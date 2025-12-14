L’oroscopo di lunedì 15 dicembre 2025: Capricorno e Vergine riprendono forza

Marte passa in Capricorno con l’oroscopo di lunedì 15 dicembre 2025: energie fattive e concrete soprattutto ai segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno).

Ariete

Lo so che ti sei sentita la reginetta del ballo, pronta a solcare la pista con passi leggiadri e scintillanti. Invece oggi ti senti un po’ più goffo, proprio come la foca monaca fotografata al largo di Ravenna: adorabile, certo, ma un filo spaesata. Marte che si mette di traverso ti ruba un po’ di quella grazia che avevi guadagnato a pieni voti, ma ricordati che Mercurio e Venere sono ancora lì, fedeli e innamorati, pronti a recuperare ogni inciampo e restituirti magia, fascino e quell’aura speciale che fa brillare tutto ciò che tocchi.

Toro

Le emozioni oggi sono in pieno blackout, proprio come l’intera Avana che si è risvegliata al buio. La Luna in opposizione ti costringe a guardare dentro, senza distrazioni, senza luci colorate che addolciscono il paesaggio. È un tuffo un po’ ruvido, ma necessario. Per fortuna Marte arriva come un generatore di corrente d’emergenza: invece di chiuderti, ti invita a muoverti, correre, ossigenare la mente e sciogliere il cuore. Con un po’ di movimento, torna tutto.

Gemelli

Oggi gioite come davanti all’accensione dell’albero del Rockefeller Center: un evento simbolico che annuncia che qualcosa finalmente si muove. Marte smette di rallentarvi e torna un minimo di effervescenza nelle vostre giornate. Il percorso non è del tutto sgombro, Venere continua a pizzicarvi e qualche fatica resta, ma ora potete rimettere le mani sul volante e riprendere il controllo di ciò che conta davvero. È un piccolo passo, ma decisivo.

Cancro

Mettiti comodo, respira e lascia perdere l’agitazione portata dai pianeti in opposizione. La Luna di oggi ti regala una serenità soffice, come una coperta calda sul divano. Puoi dribblare tutto ciò che è fastidioso e ritrovare una prospettiva più luminosa: proprio come la notizia delle lezioni gratuite rilasciate da Harvard, che ricordano quanto ciò che sembra difficile possa rendersi improvvisamente accessibile. Basta non agitare le acque.

Leone

Oggi devi fare un piccolo esercizio di fiducia, la parola simbolo scelta dalla Treccani per il duemilaventicinque. Con la Luna storta rischi di perdere il focus su ciò che conta davvero e di agitarti per questioni secondarie. Ma Venere ti spalanca porte enormi in amore e ti mette davanti possibilità emozionanti. Devi solo abbassare la guardia e non lasciarti distrarre da chi cerca di rubarti la scena.

Vergine

Niente razionalità: oggi comanda l’istinto. Programmi, liste e piani perfetti non servono. La Luna ti guida e Marte torna a darti quello scatto che ti permette di essere nel posto giusto al momento giusto. È la giornata ideale per seguire il flusso, proprio come chi approfitta dello skipass “meteoropatico” dell’Alto Adige: quando il tempo cambia, cambi anche tu.

Bilancia

Continui a progettare e dare forma a visioni armoniose: sei ispirata, precisa, iconica. Il progetto della nuova piazza Cordusio, verde, poetica, elegante, potrebbe essere uscito direttamente dalla tua mente. Con Mercurio e Venere a favore, riesci a trasformare idee in realtà luminose che fanno star bene chiunque vi si avvicini.

Scorpione

Sai esattamente quando dare la zampata vincente. Marte torna a sostenerti e una splendida Luna ti amplifica intuito e strategia. Sei come Netflix che acquista Warner Bros: quando agisci tu, non prendi solo un punto, ma stravolgi il tavolo intero. Oggi tutto converge verso una tua mossa geniale.

Sagittario

La voglia di fare si placa e finalmente puoi goderti momenti d’amore autentici, teneri e contraccambiati. La tua energia si fa più dolce, più matura. Le relazioni che vivi ora profumano di futuro: proprio come il fidanzamento di Miley Cyrus e Maxx Morando, con tanto di brillocco al dito:un gesto simbolico che suggella sentimenti profondi. È un periodo che parla di cuore e di verità.

Capricorno

Imponi con progetti ambiziosi che attirano l’attenzione di tutti. Con Marte e la Luna a favore sei un vero trascinatore: fai amare argomenti ostici come fossero pop. Sei come il liceo Berchet che trasforma le lezioni di greco in eventi sold out: rendi desiderabile ciò che sembrava difficile.

Acquario

Attenzione ai toni: oggi sei tagliente come Omer e Rasha che si lasciano in diretta TV al Grande Fratello. La Luna storta ti rende irruente e poco disponibile al compromesso. Prima di chiudere porte, aspetta che l’umore si raddrizzi: spesso scambi per problemi ciò che è solo stanchezza emotiva.

Pesci

Vi lasciate andare a gesti poetici e incredibili: siete ispirati, coraggiosi, visionari. Marte e la Luna a favore vi trasformano in creativi del cuore. Potreste essere proprio voi quelli capaci di costruire un tempio di Hello Kitty in Cina per dichiarare amore eterno alla fidanzata. I vostri gesti oggi parlano di fantasia, romanticismo e sogni che diventano reali.