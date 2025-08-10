L’oroscopo di lunedì 11 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di domani Venere e Giove si abbracciano e la Luna in Pesci amplifica il romanticismo.

Ariete



Amore: Pronto a scappare per un messaggio visualizzato e non risposto. L’amore è un thriller e tu ti senti il protagonista in fuga.

Lavoro: Mercurio ti salva da una figuraccia in riunione. Il panico c’è, ma la battuta pronta è la tua arma segreta.

Fortuna: Non ti gira benissimo, ma un piccolo colpo di scena ti salva la giornata. Tipo ritrovare una banconota nel vecchio zaino.

Il consiglio del giorno: Prova una sessione di boxe o un bagno freddo per scaricare l’ansia e restare lucido.

Voto: 6,5

Toro



Amore: In amore sei distratto come chi risponde con l’emoji sbagliata. Attenzione alle sfumature, oggi pesano tantissimo.

Lavoro: Senti che tutti ti parlano in una lingua aliena. Ferma tutto e chiedi spiegazioni: non è oggi il giorno per improvvisare.

Fortuna: L’Universo è un po’ distratto anche lui. Non contare sui colpi di scena, ma sulle scelte intelligenti.

Il consiglio del giorno: Fai decluttering digitale: cancella vecchie mail, foto doppie e gruppi WhatsApp inutili.

Voto: 5,5

Gemelli



Amore: Hai voglia di connessioni vere, di quelle con lo sguardo e non con i DM. Riscopri la magia delle chiacchiere lente.

Lavoro: Le idee ci sono, i mezzi anche, manca solo l’entusiasmo. Rimanda ciò che puoi, oggi lavori meglio in solitaria.

Fortuna: Fortuna moderata, come il volume di una playlist da caffè letterario. Nessun boom, ma nemmeno catastrofi.

Il consiglio del giorno: Iscriviti a un circolo di lettura o prendi un mazzo di carte per giochi da tavolo.

Voto: 6+

Cancro



Amore: Ti sciogli come gelato al sole. Ogni gesto ti commuove, ogni parola è poesia. Occhi a cuore anche al barista.

Lavoro: Hai bisogno di qualcuno che ti coccoli con parole gentili, anche in ufficio. Se non arriva, coccolati da solo.

Fortuna: I pianeti sono in mood coccole. Non aspettarti grandi vincite, ma sì a piccoli piaceri inattesi.

Il consiglio del giorno: Compra un diario nuovo, scrivici emozioni, sogni e frasi d’amore.

Voto: 8-

Leone



Amore: Parli, spieghi, analizzi. Sei un podcast sentimentale, ma con finale tenero. Chi ti ama oggi ti ascolta a bocca aperta.

Lavoro: Sei ispirato, brillante, magnetico. Un discorso tuo può cambiare il corso di una riunione.

Fortuna: Fortuna buona e meritata. Ti basta poco per brillare, oggi è il tuo giorno dorato.

Il consiglio del giorno: Acquista un microfono o un’agenda con copertina d’oro. Oggi sei voce e luce.

Voto: 8,5

Vergine



Amore: L’amore deve essere educato, sensibile e coerente. Chi fa ghosting non passa nemmeno il tuo pre-screening mentale.

Lavoro: Non tolleri sciatteria né incompetenza. Sembri una vigilessa del dettaglio. Occhio a non risultare troppo severa.

Fortuna: Hai la fortuna di vedere tutto in HD, ma questo ti rende anche ipercritica. Respira.

Il consiglio del giorno: Fai un regalo a te stessa: una penna elegante o un corso di calligrafia.

Voto: 6+

Bilancia



Amore: Sei pronto a lottare anche per una risposta sincera su WhatsApp. L’amore è un diritto, non un favore concesso.

Lavoro: Marte ti dà coraggio e grinta. Pretendi chiarezza nei ruoli e nei meriti. Niente compromessi al ribasso.

Fortuna: Hai dalla tua l’audacia. Piccoli rischi ben calcolati oggi possono premiarti.

Il consiglio del giorno: Fai una visura o consulta un esperto per un tema che rimandi da troppo.

Voto: 7,5

Scorpione



Amore: Sei così affascinante che chi ti guarda si dimentica pure il PIN del bancomat. Occhi che magnetizzano, parole che incantano.

Lavoro: Hai il tocco magico. Tutto ciò che tocchi si trasforma in bellezza o poesia. Anche la mail più noiosa.

Fortuna: Altissima. L’universo ti sorride con la complicità di chi ti conosce da sempre.

Il consiglio del giorno: Prenota un massaggio o una sessione di reiki. Ti meriti di stare benissimo.

Voto: 9

Sagittario



Amore: Ti basta uno sguardo per far capitolare chiunque. E sai benissimo che oggi non c’è bisogno di effetti speciali.

Lavoro: Idee brillanti, discorsi ispirati, ritmo veloce. Sei come un TED Talk in versione tropicale.

Fortuna: Buona, ma evita gli eccessi o le scelte impulsive. Il vero lusso oggi è sapere dire “no”.

Il consiglio del giorno: Investi in un nuovo profumo: magnetico, elegante, come te oggi.

Voto: 7

Capricorno



Amore: Non sei tenerissimo oggi, ma almeno sei diretto. Chi ti ama apprezza la tua onestà spartana.

Lavoro: Ogni virgola fuori posto ti disturba. Sei un correttore automatico in carne e ossa.

Fortuna: Marte in quadratura ti innervosisce. Non sfidare il destino oggi. Meglio seguire il flusso.

Il consiglio del giorno: Compra una moka nuova e inizia la giornata con un caffè fatto da te, con lentezza.

Voto: 6

Acquario



Amore: Il romanticismo oggi è un po’ robotico, ma la voglia di amare resta. Prova a usare più sguardi e meno parole.

Lavoro: Geniale ma brusco. Se editi mentalmente il tuo discorso prima di parlare, eviti un paio di disastri.

Fortuna: Un po’ altalenante, come il Wi-Fi nei sottoscala. Evita di forzare situazioni delicate.

Il consiglio del giorno: Scarica un'app per meditare 5 minuti ogni mattina. Ti aiuta a gestire il tono.

Voto: 6,5

Pesci



Amore: Il tuo amore oggi è una benedizione silenziosa. Chi ti sta accanto si sente guarito solo standoti vicino.

Lavoro: I tuoi sogni si intrecciano con l’intuito. Idee visionarie che potrebbero diventare progetti molto concreti.

Fortuna: Alta. Ti capita ciò che serve, anche se non sempre te lo aspetti. Fidati del flusso.

Il consiglio del giorno: Prenota una lezione di yoga o di tai chi in montagna o in un parco.

Voto: 8,5