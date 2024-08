L’oroscopo della settimana dal 12 agosto al 18 agosto 2024: Leone, Ariete e Bilancia inarrestabili

video suggerito

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 12 agosto a domenica 18 agosto 2024, la congiunzione di Marte e Giove in Gemelli renderà i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), il Leone e l’Ariete particolarmente dinamici e propositivi, aumentando le loro energie e favorendo nuove iniziative, fino a venerdì, quando la quadratura con Saturno potrebbe poi portare rallentamenti e qualche ostacolo. Giovedì 15 agosto, Mercurio retrogrado tornerà nel segno del Leone e ciò determinerà l’esigenza di rivalutare progetti, riflettere su se stessi e rivedere il proprio modo di esprimersi.

Oroscopo settimanale 12-18 agosto 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 12 al 18 agosto 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio nella seconda parte della settimana, come un vecchio amico che torna per ricordare i bei tempi passati, ti aiuterà a risolvere situazioni lasciate in sospeso e, addirittura, domenica potrebbe metterti di fronte a qualcosa di improvviso e di inaspettato che, se affrontato con la dovuta calma, potrebbe essere per te rivelatore. Certo è che la parola calma non è proprio tra le prime del tuo vocabolario e che Marte e Giove, come una coppia di esploratori intrepidi, ti daranno sì l'energia e l'ottimismo necessari per affrontare qualsiasi sfida, ma nel momento in cui Saturno sarà lì a osservarli potrebbero subire dei rallentamenti creando in te un po’ di nervosismo e impazienza. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere, infatti questa situazione potrà farti riflettere sull’importanza della pazienza e della perseveranza e, proprio per questo, voglio provocarti un po’ lasciandoti questa frase di Ghandi su cui riflettere: ”La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce.”

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana sarà un po’ come andare su un ottovolante, qualche volta starai in alto, qualche volta perderai quota e scenderai. Per fortuna Venere gioca a tuo favore: nella sua praticità renderà l’atmosfera più leggera e ti rassicurerà, sarà il tuo scudo, anche quando altri astri tenderanno a metterti qualche bastone tra le ruote. La Luna in Scorpione a inizio settimana ti farà sentire come un detective in cerca di risposte, ma attento a non lasciarti sopraffare dalle emozioni, soprattutto quando da giovedì, Mercurio retrogrado entrerà in Leone e potrebbe metterti di fronte a scelte difficili che non avevi contemplato, creando in te insicurezze che verranno amplificate dalla luna storta di domenica.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana promette di essere un mix dinamico e stimolante, come una serie TV che tiene tutti incollati allo schermo. Con voi cari Gemelli non ci si annoia mai, continuate a godere della grande carica di Marte e Giove nel vostro segno che a volte, però, vi rende iperattivi e vi fa strafare un po’, rischiando di attirare anche sguardi critici da parte di chi vi sta vicino. L’eccesso può essere mal visto dagli altri, ma soprattutto potrebbe compromettere il vostro equilibrio. Cercate di mantenere la vostra energia sotto controllo, come un DJ che sa quando alzare il volume e quando abbassarlo, assicurandovi che la vostra vivacità resti sempre apprezzata e non diventi troppo invadente. Il confine tra il bisogno autentico e l'eccesso può essere sottile: ricordate che non sempre ciò che desiderate è ciò di cui avete davvero bisogno.

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, a inizio settimana ti sentirai come se fossi in un giardino segreto, circondato da fiori e profumi, con la Luna che ti regalerà momenti di pace e tranquillità, ma anche qualche bella sorpresa come la scoperta di fiori mai visti finora. Fino a mercoledì, Mercurio retrogrado ti aiuterà a vedere le cose con chiarezza e a ponderare con saggezza i vari aspetti delle situazioni. Immaginati come un guerriero pacifico che brandisce una spada non per combattere, ma per tagliare via ciò che non serve più, creando spazio per nuove possibilità. Venere in Vergine ti avvolgerà con il suo calore, facendoti sentire come se fossi in un rifugio sicuro, dove potrai rilassarti e prenderti cura di te stesso e degli altri. Inoltre, ti inviterà anche a indulgere in piccoli piaceri e a godere dei frutti del tuo lavoro, ricordandoti che la vera forza risiede anche nel sapersi rilassare. Come un giardiniere esperto, saprai quando sarà il momento di coltivare e quando sarà il momento di far riposare il terreno, assicurandoti che ogni cosa cresca nel modo giusto.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La tua settimana sarà come un capitolo della vita di Tony Stark, l’iconico Iron Man. Proprio come lui, brillerai con forza e carisma, desideroso di godere dei piaceri della vita: ti troverai immerso in situazioni entusiasmanti che ti faranno sentire vivo e potente. Non mancheranno, però, momenti di riflessione personale. Come Tony Stark che, dietro la sua maschera, è costretto a confrontarsi con le proprie vulnerabilità, anche tu ti troverai a rivedere alcuni aspetti della tua personalità. Sarà come essere di fronte a uno specchio per valutare ciò che davvero conta, per raggiungere una versione più autentica e rinnovata di te stesso. Proprio come Iron Man alla fine della sua evoluzione, troverai un equilibrio che ti permetterà di essere non solo il re della festa, ma anche una persona più consapevole, perché la vera forza sta nello splendere una volta che ci si è guardati dentro.

Voto 8 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Giornate degne di un episodio di "Downton Abbey", con momenti di eleganza e armonia dati da Venere nel tuo segno, che ti avvolgerà con il suo calore e ti farà sentire come se fossi in un salotto raffinato, circondato da bellezza e grazia. Mercurio retrogrado, nel tuo segno fino a mercoledì, ti metterà di fronte a situazioni che richiederanno tutta la tua pazienza e determinazione, come un maggiordomo che deve affrontare una serie di imprevisti per mantenere la calma e l'efficienza. Marte e Giove, come due aristocratici esigenti, ti sfideranno a trovare il giusto equilibrio tra azione e riflessione mettendoti alla prova. Queste sfide potrebbero farti sentire meno sicura e un po’ stanca. Non farti sopraffare da tutto ciò e cerca solo di non vedere troppo grigio attorno a te… cambia le lenti dei tuo occhiali per vedere il mondo in nuance più delicate!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti sentirai come la protagonista di una commedia sofisticata, dove l’armonia e il fascino regnano sovrani. Approfitta di questo periodo per coccolarti con momenti di bellezza, come ad esempio un elegante picnic estivo su delle balle di paglia allestite per l’occasione. La tua capacità di vedere il lato positivo delle cose sarà contagiosa, rendendoti la compagnia ideale per chiunque abbia bisogno di un tocco di classe e buonumore. Mercurio retrogrado, da giovedì in posizione a te favorevole, potrebbe portarti a riflessioni personali e interiori, ma tu saprai affrontare questi momenti di introspezione con grazia e saggezza. Sei la regista della tua storia e, anche se ci fosse qualche imprevisto sulla tua strada, il tuo talento per la diplomazia ti guiderà attraverso ogni ostacolo.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana, grazie a Venere a favore, ti vedo come un vacanziero sulla Costiera Amalfitana, circondato da limoneti e profumi mediterranei. I primi giorni sarai come un esploratore alla scoperta di grotte segrete a Capri: la Luna nel tuo segno e Mercurio retrogrado a favore ti daranno lo slancio necessario per andare a fondo di situazioni, comprenderle e portare alla luce nuovi aspetti di esse. Nella seconda parte della settimana, quando Mercurio passerà nel segno del Leone, questa vacanza prenderà una svolta ancora più riflessiva, simile a una serata in posti meno conosciuti raggiungibili solo attraverso strade tortuose con panorami mozzafiato, ma a volte imprevedibili. Domenica potrebbe esserci un po’ di mare mosso all’orizzonte e, anche se la navigazione potrebbe risultare un po’ difficoltosa, considera ogni tappa di questo viaggio, anche quelle più ostiche, come un momento di arricchimento del tuo percorso personale.

Voto 6 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

È come se stessi in un laboratorio di alchimia, dove potrebbero avvenire reazioni esplosive in qualunque istante. All'inizio, potresti sentirti come un chimico che maneggia sostanze instabili: ogni tua mossa richiederà precisione e attenzione. Da giovedì in poi, quando Mercurio passerà in Leone, le cose si stabilizzeranno un po', come se ti stessi avvicinando alla formula giusta per la tua pozione. Però, Giove, Marte e Saturno getteranno un po' di scompiglio all’interno di questo laboratorio e il miglior consiglio che potrai seguire sarà quello di evitare movimenti bruschi. Attendi la giusta intuizione per creare la tua pozione, mantieni la calma, osserva con cura, continua a studiare, ma riserva la tua azione a quando la situazione sarà più stabile. Non è il momento di buttarsi, ma è il momento di affinare la strategia per il futuro.

Voto 6 – – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Immagina di essere uno scoiattolo che Venere, da una posizione amica, catapulta in un bosco rigoglioso, con abbondanza di ghiande e noci da raccogliere. Ogni piccolo tesoro che troverai sarà un'opportunità per accumulare energia e risorse per i tempi futuri. Approfitta quindi di questi giorni favorevoli per fare scorte di positività e buone vibrazioni. Mercurio, che ti sosterrà fino a mercoledì, renderà la tua mente lucida e organizzata così da mettere ordine tra i tuoi pensieri e pianificare i tuoi passi futuri. Da giovedì il ritmo rallenterà un po’, fino ad arrivare a domenica che potrebbe essere come una di quelle giornate piovose che ti costringe a restare nella tana. Ma sarà proprio quello il momento di usare la saggezza che hai accumulato per affrontare qualsiasi situazione con determinazione e ottimismo.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Conosci le Grotte di Frasassi? Furono scoperte quasi per caso nelle Marche da un gruppo di speleologi nel 1971, spinti dalla curiosità e dall’entusiasmo per l’ignoto. Giove e Marte in bell'aspetto potrebbero darti il loro stesso spirito d’avventura e d’espansione, aiutandoti a esplorare territori ancora non conosciuti della tua vita e a scoprire opportunità sorprendenti. Quei speleologi, ad esempio, stavano cercando un ingresso di una grotta minore quando, improvvisamente, si sono trovati di fronte a un passaggio che si sarebbe rivelato essere l’ingresso delle maestose grotte carsiche. La scoperta di tutti gli ambienti non fu immediata e non fu lineare e costrinse gli speleologi a modificare i loro piani più volte. Anche tu, come loro, potresti trovarti di fronte a ostacoli imprevisti, a causa di un Mercurio retrogrado che discuterà con Urano, ostacoli che ti costringeranno a rivedere i tuoi piani per rendere più efficace la tua azione e la tua comunicazione.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana sarà per voi come affrontare un viaggio in un mondo sottomarino, con Venere che vi metterà alla prova facendovi incontrare solo le insidie di questo mondo e nascondendovi le sue meraviglie. Come un palombaro dovrete affrontare correnti e creature marine misteriose che non avevate pensato di incontrare sul vostro cammino. Sarete spossati e affaticati nel tentativo di superare tutti questi ostacoli, ma come diceva Jules Verne: "L'uomo non può scoprire nuovi oceani se non ha il coraggio di perdere di vista la riva.” Considerate questo periodo come un momento di esplorazione profonda, dove ogni sfida è un'opportunità per crescere e ogni difficoltà, una chance per scoprire nuove risorse personali. Lasciati trasportare dalle onde, abbraccia il viaggio con fiducia, perché anche le acque più turbolente possono portare a una crescita interiore.

Voto 5