una standing ovation.

Il consiglio del giorno: alza l’asticella, tanto ci arrivi facile.

Voto: 9 – da podio olimpico.

Scorpione

Sei così affascinante che sei prelevato direttamente da Maryland Streep tra i potenziali figuranti in coda i casting de “Il Diavolo veste Prada 2” in via Piranesi a Milano. Con Venere di nuovo dalla tua parte, riscopri la leggerezza come una bibita ghiacciata in una giornata torrida. La tua bellezza non passa inosservata e ti viene anche voglia di sorridere senza motivo.

Amore: magnetico come lo sguardo di un personaggio di Wong Kar-wai.

Lavoro: fluido come una battuta recitata alla perfezione.

Fortuna: dolce come una caramella sciolta in tasca.

Il consiglio del giorno: goditi questa bolla di charme.

Voto: 8 – il fascino ha finalmente trovato casa.

Sagittario

Hai la valigia pronta anche se non sai ancora dove andare. Con Luna e Mercurio congiunti a favore, sei pronto a partire anche sul volo Wizzair diretto verso l’ignoto, in compagnia solo di influencer e una GoPro. Le occasioni bussano alla tua porta come postini iperattivi. E tu rispondi con un sorriso largo come una mappa del mondo.

Amore: entusiasta come un messaggio ricevuto dopo mesi di attesa.

Lavoro: come una call internazionale in cui ti fai capire senza traduttore.

Fortuna: si infila nelle tasche del giubbotto senza che te ne accorga.

Il consiglio del giorno: buttati, l’atterraggio sarà morbido.

Voto: 8 – avventuroso con stile.

Capricorno

Ti senti dentro un blackout emotivo e mentale, come i pendolari pugliesi rimasti a piedi per giorni per il blocco ferroviario, costretti a voli salatissimi per tornare a casa. Con Luna e Mercurio in opposizione, la tua razionalità perde i pezzi come un puzzle caduto a terra. Fermati, respira, e aspetta che passi.

Amore: ibernato come un gelato dimenticato nel freezer.

Lavoro: lento come una connessione Wi-Fi negli anni ‘90.

Fortuna: impalpabile come il segnale radio tra due montagne.

Il consiglio del giorno: aspetta prima di reagire, che tutto si riassesta.

Voto: 5 e mezzo – ma è solo un momento.

Acquario

Finalmente puoi togliere la modalità “sopravvivenza”. Venere smette di torturarti e, con la Luna a favore, sei pronto a brillare. Sei Damiano David all’apertura del World Tour 2025: bello, carico, pieno di aspettative e pronto a spaccare. Ti riappropri dei tuoi progetti e della tua libertà.

Amore: come un assolo rock al tramonto.

Lavoro: brillante come un’idea che si trasforma in start-up.

Fortuna: ti stringe la mano come una vecchia amica ritrovata.

Il consiglio del giorno: sali sul palco e goditi l’applauso.

Voto: 8 e mezzo – back on track.

Pesci

Le emozioni vi corrono dentro come treni senza freni e, con Venere in opposizione, vi trovate in un turbine di sentimenti impossibili da gestire. Ritrovate la parola, ma ora è il cuore a tremare. I tempi per godervi i sentimenti vi sembrano biblici ma se Keanu Reeves è convolato a nozze a sessant’anni, beh, tutto è davvero possibile. Non è il momento di abbattersi.

Amore: profondo come una poesia letta in silenzio.

Lavoro: instabile come un castello di carte in riva al mare.

Fortuna: timida, ma pronta a sorprendervi dietro l’angolo.

Il consiglio del giorno: proteggetevi con la vostra sensibilità, nonostante tutto.

Voto: 7 – fragili ma potentissimi.