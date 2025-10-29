L’oroscopo di giovedì 30 ottobre 2025: Scorpione e Leone pronti a dirne quattro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di giovedì 30 ottobre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Mente e cuore sfrecciano esattamente come Lando Norris su McLaren che sale sul primo gradino del podio in Messico. Con la Luna e Mercurio a favore hai fiuto, timing e sangue freddo. Progetti traiettorie pulite, studi gli avversari, scegli la gomma giusta. Nelle relazioni imposti strategie efficaci e le esegui con classe. Sei pilota e box: conosci i tuoi limiti e sai quando sgasare per superare tutti.

Toro

Su certi argomenti oggi meglio non esprimersi. Con Marte in opposizione anche lo sport ti pare un supplizio e la Luna stortissima accende la polemica. Ogni battuta diventa una recensione tagliente. Evita i campi in cui non ti senti ferrato: non serve commentare che Elia Viviani ha vinto l’oro di ciclismo su pista se prima non distingui volata e inseguimento. Concediti lentezza, cura, cose che ti piacciono davvero.

Gemelli

Forse non siete attentissimi, eppure quando cambiano le vibes lo sentite subito. Con Luna e Venere a favore avete superpoteri di empatia: intercettate sguardi, silenzi, sfumature. Siete come Sarah Toscano che ferma il concerto per soccorrere una fan e riparte solo quando tutto va meglio. Tenerissimi e generosi, fate da ponte tra cuori che non trovano le parole e sorrisi che chiedono casa.

Cancro

Fisicamente trionfi come Sinner che alza l’ATP 500 di Vienna. Emotivamente giochi in una categoria minore: Marte a favore incendia le maree interne e reagisci di pancia. Ogni ricordo pizzica, ogni messaggio punge. Serve remare con ritmo, non colpire l’acqua. La forza vera oggi è scegliere con calma la tua corrente.

Leone

Oggi sei in contraddizione su tutto: dal look total leather di Haley Bieber all’eco delle elezioni in Argentina. La Luna contro è un sassolino nella scarpa elegante, una spina lucida nel fianco. Il trend piccato dura poco, poi torna l’armonia. Fino ad allora scegli battaglie degne della tua criniera e ignora i brusii.

Vergine

Non è il momento per bilanci chirurgici. Mercurio in quadratura confonde: ti erdi addirittura l’anniversario di Netflix in Italia e la sua rivoluzione di visioni. Più che programmare, oggi fai zapping mentale. Marte ti spinge avanti, la bussola gira. Va bene così: esplora, prendi nota, togli polvere dai sogni. La rotta si chiarisce quando smetti di forzarla.

Bilancia

Stesso allure, gratitudine e completezza di Jasmine Trinca col Premio Monica Vitti a Roma. Venere nel segno accende la magia, Mercurio dona favella irresistibile, la Luna a favore ricama emozioni extralusso. Ogni gesto è misura, ogni parola armonia. Vivi come una première ben diretta: luci giuste, tempi perfetti, applausi sinceri. Goditi la scena, te la sei guadagnata.

Scorpione

Pungente, diffidente, quasi fastidioso: la Luna stortissima abbassa savoir-faire e sex appeal. Hai la verve della prof Celentano ad Amici quando elimina all’improvviso Tommaso: un sopracciglio e cade il silenzio. Oltre ai bicipiti allena l’empatia. Il magnetismo torna appena smetti di colpire per difenderti. Fai spazio a una vulnerabilità scelta: è la tua arma segreta.

Sagittario

Sei in vacanza anche restando in città. Programmazioni che spaccano il secondo, Venere e Luna che condiscono tutto di armonia. Sembri pronto a un last minute per la Sicilia dove l’estate in questi giorni rifiorisce, con beach-volley sul litorale e sorrisi larghi. Il tuo mantra è “una vita in vacanza”: leggero, efficiente, felice. La libertà oggi è un’agenda ben usata.

Capricorno

Sei il segno che dà più valore a finanza e investimenti, e ti ha salvato dal grande crollo dell’oro di queste giornate, evento raro da oltre dieci anni. Con Marte a favore diventi agguerrito e lucido: riparti dall’attacco con mosse audaci. Recuperi terreno con disciplina, visione, numeri alla mano. La tua eleganza è la cornice del successo.

Acquario

Ricaricarti è complesso con Marte in quadratura. Eppure sfoderi verve, passione e intelligenza grazie a Venere, Mercurio a favore e alla Luna nel segno. Sei come Jeremy Allen White che per interpretare Springsteen in “Born in the U.S.A.” canta fino a restare senza voce: dai tutto anche raschiando il fondo. L’arte sta nel dosare: splendore sì, consumo no.

Pesci

Il Parlamento europeo apre la patente ai diciassettenni: aria fresca e libertà. Voi avete solo voglia di muovervi e spaziare nel cosmo, senza limiti né confini. Con Marte a favore siete reattori inesauribili: emozione liquida, testa leggera, spirito grande. Vi affidate all’intuito e spesso ci prendete. Il mondo oggi è una mappa stellata pronta a farvi strada.