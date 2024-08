video suggerito

L’oroscopo di Ferragosto, le previsioni di domani giovedì 15 agosto 2024 segno per segno Nell’oroscopo di domani, 15 agosto 2024, la Luna in Sagittario renderà ancora più intensa la quadratura tra Saturno in Pesci e Giove in Gemelli. Per Ferragosto si prevedono picchi di calore e anche di nervosismo, soprattutto tra i parenti! Il segno fortunato è il segno dell’Ariete mentre il segno sfortunato sono i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, giovedì 15 agosto 2024: a Ferragosto Mercurio, che si muove sempre in moto retrogrado lungo il cerchio dello zodiaco, ritorna nel segno del Leone e qui la situazione si fa decisamente poco gestibile. Mercurio retrogrado in Leone solleva dubbi che fa piuttosto fatica a tenere a bada. La tensione viene amplificata dalla famosa quadratura, della quale abbiamo già parlato più volte, tra Saturno in Pesci e Giove in Gemelli. Per quasi tutta la giornata la Luna continua a transitare nel segno del Sagittario, che aggiunge fuoco e pepe a tutto ciò! Il segno fortunato è il segno dell'Ariete mentre il segno sfortunato sono i Gemelli.

Ariete

Amore: Attenzione a non bruciarti!

Lavoro: Produttività alle stelle, ma occhio a non sovraccaricare i fusibili.

Fortuna: È come un gatto coccolone, ti segue ovunque!

Consiglio del giorno: Non mordere più di quanto tu possa masticare, mantieni un ritmo sostenibile.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: È una danza delicata senza passi falsi.

Lavoro: No news, good news.

Fortuna: In modalità aereo, atterra domani.

Consiglio del giorno: Aggiungi un po’ di brio alla giornata, invia quel messaggio in sospeso.

Voto: 7

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 14 agosto 2024

Gemelli

Amore: Guanti da giardiniere e cesoie, c’è qualcosa da potare.

Lavoro: La routine oggi pesa.

Fortuna: Oggi non ha sentito la sveglia, vi raggiungerà appena potrà.

Consiglio del giorno: Affrontate la giornata con un sorriso, la gentilezza è sempre la scelta giusta.

Voto: 5

Cancro

Amore: Emozioni sussurrate con dolcezza.

Lavoro: Se puoi, riduci la marcia.

Fortuna: La trovi nelle piccole gioie quotidiane.

Consiglio del giorno: Coltiva la gratitudine anche per le piccole vittorie.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: Un tango, passionale e intenso, ma attento ai passi falsi.

Lavoro: Un progetto potrebbe decollare dopo una revisione importante.

Fortuna: Come un raggio di sole che filtra tra le foglie.

Consiglio del giorno: Ruggisci forte, ma solo dopo aver dato ascolto ai tuoi pensieri.

Voto: 6

Vergine

Amore: Sei un capitano che tiene saldo il timone e naviga con sicurezza fra le emozioni.

Lavoro: Sembra una partita a biliardo con le palle impazzite!

Fortuna: Invece di baciarti ti fa la linguaccia.

Consiglio del giorno: Attenzione a non farti travolgere dal caos.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: Passa da momenti intensi a momenti più delicati come un tango argentino.

Lavoro: Ogni mossa è da valutare bene come farebbe un giocatore di scacchi.

Fortuna: Vi sorride come se aveste trovato il biglietto per un concerto sold-out da mesi.

Consiglio del giorno: Esci dalla tua zona di comfort e prova cosa nuove.

Voto: 7

Scorpione

Amore: Tra piacere e fraintendimenti, preparatevi a un balletto di emozioni.

Lavoro: Arrivare in fondo alla giornata sarà come cercare l'uscita di un labirinto, difficile ma ci riuscirai.

Fortuna: Nel tuo biscottino della fortuna non c'era il bigliettino, ritenta domani.

Il consiglio del giorno: stacca il cervello e fai una passeggiata notturna, il caos della giornata sembrerà meno pesante con un po’ di aria fresca!

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: emozioni contrastanti, improvvise e intense come un temporale estivo.

Lavoro: faticoso come una maratona, cerca di acchiappare le bottigliette d'acqua che ti lanciano per ristorarti.

Fortuna: ti sembra di scorgere un arcobaleno tra le nubi. Fissa questa bella immagine nella tua mente e utilizzala per placare i tuoi pensieri confusi.

Il consiglio del giorno: se ti senti spaesato trova un posto comodo e aspetta che il caos passi, magari con un buon cocktail in mano!

Voto: 5

Capricorno

Amore: come una sessione di yoga al tramonto, tutto è fluido e scorre senza sforzo.

Lavoro: sei molto centrato, ma almeno oggi concediti di staccare la spina.

Fortuna: i latini dicevano “homo faber fortunae suae” e tu sei d’accordo.

Il consiglio del giorno: trova qualcosa di bello da fare con le tue persone del cuore, tutto è concesso purché ci sia un po’ di leggerezza.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: dici e fai le cose con impeto, gli altri fraintendono, ritorna sui tuoi passi e ti riappacifichi. Passione e tumulti.

Lavoro: se proprio devi, chiudi le ultime cose, poi chiudi le porte dell’ufficio o la serranda del negozio.

Fortuna: è decidere di impostare la suoneria silenziosa tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: sesso e samba.

Voto: 7

Pesci

Amore: come un libro che vorreste finire, ma non riuscite… un po’ frustrante.

Lavoro: il caos regna sovrano come nella vostra cameretta di quando eravate adolescenti.

Fortuna: gioca a nascondino e sa nascondersi molto bene. Vi conviene cambiare gioco, tanto per oggi non la troverete.

Il consiglio del giorno: maratona Netflix, comfort food e ventilatore.

Voto: 5

Altri contenuti sull'oroscopo: