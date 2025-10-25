L’oroscopo di domenica 26 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Arietone, sembri uscito da un romanzo gotico: a colazione sei Mr. Jackie, sorridente e pronto a conquistare il mondo con tanto di brioche alla mano; a cena invece spunta il dottor Hide, e basta uno sguardo un pochino ambiguo per farti saltare i nervi. La Luna cambia lato del campo e ti senti messo a dura prova. Il consiglio? Dopo le 18 chiuditi in stanza solo soletto.

Toro

Con Mercurio in opposizione sei in piena modalità “neuroni al pascolo”: li avevi mandati in gita e loro, invece di tornare, si sono persi tra un prato di lavanda e due mucche svizzere. Ti senti giù di corda, ma non disperarti, perché la Luna ti ricaricherà presto. Intanto, prendila come una sosta meritata.

Gemelli

Gemellini, con la Luna ancora stortissima ogni notifica di WhatsApp sembra poter cambiare il destino della vostra giornata. Un messaggio e siete alle stelle, quello dopo già vi immaginate a mollare tutto per un volo di sola andata verso Bali.Di certo, con Venere a favore, avreste costumi stilosissimi da sfoggiare.

Cancro

Cancretto, con Venere di traverso ti svegli presto e decidi che oggi si corre. Altro che coccole e bacetti mattutini: infili le scarpe da ginnastica e scappi dal letto come se fosse in fiamme. Il partner resta lì, spaesato, con il cuscino ancora caldo e la faccia da “che ho fatto?”. Se pensi di non tornare, almeno lascia un post-it di ringraziamento.

Leone

Leoncino, con Luna e Venere a tuo favore oggi sei pazzo, pazzissimo d’amore. Hai lo sguardo languido, gli occhi a cuoricini, e potresti finire a limonare chiunque ti abbozzi un accenno di sorriso. Va bene lasciarsi travolgere dal momento, ma mi raccomando: chiedi sempre il permesso, anche quando un cenno del viso sembra già dire sì.

Vergine

Verginona, ti senti carica e desiderata come la prepagata quando arriva lo stipendio. Marte è dalla tua parte e in serata anche la Luna si schiererà dalla tua parte. Se fossi in te punterei tutto su un nuovo completino sexy di lingerie nera — ok l’intelletto, ma ogni tanto il vero potere sta nei dettagli… di pizzo.

Bilancia

Weekend da favola, tra brunch romantici, vino buono e quella leggerezza che ti fa sentire un po’ Cenerentola al ballo. Poi, alle 18 spaccate, la Luna si storta e ti riporta alla realtà: la carrozza torna zucca, il principe svanisce e la sveglia inizia a farsi sentire.Ma che importa?! È stato un incanto…finché è durato.

Scorpione

Continui a guidare la situazione come un vecchio lupo di mare che sa riconoscere ogni tempesta: saldo al timone, sguardo fisso sull’orizzonte e zero paura delle onde. Marte ti regala grinta, Mercurio ti assiste e il comando resta nelle tue mani. Solo un promemoria: non puoi decidere la direzione del vento, ma puoi sempre scegliere la vela giusta.

Sagittario

Tu che tra tutti i segni sei il più gioviale, accogli questa Venere a favore come un invito a goderti il lato più raffinato della vita. Hai voglia di riempirti gli occhi di bellezza: una mostra d’arte moderna, un museo pieno di storie nascoste, o un concerto jazz sotto le lucine, con un calice di bianco in mano. Ti senti ispirato, curioso, quasi poetico — e terribilmente adorabile.

Capricorno

Non sai se gioire o preoccuparti del fatto che la Luna, in serata, ti stuzzichi con un pizzico di emotività in più. Tu che ami il controllo, mal sopporti l’idea di fare i conti con sentimenti che non rientrano nelle tue celeberrime tabelle Excel. Per fortuna c’è Mercurio dalla tua, e invece di perderti tra cuoricini e confusione, ti rifugi nelle cose concrete: almeno loro, una logica, ce l’hanno.

Acquario

Ti presenti in felpa oversize, con un sorriso timido e quello sguardo sincero da liceale impacciato — e, sorpresa, funziona. Niente pose da seduttore navigato: solo autenticità. Con Venere a favore e Marte contrario, oggi tanto vale proprio puntare tutto sulla tenerezza e appendere al chiodo, per un attimo, il tuo sex appeal.

Pesci

Non siete certo famosi per le vostre imprese atletiche, ma con questo Marte a favore siete pronti a smentire ogni cliché. Già di prima mattina infilate le scarpette da ginnastica e, che piova o tiri vento, niente vi ferma: partire è la vostra missione. Del resto, lo diceva anche Giovenale — mens sana in corpore sano — e oggi voi ne siete la prova vivente.