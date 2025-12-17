L’oroscopo di oggi giovedì 18 dicembre 2025: Pesci e Gemelli insopportabili

Nell’oroscopo di oggi giovedì 18 dicembre 2025 si ribalta la situazione dei segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) che sono scontrosi più che mai con la Luna in Sagittario. Il segno fortunato è il Leone, per riprendersi da ieri, mentre il segno sfortunato è il Gemelli.

Trionfo emotivo nell'oroscopo di oggi, giovedì 18 dicembre 2025 per i segni di fuoco: con Venere e anche la Luna in Sagittario siamo pronti a grandi evoluzioni emotive, energiche e creative. Il segno fortunato è il Leone, per riprendersi da ieri, mentre il segno sfortunato è il Gemelli.

Ariete

Oggi hai proprio la sensazione di poter fare di tutto e di più, con un coraggio che torna a scorrere potente nelle vene. Anche se Marte in quadratura ti ha fatto dubitare della tua forza, la verità è che la tua vera arma resta l’intelligenza, grazie a Mercurio e alla Luna: lucida, veloce, strategica. Sei tu quello che, davanti all’alligatore gigante di oltre quattro metri catturato in Florida con l’aiuto di sette agenti, non userebbe la forza bruta ma l’astuzia. Sai leggere le situazioni, anticiparle e girarle a tuo favore.

Amore: Il cuore accelera ma segue la testa, come un’auto sportiva guidata con maestria: emozioni forti sì, ma senza perdere il controllo.

Lavoro: Affronti anche i compiti più complessi come una sfida mentale, trovando soluzioni brillanti dove altri vedono solo ostacoli.

Fortuna: La fortuna arriva quando smetti di forzare le cose e ti affidi al tuo intuito, che oggi è affilatissimo.

Il consiglio del giorno: Usa l’ingegno come bussola: la forza vera oggi è scegliere la mossa giusta, non la più rumorosa.

Voto: 7

Toro

Sei super volenteroso e hai una gran voglia di recuperare tutto il tempo che senti di aver perso nelle ultime settimane. Marte a favore ti restituisce energia fisica, resistenza e quella determinazione che ti rende inarrestabile quando punti un obiettivo. Hai bisogno di esperienze concrete, quasi sensoriali, che ti facciano sentire vivo: anche l’idea di candidarti come capotreno per il treno panoramico notturno in Norvegia, tra gelo e aurora boreale, non ti spaventa affatto. Anzi, ti esalta. Il tuo motore è acceso e pronto a macinare chilometri.

Amore: La passione si riaccende come un camino acceso in pieno inverno, ma va alimentata con gesti autentici e non impulsivi.

Lavoro: Energia e costanza ti permettono di recuperare terreno e dimostrare quanto vali, senza bisogno di parole inutili.

Fortuna: La fortuna passa attraverso il corpo e l’azione: muoviti, osa, sperimenta e lei ti seguirà.

Il consiglio del giorno: Scegli obiettivi che ti facciano battere il cuore e non temere la fatica: oggi è la tua alleata.

Voto: 7 +

Gemelli

Vi sentite osservati, giudicati, quasi sotto una lente d’ingrandimento che rende ogni gesto più pesante del dovuto. Mercurio, Venere e la Luna in opposizione creano un clima di cautela forzata, come per quei turisti che scoprono di dover mostrare cinque anni di attività social per entrare negli Stati Uniti. Nulla di drammatico, ma è chiaro che serve attenzione. È il momento di rallentare, rivedere, correggere. Mettere ordine diventa una necessità, non una punizione, e può rivelarsi sorprendentemente liberatorio.

Amore: I sentimenti vanno maneggiati con cura, come parole scritte a matita: meglio pensarle prima di pronunciarle.

Lavoro: Rivedere strategie e decisioni passate è più utile che lanciarsi in nuove avventure poco chiare.

Fortuna: La fortuna oggi si nasconde nei dettagli e nelle revisioni fatte con pazienza.

Il consiglio del giorno: Fermatevi un attimo, respirate e sistemate ciò che è rimasto in sospeso: la chiarezza tornerà presto.

Voto: 5

Cancro

È il momento di rallentare davvero e concederti una pausa che non sia solo fisica ma anche emotiva. Marte in opposizione chiede di non forzare e ti invita a cercare conforto nelle piccole cose. Anche il semplice scrollare distrattamente può diventare nutrimento per l’anima, soprattutto quando ti imbatti in immagini cariche di emozione, come Shakira che canta con i figli sul palco a Buenos Aires. Dolcezza, empatia e riposo sono le parole chiave per ritrovare equilibrio.

Amore: I legami si scaldano con gesti semplici e autentici, come una coperta condivisa in una sera silenziosa.

Lavoro: Meglio non strafare: oggi la resa migliore arriva dal rispetto dei tuoi ritmi.

Fortuna: La fortuna nasce dal saper scegliere la calma invece dello sforzo inutile.

Il consiglio del giorno: Concediti il diritto di fermarti: non tutto va risolto subito.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Ti senti in totale trionfo, finalmente allineato con ciò che pensi, provi e desideri. Mercurio, Venere e la Luna lavorano in sintonia per offrirti lucidità, entusiasmo e una visione chiara di ciò che conta davvero. La notizia del riconoscimento UNESCO alla cucina italiana ti riempie di orgoglio perché parla di tradizione viva, bellezza quotidiana e piacere condiviso: esattamente ciò che vuoi coltivare nella tua vita. Questo è un momento di poesia concreta, da vivere fino in fondo.

Amore: Il cuore si apre come una tavola imbandita, pronta ad accogliere emozioni ricche e genuine.

Lavoro: Le scelte fatte ora hanno un sapore duraturo, come ricette tramandate che non passano mai di moda.

Fortuna: La fortuna nasce dalla coerenza tra ciò che sei e ciò che fai.

Il consiglio del giorno: Goditi il successo senza fretta: assaporarlo è parte della vittoria.

Voto: 8

Vergine

L’entusiasmo cresce grazie a Marte a favore, ma Mercurio in quadratura invita alla prudenza. Il rischio è farsi trascinare da proposte poco chiare, come accaduto a chi ha scoperto troppo tardi che la famosa “notte delle lanterne” era una truffa. Il tuo talento sta nell’analisi, nella verifica, nel chiedere consiglio a chi ti conosce davvero. Fidati del tuo senso critico: è lui che ti protegge.

Amore: Meglio pochi gesti sinceri che grandi promesse poco fondate.

Lavoro: Valuta ogni dettaglio prima di dire sì: la precisione oggi è la tua salvezza.

Fortuna: La fortuna arriva quando eviti scorciatoie e segui la strada più solida.

Il consiglio del giorno: Non avere fretta: la verifica è una forma di rispetto verso te stessa.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

L’amore in questo momento non è solo sentimento, ma diventa una dichiarazione pubblica di intenti. Grazie al sostegno potente di Mercurio, Venere e della Luna nel segno amico del Sagittario, smonti con eleganza ogni pettegolezzo e trasformi le emozioni in qualcosa di solido, visibile, innegabile. Proprio come Diletta Leotta che mostra con fierezza il pancione accanto a Loris Karius, senza bisogno di spiegazioni né difese. Tu fai lo stesso: lasci parlare la realtà, mostrando ciò che hai costruito con grazia e costanza.

Amore: Relazioni che brillano come un gioiello finalmente tolto dal cassetto: non più nascosto, ma esposto alla luce giusta.

Lavoro: Accordi e collaborazioni trovano equilibrio, come un’orchestra che suona all’unisono dopo lunghe prove.

Fortuna: Occasioni che arrivano con discrezione, ma si rivelano preziose come una firma al momento giusto.

Il consiglio del giorno: Mostra ciò che senti senza paura: la bellezza autentica non ha bisogno di filtri.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Con Marte a favore senti tornare quella fame di gioco, di sfida e di conquista che ti appartiene profondamente. Non vuoi solo vincere: vuoi farlo lasciando il segno, divertendoti e facendo parlare di te. Ti muovi come un gamer esperto che entra in partita già sapendo come andrà a finire, pronto a stupire con mosse studiate e provocazioni irresistibili. Lo so che si sei già accaparrato le skin di Kim Kardashian su Fortnite: sexy, strategiche, impossibili da ignorare. Tu sei così in questi giorni: magnetico, competitivo, sempre un passo avanti.

Amore: Seduzione come una sfida multiplayer: intensa, ironica e capace di accendere il desiderio al primo sguardo.

Lavoro: Strategia e intuito ti fanno vincere anche le partite più difficili, con mosse precise e ben calcolate.

Fortuna: Colpi di scena favorevoli, come bonus inattesi che cambiano il punteggio all’ultimo livello.

Il consiglio del giorno: Gioca, ma fallo con stile: la vera vittoria è lasciare tutti a bocca aperta.

Voto: 7 +

Sagittario

Romantici, intelligenti e sempre un passo avanti: in questo periodo riconoscete i trend prima che diventino mainstream. Il vostro desiderio è quello di un mondo più etico, più colto e più consapevole, e non avete problemi a ricordarlo a chi vi circonda. Siete quelli che spiegano che “Pretty Little Baby” non è una hit nuova, ma una perla degli anni sessanta di Connie Francis. Mercurio, Venere e la Luna nel segno vi rendono affascinanti ma anche molto verbosi: attenzione a non trasformare l’entusiasmo in predica.

Amore: Sentimenti che crescono come una canzone riscoperta: profondi, autentici e pieni di nostalgia luminosa.

Lavoro: Idee lungimiranti che anticipano i tempi, come intuizioni che oggi sembrano folli e domani geniali.

Fortuna: Occasioni che arrivano grazie alla cultura e alla curiosità, non per puro caso.

Il consiglio del giorno: Ispira, non spiegare troppo: la passione contagia più delle parole.

Voto: 8 e mezzo

Capricorno

Lo standing per te non è un vezzo, ma una vera dichiarazione di identità. Con Marte a favore affronti ogni situazione con solidità e sicurezza, pretendendo che il tuo valore venga riconosciuto senza compromessi. Ti senti parte di un’élite che non ostenta, ma si distingue. Proprio come gli appassionati di Land Rover che si ritrovano a Londra per il Christmas Meet, trasformando i loro mezzi in icone natalizie: eleganza, tradizione e carattere. Un po’ snob, sì, ma con piena consapevolezza. E la cosa, inutile negarlo, ti piace moltissimo.

Amore: Relazioni che vogliono basi solide, come una carrozzeria resistente pronta a ogni viaggio.

Lavoro: Ambizione lucida e riconoscimenti concreti, costruiti chilometro dopo chilometro.

Fortuna: Successi che arrivano grazie alla costanza, non ai colpi di fortuna improvvisi.

Il consiglio del giorno: Mantieni il tuo stile, ma ricorda che l’eleganza vera non ha bisogno di approvazione.

Voto: 7 +

Acquario

Con Mercurio, Venere e la Luna a favore ti senti finalmente visto, apprezzato e celebrato. Le tue idee eccentriche diventano improvvisamente comprensibili a tutti, anzi: applaudite. Proprio come l’auto decorata con le luci di Natale a Bari, che trasforma una strada qualunque in uno spettacolo collettivo. Tu sei così: creativo, luminoso, capace di attirare l’attenzione senza chiedere permesso. È il tuo momento di goderti la scena, lasciando che il mondo si accorga di quanto sai essere sorprendente quando segui il tuo istinto.

Amore: Emozioni che brillano come luci colorate, attirando sguardi e cuori con naturalezza.

Lavoro: Idee originali che finalmente trovano spazio e pubblico, come performance improvvisate ma riuscitissime.

Fortuna: Popolarità e consensi arrivano senza sforzo, come applausi spontanei.

Il consiglio del giorno: Concediti il centro della scena, ma resta fedele a ciò che sei.

Voto: 8 +

Pesci

Vi viene chiesto uno sforzo importante: sviluppare pensiero critico senza perdere la vostra naturale compassione. Con Marte a favore sentite il bisogno di intervenire, correggere, fare giustizia, ma la Luna in quadratura suggerisce prudenza. La notizia del broker ludopatico che ha sperperato i soldi dei clienti al Casinò di Venezia è l’esempio perfetto: situazioni assurde che non vanno giudicate di impulso, ma comprese con distanza emotiva prima di agire.

Amore: Sentimenti delicati che chiedono ascolto, come un racconto sussurrato più che spiegato.

Lavoro: Meglio osservare prima di agire, raccogliendo informazioni come indizi preziosi.

Fortuna: Protezione silenziosa che vi evita scelte affrettate e vi guida lontano dagli eccessi.

Il consiglio del giorno: Usa l’ironia come bussola: non tutto va preso sul serio.

Voto: 5 e mezzo