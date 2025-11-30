L’oroscopo di lunedì 1 dicembre 2025: Ariete e Sagittario coraggiosi e fortunati

L’oroscopo del 1 dicembre 2025 inizia subito con un senso di ordine e sintonia: Luna in Ariete di lunedì. Tanto fuoco nei sentimenti però. Il segno fortunato è il Sagittario e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Il tuo lato più tenero oggi è ardito, coraggioso e romantico da far tremare i polsi. Venere torna a riscaldare il tuo cuoricino e la Luna nel tuo segno mette in vetrina tutta la tua delicatezza ritrovata. Sai incantare come l’omaggio di Annalisa ed Elodie alla super Ornella Vanoni durante il concerto a Roma: elegante, sentito, pieno di rispetto e di luce. Quando ti mostri per quello che sei, il pubblico della tua vita si alza davvero in piedi per la standing ovation.

Toro

Le tue sensazioni oggi sono meno scettiche e meno taglienti verso il mondo. Venere ha smesso di opporsi al tuo segno e tu ti senti finalmente più rilassato, come chi decide di lasciare Facebook e tutte le ansie da prestazione social, come raccontato dallo studio citato dal Wall Street Journal. Torni a piccoli principi: tempo che scorre alla tua velocità, nessuna corsa, solo il rispetto dei tuoi bisogni profondi.

Gemelli

Siete decisamente euforici grazie alla Luna a favore che risolleva animi schiacciati da Marte e Venere in opposizione. La voglia di festeggiare è tanta e l’energia pure. Attenzione però a cantare vittoria troppo in fretta: proprio questi due pianeti possono farvi qualche scherzo, come la Coppa Davis degli azzurri che si rompe in mano ai campioni mentre la alzano al cielo. Quando si raggiunge un obiettivo, non serve strafare: basta goderselo.

Cancro

Quando c’è da prendere una decisione secca ma intelligente, tu sei il segno perfetto. Oggi, con la Luna storta, sei pronto a tagliare rami secchi e a dare nome a ciò che ti infastidisce, come il sindaco di Firenze che decide di mettere uno stop serio alla sosta selvaggia dei monopattini a noleggio. Occhio però alle decisioni radicali, non tutte meritano una multa, ad alcune puoi concedere un semplice richiamo gentile.

Leone

Oggi riscopri un tesoro assoluto: il sentimento, quello vero. La capacità di amare e di lasciarti amare torna in primo piano con Venere e la Luna che illuminano proprio questo lato che pensavi quasi archiviato. Capisci che nulla vale più di ciò che provi, neanche l’orologio del passeggero del Titanic battuto all’asta per oltre due milioni di euro. Riscoprire il tuo valore affettivo è la quotazione più alta che esista.

Vergine

Quando si parla di stile, grazia e presenza scenica, oggi dovresti davvero prendere appunti da Miuccia Prada, premiata in Arabia come ambasciatrice di stile, cultura e innovazione. Con Venere e Marte in quadratura non ti senti al meglio nel modo in cui ti presenti, come se il look non fosse all’altezza delle tue idee. Mercurio a favore, però, ti ricorda che il contenuto è magnifico, e che il contenitore merita solo un po’ di cura in più.

Bilancia

Oggi ti senti in pieno mood Wicked: non sai se assomigli di più a Elphaba la strega dell’Ovest o a Glinda la Buona, ma di certo ti muovi in scena con grande stile. Marte e Venere ti sostengono, ma la Luna in opposizione assorbe sensibilità e pazienza. Il punto non è fare di più, ma sentire meglio: il tuo compito è scegliere che tipo di magia vuoi usare, non dimostrare qualcosa a tutti i costi.

Scorpione

Hai in mano scelte importanti da calibrare al millimetro. Mercurio nel tuo segno ti rende stratega, capace di muoverti solo quando è davvero il momento giusto. Proprio come la famiglia Zegna che passa il comando alla quarta generazione. Sai riconoscere i passaggi di testimone, pesare il tempo, capire chi è pronto e chi no. La tua saggezza oggi vale come un manuale che tutti dovrebbero leggere.

Sagittario

Questo è il momento perfetto per esprimere desideri grandi, impossibili, quasi folli perché gli astri sembrano pronti a lavorare per te. Prendi esempio da Eros Ramazzotti che confessa di sognare un duetto con Lady Gaga e di amarla profondamente. Con Venere e la Luna a favore, il tuo cuore sa esattamente cosa chiedere e a chi: la cosa sorprendente è che quello che desideri potrebbe davvero realizzarsi.

Capricorno

Sei pronto a ribattere alla notizia che la Patinoire du Grand Palais a Parigi riapre le sue porte perché non ci vedi nulla di così sensazionale da meritare un articolo in prima pagine sui quotidiani d’oltrape. Le parole le analizzi, le soppesi, non ti fai incantare dagli annunci scintillanti. Con la Luna storta, poi, sei ancora più battagliero e pronto a mettere tutti davanti ai fatti.

Acquario

Sei buono e fiducioso verso la collettività, convinto che tutti abbiano raggiunto una maggiore consapevolezza e responsabilità. Venere e la Luna super favorevoli ti mettono in un mood di altissimo senso civico. Adori i nuovi cartelli con bordo verde che suggeriscono solo limiti di velocità, confidando che tutti li rispetteranno. Guardi il mondo con occhi pieni di ottimismo e ti ci senti perfettamente allineato.

Pesci

Puntate tutto su razionalità e praticità, perché è facile lasciarsi travolgere dalle emozioni. Con Venere e Marte in quadratura potreste sentirvi protagonisti di scene assurde, come i passeggeri del traghetto tra due isole in Thailandia che vedono le valigie galleggiare tra i flutti. Per fortuna Mercurio a favore rimette ordine: vi aiuta a capire cosa conta e cosa è superfluo. I fronzoli, le decorazioni inutili, le suppellettili emotive: tutto da lasciare in mare aperto.