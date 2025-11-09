L’oroscopo di lunedì 10 novembre 2025: Cancro e Scorpione amano sconfinatamente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna storta potresti sentirti un po’ sottosopra, come una lavatrice in piena centrifuga. Ma invece di stressarti, lascia che nelle questioni quotidiane – soprattutto quelle noiosissime legate alla gestione della casa – se ne occupi il nuovo robot Neo, la star assoluta della robotica domestica. Tu, invece, dedica tempo a ciò che ti piace davvero. È il momento di affidarti alla tecnologia per liberare la mente e tenere alla larga i fastidi.

Toro

Lasciati guidare dall’istinto e dalla dolcezza di una splendida Luna a favore, che mitiga una Venere un po’ dispettosa. Sul fronte look, forse non sei in gran forma, ma puoi sempre ispirarti a Kendall Jenner: per il suo compleanno ha scelto outfit coordinati con le sorelle, trasformando una festa in una passerella. Prendi esempio: nei momenti no, affidati alla tua community, quella che ti fa sempre sentire a casa.

Gemelli

La vostra voglia di movimento è frenata: Mercurio e Marte in opposizione vi bloccano come controllori aeroportuali durante uno sciopero. Per ora, niente viaggi esotici o fughe improvvise: non è il momento. E poi, con l’aumento delle accise sui carburanti in arrivo il prossimo anno, tanto vale pianificare con calma. Per ora, meglio restare fermi ai box: è solo una sosta strategica, non una resa.

Cancro

Oggi sei un’esplosione di entusiasmo e tenerezza. Ti muovi come Katy Perry che sul palco ruba il telefono a un fan per filmarsi mentre canta “Last Friday Night”. Venere e la Luna ti rendono irresistibile e pronto a creare momenti magici e irripetibili. Il tuo cuore batte forte, pieno di voglia di dare e ricevere amore: tutto ciò che tocchi si trasforma in dolcezza.

Leone

Con Venere in quadratura, vedi ogni dettaglio fuori posto come se fosse una tragedia greca. Ma invece di fissarti sul capello ribelle, pensa in grande. Prendi esempio dalla NASA, che parla solo quando ha davvero qualcosa di straordinario da dire, come la scoperta del misterioso oggetto interstellare 3L Atlas. Anche tu devi imparare a guardare la big picture e smettere di fissarti sulle pieghe della realtà.

Vergine

La mente forse è confusa, ma il cuore vede chiarissimo. Venere e la Luna a favore ti trasformano in una regista di sentimenti autentici, dolci e precisi. Anche se la tecnologia oggi non collabora. Esattamente come il guasto tecnico che ha rovinato l’ingresso in scena di Katy Perry a Bologna, tu resti una star e porti avanti la tua giornata con grazia e ritmo impeccabile.

Bilancia

Gli astri ti spingono a rinnovarti, anche nello stile. So che ami i classici intramontabili, ma oggi dovrai studiare il look super trendy di Irama Duwaji, moglie del nuovo sindaco di New York, Mamdani. Anche se la Luna è storta, lasciati ispirare da questo nuovo mood Gen Z e scoprirai chicche di stile che ti sorprenderanno.

Scorpione

Dopo qualche tentennamento, l’amore trionfa. Con Venere nel tuo segno e una Luna dolcissima, sei come Dua Lipa e Callum Turner: romanticissimi e felici di vivere serate normali come un’intima cena tranquilla. È tempo di sciogliere i dubbi e di goderti le emozioni senza paura. Il tuo cuore è una fornace di passione pronta a brillare.

Sagittario

La tua colonna sonora è “I’m sexy and I know it”. Marte nel tuo segno ti rende magnetico, audace e irresistibile. Sei il protagonista assoluto della scena, in perfetta concorrenza con Jonathan Bailey, alias Antony Bridgerton, eletto uomo più sexy del mondo. Prepara il ventaglio, perché i fan impazziscono e le conquiste non mancano.

Capricorno

Con la Luna in opposizione vuoi mettere tutto in chiaro, ma ricordati che il tono fa la musica. Sei come Martina De Ioannon, che a “Uomini e Donne” si vendica in diretta di Tina e Gianni: decisa, ma un po’ sopra le righe. Per fortuna Venere ti protegge e ti insegna che si può dire tutto, basta scegliere le parole giuste.

Acquario

Tu non cerchi la bellezza, ma la funzionalità. Venere in quadratura non ti rende fashion icon, ma Mercurio ti incorona mente geniale. Potresti essere tu l’inventore della nuova cerniera “Air String” della YKK, una rivoluzione nel mondo del design tecnico. Ti immergi in studio e sperimentazione come un vero scienziato: concentrato, appassionato, un po’ distratto ma geniale.

Pesci

Sognanti, dolci e teneri. Venere e la Luna a favore vi guidano con grazia tra piccole scocciature e grandi sogni. Pensate in grande, anche se sembra impossibile, perché il vostro mondo kawaii può davvero diventare realtà, come il film su grande schermo su Hello Kitty in uscita il prossimo anno. È una giornata da vivere con cuore e fantasia, senza temere nulla.