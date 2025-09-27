L’oroscopo di domenica 28 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: non fare scenate per la quale potresti pentirti.
Fortuna: difficile averla quando si è così pigri.
Il consiglio del giorno: ascolta attentamente prima di rispondere.
Voto: 6
Toro
Amore: come le coccole della mamma.
Fortuna: quando ti prendi cura del tuo corpo.
Il consiglio del giorno: cucina un risotto alla zucca, il comfort food perfetto per oggi.
Voto: 7
Gemelli
Amore: siete troppo presi dai vostri pensieri.
Fortuna: vi porta in giro per musei.
Il consiglio del giorno: fate un salto alla GAMeC a vedere la mostra di Cattelan, vi servirà per guardare le cose da un’altra prospettiva.
Voto: 5
Cancro
Amore: meglio non intestardirsi sulle parole.
Fortuna: in una lezione di yoga dinamico.
Il consiglio del giorno: accetta chi ha un’idea differente dalla tua.
Voto: 6 e mezzo
Leone
Amore: il coraggio di dire ciò che provi apre nuove porte.
Fortuna: se non esci, non ti viene sicuramente a bussare.
Il consiglio del giorno: scriviti tre cose per cui sei grato.
Voto: 7
Vergine
Amore: ripeti insieme a me : le emozioni vanno accolte.
Fortuna: sul tuo tappetino di pilates.
Il consiglio del giorno: cucina una porzione in più per il pranzo di domani.
Voto: 7 –
Bilancia
Amore: complicità e leggerezza rafforzano i legami.
Fortuna: le tue parole attraggono opportunità.
Il consiglio del giorno: vai a un evento culturale o presentazione di libri, ti sentirai ispirata.
Voto: 8
Scorpione
Amore: desiderio intenso, ma occhio alla possessività.
Fortuna: energia potente se ben incanalata.
Il consiglio del giorno: scegli un profumo nuovo e indossalo solo la sera, lasciando che il resto lo dica l’aria attorno a te.
Voto: 8 +
Sagittario
Amore: come il wifi in ascensore.
Fortuna: hai la risposta giusta.
Il consiglio del giorno: concediti un peccatuccio di gola ma che sia salutare.
Voto: 7 –
Capricorno
Amore: apriti con fiducia.
Fortuna: gli ostacoli sono solo delle prove.
Il consiglio del giorno: organizza una gita in un borgo vicino, aria fresca per la mente.
Voto: 6 e mezzo
Acquario
Amore: condivi pensieri profondi.
Fortuna: basta che sia concreta.
Il consiglio del giorno:sperimenta una ricetta internazionale mai provata, stimolerà la creatività.
Voto: 7 +
Pesci
Amore: vi serve leggerezza non gelosie.
Fortuna: permettetevi un aiutino inaspettato.
Il consiglio del giorno: dedicate mezz’ora alla meditazione guidata, anche con un’app sul telefono.
Voto: 5