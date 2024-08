video suggerito

L'oroscopo di domani, mercoledì 14 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 14 agosto 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano gli astri. La Luna in Sagittario sembra proprio accendere la fiammata nella già difficile situazione tra Giove, Marte e Saturno. Il segno sfortunato è quello della Vergine mentre il segno fortunato è l'Ariete.

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 14 agosto 2024, la Luna in Sagittario sembra proprio accendere la fiammata nella già difficile situazione tra Giove, Marte e Saturno. Per fortuna Mercurio resta in Vergine, anche se retrogrado, quindi con un minimo di capacità di mantenere la concentrazione sui fatti. Diciamo che le tensioni saranno altissime e l'emotività incontrollabile, soprattutto per i segni mobili: Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Il segno sfortunato è quello della Vergine mentre il segno fortunato è l'Ariete.

Ariete

Amore: speziato come un piatto thai.

Lavoro: verso obiettivi inesplorati.

Fortuna: cresce come l’alta marea!

Il consiglio del giorno: fidati di te stesso.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: preparati a emozionarti.

Lavoro: fila liscio come l’olio.

Fortuna: sonnacchiosa, nulla di che.

Il consiglio del giorno: celebra anche i piccoli successi.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: Cupido è in fila alle poste, non si sa quando ritornerà.

Lavoro: troppe idee e troppa confusione.

Fortuna: come un paio di scarpe nuove, ma di una taglia più piccola.

Il consiglio del giorno: concentratevi su una cosa alla volta.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: tenera nostalgia.

Lavoro: fai un ultimo controllo e invia!

Fortuna: è vivere sereno.

Il consiglio del giorno: credi in te stesso, hai fatto tutto il possibile.

Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: come l'Etna, ma attenzione ai lapilli.

Lavoro: come un equilibrista esperto su una fune tesa, è necessario mantenere la concentrazione, però!

Fortuna: buone prospettive ma non lasciarti tentare dal canto delle sirene.

Il consiglio del giorno: tieni a mente che nella corsa verso il successo il viaggio è tanto importante quanto la meta. Non bruciare tutto subito.

Voto: 8

Vergine

Amore: come un'equazione matematica con variabili imprevedibili, ma tu sei brava in matematica.

Lavoro: dettagli sotto controllo, anche nelle acque agitate.

Fortuna: ti osserva da lontano, molto lontano.

Il consiglio del giorno: cerca di essere flessibile come un giunco, non opporre resistenza.

Voto: 5

Bilancia

Amore: passioni incendiarie, sguardi magnetici e sentimenti contrastanti.

Lavoro: motore su di giri, ma freni pronti. Equilibrio tra audacia e prudenza.

Fortuna: da cogliere con cautela.

Il consiglio del giorno: prima di andare a letto togliti la tutina da supereroe e dormi almeno 8 ore per recuperare tutte le energie spese durante la giornata.

Voto: 7

Scorpione

Amore: comprensione e riconciliazione, piccoli gesti quotidiani ristoratori.

Lavoro: fai qualche scatolone e archivia il superfluo.

Fortuna: come una brezza leggera, spesso impercettibile.

Il consiglio del giorno: una serata al cinema all'aperto con gli amici più cari.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: dialoghi da film indipendente, incompresi e pieni di silenzi imbarazzanti.

Lavoro: missione impossibile come risolvere un puzzle da mille pezzi al buio.

Fortuna: rara come una stella cadente, ma se ti fermi a osservare il cielo potresti vederla!

Il consiglio del giorno: fai un passo indietro, prendi una boccata d'aria fresca e trova ispirazione nelle pause e nei silenzi.

Voto: 5

Capricorno

Amore: come un caffè al caramello, dolce e stimolante.

Lavoro: riconsidera tutte le cose fatte negli ultimi tempi, come se guardassi un evento sportivo al VAR per poter perfezionare le tue mosse future.

Fortuna: ti vede tranquillo e ha deciso di andare in aiuto ad altri.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a pianificare il tuo prossimo obiettivo a lungo termine.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: come un quadro impressionista. I dettagli possono sembrare confusi, ma il quadro generale è affascinante.

Lavoro: hai un buon ritmo, ma a volte è eccessivo.

Fortuna: attenzione, qualcosa luccica, ma lo sappiamo da sempre che non è tutto oro quel che luccica!

Il consiglio del giorno: un bel Moscow Mule questa sera te lo meriti.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: come una festa a sorpresa che non vi interessa. Sentimenti confusi, fastidi e nervosismo.

Lavoro: vi sentite come artisti di fronte a una tela bianca, ma senza ispirazione.

Fortuna: non provate nemmeno a cercarla… sarebbe un tentativo vano e controproducente.

Il consiglio del giorno: relax, relax, relax! Avete bisogno di liberare la mente e rilassare il fisico.

Voto: 5 e mezzo

