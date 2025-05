video suggerito

L'oroscopo di giovedì 8 maggio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di giovedì 8 maggio 2025 ci sarà ancora una certa tensione tra i nostri bisogni emotivi, ciò che sentiamo e come lo esprimiamo.

Ariete

Amore: sei come un bouquet di fiori appena colti.

Lavoro: un po’ insofferente, ma nessuno si accorge del tuo broncio.

Fortuna: si fa desiderare, ma non manca l’appuntamento.

Il consiglio del giorno: concentrati sul tuo benessere, non sul confronto.

Voto: 5 e mezzo, più bello di quanto pensi.

Toro

Amore: protetto come un giardino zen con accesso limitato.

Lavoro: metodico, preciso, infastidito da ogni deviazione.

Fortuna: silenziosa ma stabile, come una caffettiera che non borbotta.

Il consiglio del giorno: lascia correre, non tutti meritano risposta.

Voto: 6 e mezzo, meglio soli che male accompagnati.

Gemelli

Amore: scintillante come un flirt estivo con colonna sonora pop.

Lavoro: creatività da vendere, e anche da regalare.

Fortuna: sfacciata, vi bussa alla porta con un mazzo di fiori e una bottiglia di bollicine.

Il consiglio del giorno: godetevi l’abbondanza, senza perdervi nei dettagli.

Voto: 9, fuoriserie.

Cancro

Amore: delicato, da trattare con i guanti di seta.

Lavoro: un po’ rallentato, ma carico di buoni propositi.

Fortuna: timida, ma presente come una carezza.

Il consiglio del giorno: non avere fretta di capire tutto.

Voto: 5, in ristrutturazione emotiva.

Leone

Amore: ardente come un brindisi a mezzanotte sotto le stelle.

Lavoro: vulcanico, sei su tutte le chat del team.

Fortuna: ti ama perdutamente.

Il consiglio del giorno: non trattenerti: il tuo entusiasmo è un dono.

Voto: 10, fuoco d’artificio.

Vergine

Amore: misurato, ma intenso come un abbraccio detto sottovoce.

Lavoro: impeccabile, da manuale.

Fortuna: regolare come un orologio svizzero.

Il consiglio del giorno: fidati della tua tabella di marcia.

Voto: 7 +, una certezza per chi ti circonda.

Bilancia

Amore: dolce come un fondant al cioccolato, ma deciso nel sapore.

Lavoro: instancabile come una formica in primavera.

Fortuna: arriva a piccole dosi, ma sempre puntuale.

Il consiglio del giorno: prova a connetterti di più con gli altri, anche solo con un messaggio gentile.

Voto: 7, tenace.

Scorpione

Amore: come un plaid caldo in una sera piovosa.

Lavoro: razionale come una tabella di Excel ben compilata.

Fortuna: ti protegge come una coperta termica.

Il consiglio del giorno: spegni tutto prima di andare a dormire, anche i pensieri.

Voto: 7, in modalità risparmio energia.

Sagittario

Amore: pungente come un tweet ben riuscito.

Lavoro: concentrato come un laser su un punto.

Fortuna: ti segue come una notifica inaspettata.

Il consiglio del giorno: difendi ciò in cui credi, ma con eleganza.

Voto: 8, appassionato e sferzante.

Capricorno

Amore: freddino come l'aria condizionata a diciotto gradi.

Lavoro: metodico come un orologio svizzero.

Fortuna: intermittente come il Wi-Fi in cantina.

Il consiglio del giorno: affronta l'obbligo con il sorriso: è solo un altro passo.

Voto: 5 , costretto ma coerente.

Acquario

Amore: cerebrale come un podcast filosofico.

Lavoro: lucido come il vetro appena pulito.

Fortuna: arriva quando non ci pensi più.

Il consiglio del giorno: sii lo scienziato, non l’esperimento.

Voto: 7 e mezzo, prudente ma brillante.

Pesci

Amore: teneri come un abbraccio a fine giornata.

Lavoro: intuitivi come un sesto senso.

Fortuna: vi sfiora dolcemente come una piuma.

Il consiglio del giorno: proteggete chi ha il cuore sottile, come fareste con il vostro.

Voto: 7 e mezzo, morbidi e profondi.