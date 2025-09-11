L’oroscopo di oggi giovedì 11 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Nell’oroscopo di oggi, giovedì 11 settembre 2025, le stelle chiedono un attimo di pace e qualche rassicurazione, con la Luna in Toro. Il segno sfortunato è lo Scorpione e il segno fortunato la Vergine.

L'oroscopo di oggi, giovedì 11 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Abbiamo bisogno di stabilità secondo l'oroscopo di domani con la Luna in Toro, Mercurio in Vergine e Marte in Bilancia. Dagli eccessi emotivi dobbiamo prenderci un attimo di pausa! Il segno sfortunato è lo Scorpione e il segno fortunato la Vergine.

Ariete

Lascia che tutto scorra, mio caro. Proprio come l’accordo ritrovato tra il Comune di Sanremo e la Rai: alla fine, tutto si sistema. Grazie a Venere a favore, non c’è bisogno di impuntarsi, anche se Marte ti provoca. Basta poco per ritrovare la serenità: un sorriso, un passo indietro, un respiro profondo.

Amore: le cose belle arrivano quando non forzi la mano.

Lavoro: non correre, segui la corrente.

Fortuna: alta se lasci fare agli altri.

Il consiglio del giorno: fermati prima di reagire: anche il silenzio a volte risolve.

Voto: 7, perché il controllo oggi non serve.

Toro

Oggi ti senti un incanto, proprio come Benedetta Porcaroli che riceve il premio alla Mostra del Cinema di Venezia: elegante, fiero e finalmente valorizzato. Con Venere storta ma la Luna a favore, la bellezza nasce da dentro, ma tu la irradi anche fuori. Con Mercurio a favore, sei brillante in tutto ciò che richiede logica e scelte ponderate.

Amore: l’autostima è la chiave della seduzione.

Lavoro: impeccabile, risolutivo.

Fortuna: la più alta è quella di sentirti bene nella tua pelle.

Il consiglio del giorno: guarda lo specchio con fierezza.

Voto: 8, per la rivincita che aspettavi.

Gemelli

Avete lo spirito di chi ha letto la ricerca che dice che chi va nei club vive più a lungo, e l’ha presa come legge di vita. Con Marte e Venere a favore, siete maestri di leggerezza, re e regine della socialità, portabandiera del divertimento. Se c’è da ballare, ridere o improvvisare: presenti!

Amore: flirt ovunque, vibrazioni alle stelle.

Lavoro: trovate una soluzione creativa in ogni caos.

Fortuna: esplosiva, come un colpo di scena.

Il consiglio del giorno: uscite, parlate, brillate.

Voto: 7 e mezzo , perché vi basta un sorriso per conquistare.

Cancro

Hai il pragmatismo del ristoratore bolognese che propone la mancia obbligatoria del cinque per cento del conto per salvare i locali. Oggi sei centrato, grazie a una Luna concreta e a Mercurio che ti rende razionale. Le emozioni si stabilizzano e trovi finalmente il modo per rendere i tuoi sogni… sostenibili.

Amore: dolce e affidabile come solo tu sai essere.

Lavoro: finalmente i conti tornano.

Fortuna: stabile, come una certezza da costruire.

Il consiglio del giorno: credi nelle soluzioni intelligenti.

Voto: 8 – , perché quando decidi di essere forte, non ti ferma nessuno.

Leone

La Luna oggi ti sfida, ma tu resti protagonista come Jannik Sinner che fa record anche dopo mesi di fermo. Hai Venere e Marte dalla tua, quindi puoi concederti una pausa e sapere che, quando ripartirai, sarai ancora il migliore. È solo un momento di ricarica, non di debolezza.

Amore: ci sei, anche se non ruggisci.

Lavoro: stai alla finestra… ma osservi tutto.

Fortuna: sospesa, ma non assente.

Il consiglio del giorno: non reagire a caldo, il tuo fuoco è prezioso.

Voto: 5, perché anche i leoni riposano.

Vergine

Oggi sei tu a brillare. Mercurio nel tuo segno e la Luna a favore ti rendono impeccabile, come Carlos Alcaraz agli US Open: ragione, cuore e una strategia perfetta. Nessuna mossa sbagliata, nemmeno per sbaglio. Sei in grado di fare magie, ma solo perché hai studiato bene ogni passo.

Amore: calcolato, ma sorprendentemente intenso.

Lavoro: premiata ditta di efficienza.

Fortuna: colpisce preciso dove serve.

Il consiglio del giorno: goditi i complimenti: sono tutti meritati.

Voto: 9, oggi nessuno è alla tua altezza.

Bilancia

Oggi l’amore ti coglie di sorpresa, come due vicini di casa newyorkesi che si innamorano online per poi scoprire che hanno vissuto le stesse vie per anni senza mai incrociarsi. Venere e Marte rendono tutto possibile: basta aprirsi. L’universo sa cosa fa.

Amore: travolgente, inaspettato, bellissimo.

Lavoro: gesti semplici che fanno la differenza.

Fortuna: romantica, fortissima.

Il consiglio del giorno: non chiuderti, il mondo ha qualcosa da dirti.

Voto: 8, perché Cupido oggi fa centro.

Scorpione

Vorresti essere multitasking come la nuova lavatrice Candy con tre oblò, ma oggi con la Luna storta e Mercurio che si inceppa, è meglio concentrarsi su una cosa alla volta. Non ti mancano intuizioni, ma rischi di farle impazzire tutte insieme. Focus!

Amore: hai bisogno di silenzio e comprensione.

Lavoro: scegli un obiettivo e portalo a casa.

Fortuna: limitata, ma non assente.

Il consiglio del giorno: non pretendere troppo da te stesso.

Voto: 5 e mezzo, sei forte, anche a rallentatore.

Sagittario

Con Mercurio in quadratura potresti sentirti tentato da decisioni drastiche, un po’ come Jonathan Bailey, l'affascinante attore di Bridgerton, che ha deciso di mettere in pausa la carriera per un po’. Ma tu hai dentro una forza che ti spinge comunque avanti, una determinazione che ribolle e che trova pieno sostegno in Marte e Venere a favore. Non dimenticarlo mai: sei molto più potente di quanto credi, e oggi lo puoi dimostrare.

Lavoro: sei a un bivio, ma la strada giusta la riconosci a pelle.

Fortuna: silenziosa, ma si attiva quando fai scelte coraggiose.

Il consiglio del giorno: se devi dire no, fallo con stile e con orgoglio.

Voto: 7, perché fermarsi un attimo può essere il modo migliore per ripartire.

Capricorno

Segui l’esempio del Comune di Segrate e costruisci il tuo "km verde", una visione concreta e sostenibile della tua realtà che ti rende celebre, immortale, proprio come desideri. Marte ti frena, ma la Luna e Mercurio sono con te. Non serve correre: serve progettare. Tu lo sai fare benissimo.

Amore: concreto, leale, poco incline ai giochi.

Lavoro: progetto dopo progetto, arrivi lontano.

Fortuna: stabile e graduale.<

Il consiglio del giorno: fai oggi ciò che costruisce il tuo domani.

Voto: 8, silenziosamente vincente.

Acquario

Rosichi per esserti perso l’eclissi lunare? Con la Luna storta e Venere in opposizione, ti assicuro che avresti faticato parecchio tra il traffico verso il Gianicolo di Roma per ammirare il super evento. Vorresti il pass prioritario per tutto. Ma forse, in questo giovedì, ti serve solo staccare e guardare il cielo dal balcone.

Amore: svogliato, ma non irrecuperabile.

Lavoro: oggi sei distratto, non forzarti.

Fortuna: nascosta sotto l'irritazione.

Il consiglio del giorno: fermati un momento: non tutto si deve fare.

Voto: 5, serve solo riposo e silenzio.

Pesci

Il centro cybersecurity di Treviso avverte: anche lo spazzolino può spiarti! Con Mercurio contro, notizie del genere vi mandano in paranoia. Fortunatamente la Luna a favore vi invita a mollare la logica e seguire il cuore. Fidatevi delle emozioni, delle vibes, di chi ti guarda senza parlare.

Amore: intuitivo, profondo, vero.

Lavoro: lascia spazio all’empatia.

Fortuna: in crescita se smetti di controllare tutto.

Il consiglio del giorno: segui l’intuito, lui non mente.

Voto: 7, sensibili ma forti, come sempre.