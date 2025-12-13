L’oroscopo di domenica 14 dicembre 2025: Pesci e Gemelli insopportabili

Cielo di fuoco nell’oroscopo di domenica 14 dicembre 2025: lo stellium in Sagittario accende entusiasmo, coraggio e voglia di scoperta. Il segno fortunato è l’Acquario quello sfortunato i Gemelli.

Ariete

La Luna stortissima tira fuori temi importanti che avevi infilato nel fondo del cassetto. Dentro di te si scontrano la voglia di prendere il primo volo low cost per una meta lontana, complice Marte, e quella di comprarti finalmente un divano serio e mettere un po’ la testa a posto, suggerita da Venere: due impulsi che stonano come le Birkenstock coi calzini. La chiave, anche stavolta, è essere sincero con te stesso e con chi hai accanto.

Toro

Oggi sei in modalità osservazione: ti tieni mezzo passo indietro, fai lo stretto indispensabile e per il resto lasci scorrere, studiando che aria tira intorno a te. Con la Luna pronta a entrare nel segno opposto inizi a captare ogni micro-sbalzo d’umore di partner, amici e parenti vari… e, sinceramente, ne faresti volentieri a meno.

Gemelli

Gemellini, con tutti questi pianeti storti vi sedete lì, penna alla mano, per scrivere la letterina a Babbo Natale… e dopo dieci minuti avete già cambiato idea tre volte. Prima la lista si allunga, poi si accorcia, poi finisce dritta nel cestino. Fare chiarezza su cosa volete oggi è praticamente impossibile, ma sono pronta a scommettere che lui vi stupirà con qualcosa di inaspettato e perfetto per voi!

Cancro

Caro Cancretto, con questa Luna così storta avresti davvero bisogno di una dose extra di dolcezza. Lo sapevi che l’Irlanda è tra i Paesi più ospitali al mondo? Ti accolgono con Irish stew fumante, soda bread appena sfornato e una tazza di tè. Ecco, oggi meriteresti anche tu lo stesso trattamento: sentirti abbracciato, sfamato e soprattutto coccolato. E poi, dall’Italia sono solo tre ore di volo… pensaci!

Leone

Sai farti valere alla grande grazie a Marte e, con la Luna così a favore, è praticamente impossibile che tu passi inosservato. Vuoi brillare per importanza ed entusiasmo e, appena entri in una stanza, l’atmosfera passa da tiepidina a “canottiera e mutande”. Che sia cena di Natale, aperitivo in ufficio o serata con gli amici, i brindisi partono sempre da te: sei ufficialmente la guest star di tutte le feste.

Vergine

Con tutti questi pianeti in quadratura la tua autostima vacilla e lo specchio lo eviti con la stessa determinazione con cui scansi i centri commerciali in questi weekend pre-natalizi. Ma, cara la mia Verginona, lo sai anche tu che stai esagerando: vedi difetti dove non ce ne sono e ti dimentichi che, anche spettinata e senza la piega perfetta del parrucchiere, non hai proprio nulla che non va. Sei semplicemente umana, come tutti gli altri.

Bilancia

Con Venere e la Luna dalla tua parte ti sembra che ogni invito sia imperdibile e che il mondo sia pieno di persone splendide tutte da scoprire. Ti viene una gran voglia di allargare la rubrica, buttarti su eventi, mostre, raccolte benefiche e attaccar bottone persino con il tipo con le cuffiette seduto accanto a te in metro. Ma è al tuo partner che riservi il meglio: gesti romantici raffinati e mai banali, proprio come solo un’esteta elegantissima come te sa fare.

Scorpione

Scorpioncino, sei pronto ad accogliere la Luna nel tuo segno e i preparativi fervono: oltre a champagne e vino rosso, prepara anche qualche tazza di camomilla bollente, perché le emozioni saranno a volume amplificato. Lo sapevi che la camomilla la usavano già gli antichi Egizi come rimedio calmante e lenitivo? Così, quando la sorseggi, puoi pure vantarti di tramandare ai posteri una tradizione vecchia di millenni.

Sagittario

Grazie a Marte e Venere, sei così magnetico e irresistibile che tutti, ma proprio tutti, vogliono starti accanto. Ma tu hai un cuore così grande che vuoi condividere un po’ di questa “fama” con chi ami. Allora prepara un aperitivo che sembra un red carpet: luci morbide, tartine al salmone e avocado, calici pieni di bollicine, musica soul di sottofondo e un pizzico di sana teatralità. Così partner e amici si sentiranno davvero i protagonisti di un film campione d’incassi.

Capricorno

Capricornone, con la Luna storta oggi hai solo voglia di fare come ti pare, e tutte quelle regole che di solito adori ti stanno strette come il maglione dell’anno scorso. È il momento di essere un po’ più clemente con chi ti circonda, ma soprattutto con te stesso: se tutto sembra andare storto, lo sai meglio di chiunque altro che è lo sguardo che va cambiato.

Acquario

Con questo stellium a favore fila tutto liscio e senza intoppi. Le rogne le lasci sulla porta di casa insieme ai cappotti degli ospiti, mentre ti muovi con disinvoltura tra cene di auguri, brindisi con gli amici e chiacchiere fino a notte fonda. Ovunque arrivi sembri la zia preferita: quella cheti presenta sempre il dolce buono e azzecca i regali per ogni nipotino.

Pesci

Vi sentite come un branco di pesciolini in mezzo all’oceano: con Venere in quadratura nel cuoricino girano mille emozioni e non sapete bene in quale corrente lasciarvi andare. Vi fanno bene i messaggi teneri, le emoji col cuore e i ricordi condivisi, così vi sentite meno alla deriva. Oggi, più che mai, le parole gentili sono un vero balsamo per i vostri cuori ipersensibili.