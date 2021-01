L'oroscopo di domani 29 gennaio 2021, dopo la Luna piena così potente e indipendente di oggi, non smette di mostrare una buona dose di sicurezza in noi stessi.Giove congiunto al Sole che si quadra a Urano e Marte sembra proprio esprimere, secondo la simbologia astrologica, il desiderio del singolo di farsi sentire anche a costo di rompere quelle che sono le stabilità che gli davano certezze.

L’oroscopo del giorno 29 gennaio: previsioni astrali segno per segno

La Luna in Leone anche domani è infiammata dalla forza della Luna piena di ieri sera e, guardando il Sole dal lato opposto del cerchio dello Zodiaco sembra proprio sfidarlo. Se il Leone è l'io, l'ego, il Sole in Acquario è il gruppo, l'accettazione da parte degli altri. Per questo la Luna in questa posizione, insieme ad altri aspetti, indica una nuova indipendenza che scalpita per farsi riconoscere.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna di domani ti dona una carica che non sentivi da un po’ e sei più esaltato dei fan delle Pussycat Dolls che sono felicissimi del loro prossimo ritorno sulle scene! Peccato che, nel tuo caso, ci sia Venere a renderti un po’ meno espansivo del solito e potrebbe, in qualche situazione, inibire le tue solite e affermate arti amatorie…

Amore: sogni ad occhi aperti il tuo principe azzurro su una Ferrari bianca. Lavoro: presenti progetti ad effetto durante le riunioni col CEO! Salute: sul pezzo, carico di energie. Il consiglio del giorno: non ossessionarti se non ti risponde ai messaggi! Utilizza la tecnica del farti desiderare!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La sensazione inspiegabile che proverai domani è quella che ti manchi sempre qualcosa. Come nel gruppetto di Winx della nuova serie Netflix, dove manca una delle componenti, anche tu hai il sentore di non aver completato tutti i tuoi compiti. Colpa di Mercurio quadrato e della Luna storta: ti indispongono non poco creando un po’ di malumore.

Amore: spingi al massimo e non aver paura di fare la prima mossa.Lavoro: ti prometto che tutta questa confusione sta per finire! Salute: confuso e nervoso. Il consiglio del giorno: cerca rifugio fra le braccia di chi ti vuole bene. Ogni tanto anche tu hai bisogno di coccole.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Parliamone, Gemelli. Siete carini e coccoloni fuori, con una Luna che vi aiuta a sorridere sempre più, ma estremamente furbi e attenti dentro, con un Mercurio tutto vostro che vi apre occhi e orecchie, pronti a captare l’inverosimile. Siete come Maria Teresa Ruta che, pur sembrando la “mamma” della casa del GF Vip, è in grado di scoprire tutte le strategie degli altri colleghi in men che non si dica.

Amore: in attesa di risposte…! Lavoro: tutto va secondo i piani! Salute: grazie alla Luna ritrovate energie! Il consiglio del giorno: riservate sempre una parola dolce per per le persone che amate e confortatele. C’è chi ha bisogno del vostro supporto!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ok Cancretto: ho una bella notizia (siediti)! Faranno una serie tv tutta ispirata al mondo di Harry Potter! Sei contento? Ah sì, so che eri qui per l’oroscopo ma pensavo che venire a conoscenza del prossimo adattamento di uno dei mondi fantastici che ami tanto ti avrebbe fatto dimenticare almeno per un attimo l’influenza barbina di questa Venere che, anche domani, ti mette un po’ di malumore…!

Amore: ora che ti stai abituando a star solo… qualcosa potrebbe iniziare a cambiare! Lavoro: riscopri il piacere nel collaborare con alcuni colleghi! Salute: resisti stoicamente! Bravo. Il consiglio del giorno: visto che oramai sei diventato così bravo ad affrontare gli ostacoli con una scrollata di spalle, potresti quasi saltare il corso di spalle e schiena in palestra, no?

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Con questa Luna dalla tua e con tutti i pianeti contro, sei il protagonista ideale della nuova stagione di Celebrity Hunter (la serie di Amazon che vedrà protagonisti VIP come Achille Lauro e Myss Keta in “fuga” da chiunque possa riconoscerli!). Anche tu, caro Leone, vorresti avere la scusa per fuggire da qualcuno, tipo il tuo capo che ti insegue per chiederti informazioni sullo stato del tuo lavoro.

Amore: ci sono degli aspetti in alcuni rapporti da limare. Lavoro: ritardi e qualche discussione inutile al telefono con fornitori storditi. Salute: alla fine, riesci a risolvere tutto con qualche sorriso e con un profondo respiro! Il consiglio del giorno: non perdere mai di vista l’obiettivo. Tieni bene a mente ogni progetto e, magari, appuntati sull’agenda i perché stai facendo i tuoi progressi!

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere e Marte, ancora dalla tua, caricano al massimo il tuo fascino rendendo charmant e intenso ogni tuo sguardo. In termini di bellezza e raffinatezza fai concorrenza al nuovo cortometraggio di Garrone per Dior ispirato al mondo dei tarocchi. Non c’è niente che tu non possa raggiungere con la tua grazia e un sorriso in più! Continua così!

Amore: disposta a metterti in gioco e a sperimentare senza paura nuove sensazioni. Lavoro: qualche piccolo inghippo potrebbe iniziare a far emergere dettagli da limare. Salute: salda e concentrata: nulla ti può far traballare. Il consiglio del giorno: goditi qualche momento solo per te: un trattamento di bellezza o qualche spezzone del tuo film preferito. L’importante è aver cura del proprio sé!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Come la volpe inseguita dai lupi nel centro innevato di Cuneo, tu fuggi e sfuggi da questa Venere quadrata che non fa che darti problemi, cara Bilancia. Ovviamente non sei sola a combattere questo spauracchio: la Luna è pronta a darti manforte e a sostenere il tuo livello di umore per permetterti di affrontare anche questa!

Amore: incomprensioni di fondo. Lavoro: decisa: tiri dritta senza guardare in faccia a nessuno! Salute: in buono stato. Il consiglio del giorno: non consentire agli altri di prendere decisioni al posto tuo. Sii abile nell’accettare i consigli come prova dell’affetto che provano per te ma rimani fedele a quello che senti più affine al tuo sentire.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Pesti i piedi un po’ a chiunque come Sfera Ebbasta che, in un momento polemico, ha pubblicato su Twitter un cinguettio indispettito contro tutti coloro che criticano la scena musicale italiana (ricevendo in cambio una marea di insulti). Nel tuo caso, eviterei di seguire l’esempio: Luna, Mercurio, Giove e persino Marte non sono esattamente dalla tua… Preferirei non stuzzicarli.

Amore: devi aspettare: il cuore è pronto ma ci sono altre situazioni da gestire prima. Lavoro: situazione tesa: porta dei pasticcini per addolcire tutti in ufficio! Salute: scarico: avresti bisogno di ricaricare le batterie… Il consiglio del giorno: medita o fai yoga (magari in posizioni poco complesse…). Devi riguadagnare il tuo equilibrio.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, attento a dove metti i piedi. La Luna di domani potrebbe farti fare dei ragionamenti fin troppo ottimisti mentre Nettuno, quadrato, potrebbe farti lo sgambetto quando meno te lo aspetti. Mal che vada potresti essere criticato aspramente dai tuoi soliti detrattori come il cartello pubblicitario di una ditta di pulizie a Lizzanello che promette di “darla gratis”… Chissà cosa poi.

Amore: delicato, dolce e a tratti insicuro: sei irresistibile! Lavoro: bene… ma non tergiversare! Salute: ottima! Tieniti in forma facendo esercizi tutte le volte che puoi. Il consiglio del giorno: a volte le decisioni più importanti, come quelle del gusto del gelato da prendere, vanno fatte in fretta. Fidati dell’istinto!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Intenso. Anche con questa Luna un po’ ballerina, sei in grado di comunicare emozioni forti e senza limiti come Michele Bravi nel suo ultimo video musicale di “Mantieni il Bacio”. Tutto merito di questa Venere intensa che calca la mano sulle sensazioni che avverti e ti aiuta a provarne di nuove. Buonissimo anche Marte: le energie di certo non ti mancheranno.

Amore: assolutamente top: sopra e sotto le coperte! Lavoro: sei il perfetto partner in crime: si può contare sulla tua forza decisionale. Salute: ti senti un po’ stranito… ma sono percezioni passeggere. Il consiglio del giorno: se aspettavi il momento per delle trasformazioni radicali, che necessitassero di forza fisica per essere completate, questo è il momento: sfrutta Marte a favore e deciditi a spostare quella libreria in salotto!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

È un momento di progetti importanti e che assicurano grande riuscita. Un po’ come la serie tratta da “Le fate ignoranti” di Özpetek che vedrà la collaborazione del celebre Can Yaman. Peccato per la Luna di domani: rallenterà l’entusiasmo costringendoti a prendere qualche momento in più di riflessione… Non metterti fretta: puoi sempre riprendere tutto con calma.

Amore: non hai l’umore giusto per dar retta a chi ti fa la corte. Lavoro: Bilancio? Previsioni? Tu hai già raggiunto tutti gli obiettivi! E non è ancora finito gennaio! Salute: l’umore non splende… Il consiglio del giorno: fai qualcosa che ti piace, che ti prende. Non sprecare tempo con le semplici commissioni e cerca di fare qualcosa per te.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesciolini: seguite assolutamente i consigli per crearvi uno spazio meditativo in casa. Venere e Marte son dalla vostra e avrete bisogno di tutte le tecniche di rilassamento che conoscete per poter resistere alla prossima incursione, nel weekend, di questa Luna che potrebbe darvi fastidio. Siate zen, respirate e preparatevi a rispondere con garbo anche a chi vi rompe i maroni.

Amore: vi stupite da quanto siano intense le vostre emozioni. Lavoro: le vostre idee hanno una marcia in più. Salute: non avete momenti di défaillance. Siete sul pezzo. Il consiglio del giorno: siate pragmatici ed usate l’energia che sentite per puntare gli obiettivi: non rimandate a domani!

Voto 8 +