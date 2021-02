Che oroscopo del giorno trionfale per i segni d'aria, quello di oggi 1 febbraio: quasi tutti i pianeti sono nel segno dell'Acquario, Venere è al suo ultimissimo giorno in Capricorno e domani approderà anche lei nell'undicesimo segno zodiacale. Anche la Luna sarà in Bilancia a partire dalla mattinata di oggi. Diciamo che i segni d'aria non avranno nulla di cui lamentarsi in questi giorni: sono gli indiscussi protagonisti.

L’oroscopo del giorno 1 febbraio 2021: previsioni astrali segno per segno

Mercurio in Acquario resta ancora retrogrado per tutta la settimana che inizia con l'oroscopo del 1 febbraio. Questo significa di sicuro genialità per i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario stesso) ma anche la possibilità di rivedere, ripensare, capire in profondità quanto accaduto negli ultimi mesi. Nel 2021 per tre volte Mercurio darà questa possibilità ai segni d'aria nelle sue soste… Sfruttatela!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non è la giornata giusta per farti arrabbiare. Con una Luna ballerina che presto entrerà in traiettoria opposta, sei guardingo e pronto a rispondere per le rime a chiunque si metta a criticarti! Mi ricordi lo chef Gordon Ramsey che, dopo l’ennesima critica da parte di una tiktoker vegana che gli recrimina l’utilizzo di carne nei suoi piatti, ha postato un video di sfida dove addenta un hamburger con voracità!

Amore: finalmente puoi rispolverare quella carta da lettere pregiata per scrivere le tue missive amorose. Lavoro: non farti prendere dalla fretta! Soprattutto nel lavoro è una cattiva consigliera! Salute: arriva un bastimento carico di nervosismo gratuito. Il consiglio del giorno: rallenta, scala le marce e vai pure in seconda. Con questa Luna ogni sterzata fuori controllo può essere eccessiva!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se qualcuno ti sfida, troverà pane per i suoi denti! Con quel Marte lì sei pronto a rispondere per le rime a chiunque e intorno a te c’è la stessa aria elettrica che ha circondato il botta e risposta fra Signorini e Milly Carlucci in merito alla loro concorrenza nella conduzione dei reality. Ricorda Toro: hai Mercurio ancora quadrato. Prima di partire in quarta, verifica di avere ragione con un paio di avvocati diversi almeno!

Amore: qualcosa ti sfugge. Quando prima ti sentivi così sicuro e rassicurato ora c’è dell’incertezza. Lavoro: ricevi dei fogli di calcolo completamente sballati e ti “diverti” a rimetterli a posto. Salute: perdi un po’ di carica: concediti un caffè! Il consiglio del giorno: non temere di chiedere consiglio a chi ti può aiutare! C’è sempre bisogno di una mano per le cose importanti!

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non mollate mai la presa come la mitica Ornella Vanoni che ha appena comunicato che pubblicherà presto un nuovo disco, dichiarando inoltre che questa è una sfida e che nessun altro alla sua età ha il coraggio di farlo. A convincervi ad imbarcarvi in nuove e mirabolanti avventure ci pensa la Luna di oggi che stimola grandemente anche tutti gli aspetti dei pianeti che avete già a favore come Mercurio e Giove.

Amore: che sprint Gemellini! Forse verrete pure convinti a dichiarare il vostro amore con tanto di bouquet di fiori! Lavoro: non vi fermate mai, in ufficio consumate più suole delle scarpe e penne che energie! Salute: in ripresa ottimale, tutto merito della Luna. Il consiglio del giorno: una playlist a base di brani ottimi per Zumba potrebbe, stranamente, funzionare anche mentre lavorate da casa! Giusto per una carica extra di energia!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti aggrappi alla gambetta della Luna per cercare di convincerla a non lasciare la posizione a tuo favore, un po’ come la piccola panda Fu Bao ha fatto con il custode dello zoo. Purtroppo però, nel tuo caso, la Luna entrerà in quadratura in giornata, lasciandoti nuovamente “solo” con una Venere che non fa che criticarti e ricordarti che, se quei pantaloni non ti calzano più, è un po’ colpa tua e degli allenamenti che hai marinato!

Amore: evita di spiare i like che riceve il tuo partner: non sei la CIA e lui non è una spia nemica! Lavoro: non te la prendere con chi ti corregge: non vuole affatto sminuirti! Salute: la Luna di oggi ti mette un po’ di malumore addosso. Cerca di non lamentarti per ogni cosa. Il consiglio del giorno: doccia calda con oli profumati al termine e asciugamani morbidi per coccolarti. Almeno una volta al dì per la prossima settimana. (La ricetta dice così!).

Voto 5

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sii pronto a tutto Leone. I tuoi tentativi di resistere a questo gruppetto di pianeti opposti potrebbe risultare poco organizzato e finire come a Yuzawa, in Giappone, dove dei vigili del fuoco, nel tentativo di liberare un tetto coperto di neve, si son visti travolgere da una “valanga” fredda e bianca! Perlomeno la Luna dovrebbe aiutarti a prendere con filosofia anche le piccole disavventure quotidiane!

Amore: se non hai la coscienza pulita, faresti meglio a provvedere subito e cancellare tutte le prove dei tuoi misfatti. Lavoro: ti chiedi perché alcune mail tornano indietro… ma sei sicuro che la connessione internet funzioni? Salute: la Luna ti culla e di tiene al riparo da tutti i dubbi che potrebbero attanagliarti. Il consiglio del giorno: fai gli occhioni dolci appena puoi: è l’unico modo per sviare alcuni caziatoni (ma non vale per non pagare le bollette, ricordalo!).

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La protagonista di Bridgerton ammette di aver avuto delle difficoltà nel girare alcune scene della serie, soprattutto quelle in cui si trovava da sola in episodi un po’ piccanti. Sorprendentemente tu non avresti avuto alcun problema a metterti alla prova in questo senso: Marte e Venere ti propinano ancora una carica sensuale ed erotica imbattibile! Peccato per la Luna che ti abbandonerà in giornata lasciandoti un po’ a corto di sentimenti.

Amore: stanca di tutti questi messaggi d’amore sul telefono, sei quasi decisa a cambiar numero. Lavoro: non ami le distrazioni… inizi a valutare l’idea di foderare l’ufficio di materiali anti rumore. Salute: ancora in super forma! Il consiglio del giorno: per riposare meglio la sera, e aiutare il ricircolo di energie, bevi una tisana calda o una camomilla profumata. Fidati! Rilassano i nervi!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il vero primato di bellezza e magnetismo di questo lunedì va a te, cara Bilancia. Una Luna come questa ha il potere di farti riemergere ancor più fascinosa di prima anche se hai una Venere quadrata (ancora per pochissimo)! Mi ricordi Demi Moore che a 58 anni ha calcato la passerella vestita da Fendi per la nuova collezione haute couture mostrando un fascino senza tempo che l’ha riportata subito di tendenza su tutti i social!

Amore: improvvisamente: un messaggio pieno di cuoricini sul cellalare! Lavoro: questo lunedì sei pronta ad affrontare il mondo intero, una mail alla volta però! Salute: scarica di energia dovuta alla Luna! Il consiglio del giorno: mentre tutti si disperano per la nuova settimana che inizia, tu riempi di stelline e cuoricini il calendario!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti come Anne Hathaway nel periodo in cui vinse l’Oscar per il ruolo ne “I Miserabili”. Mentre l’attrice ha raccontato di aver subito critiche anche molto pesanti online, tu potresti dire di aver come haters uno stuolo di pianeti che transita fra opposizione e quadratura nei tuoi confronti! Da Marte a Urano, passando per Giove e Mercurio, sono tanti gli astri che ti mettono i bastoni fra le ruote. Malgrado questi però tu non sei assolutamente tentato a demordere, dico bene!?

Amore: ora che pure Venere sta per entrare in quadratura, sei quasi deciso a disinstallare tutte le app di incontri che avevi sul cellulare a far le ragnatele! Lavoro: ricevi lettere di ammonimento dal capo… ma non è mica colpa tua se ti sembra che tutti parlino sanscrito in ufficio! Salute: stabile, senza sorprese! Il consiglio del giorno: avvisa tutti che, a causa di Venere, la tua voglia di interagire col mondo è pari alla temperatura stimata dello zero assoluto.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ed è proprio il caso di dirlo visto che, per la prima serata di Sanremo, è stato chiesto a Naomi Campbell di co-condurre il festival! Nel tuo caso, a permetterti di ricorrere ad ogni stratagemma per arrivare dove vuoi, ci pensa la Luna che, uscendo dalla quadratura, ti consentirà di prendere nuove e giuste misure per affrontare questo lunedì!

Amore: la Luna che si leva dalle scatole riesce quasi a convincerti a salutare con un buongiorno cuoricioso quello che ti piace! Lavoro: sprint di energia che ti convince, quasi, a proporti come impiegato del mese. Quasi, ho detto… Salute: riesci a tirare un sospiro di sollievo. Il consiglio del giorno: tieni qualche energia extra per la maratona serale di Just Dance nel tuo soggiorno! A volte è meglio della meditazione!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, sembra davvero andarti tutto bene… almeno fino a quando, in giornata, non ti arriveranno gli influssi dispettosi della Luna. Fai come lo sciatore inseguito da un orso in Romania: mentre l’uomo ha lanciato lo zaino verso l’animale per convincerlo a lasciarlo andare, tu dai retta alle preoccupazioni solo il necessario per riconfermarti che ti sei preso cura di tutto e che puoi anche rilassarti in santa pace senza sensi di colpa.

Amore: non sei ancora pronto per lasciar andar Venere… ma potresti sempre dichiarare il tuo amore prima che si sposti di segno! No? Lavoro: concentrato, non ti sfugge nulla, nemmeno quello di cui parlano i colleghi mentre tu sei al telefono…! Salute: lunedì stancante, prendi con calma il rientro al lavoro! Il consiglio del giorno: prendi con filosofia l’inizio della settimana: scrivi sull’agenda una cosa positiva che deve capitare per ogni giorno della settimana!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mi ricordi i successi che sta avendo la catena di rivendita di videogiochi Gamestop che, a discapito di ogni aspettativa, ha recuperato punti percentuale in borsa con tutto lo stupore di Wall Street! Mercurio e Giove ti assicurano impegno e successo senza limiti sul lavoro che riesci ad ottenere anche con questo Marte antipatico che ti rende un po’ spossato!

Amore: secondo me, il principe azzurro ha appena parcheggiato la carrozza sotto casa… (ovviamente in sosta vietata perché non vede l’ora di conoscerti!). Lavoro: eserciti un fascino inarrivabile persino nel fattorino. Tutti vorrebbero lavorare per te. Salute: grazie alla Luna, recuperi un po’ di energie! Il consiglio del giorno: utilizza agende elettroniche o simili per tener traccia di tutti i tuoi appuntamenti: comode, leggere e sempre disponibili! (Ricorda solo di metterle in carica!).

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Grazie al cielo, ora che la Luna se n’è andata dall’opposizione, potete godere in santa pace dello stupore e della meraviglia del parto del cavalluccio marino dell’acquario di Sydney! Proprio voi avete sempre bisogno di scovare qualche meraviglia in questo periodo, con Venere e Marte che fanno il tifo per voi e rendono interessanti anche i piccoli eventi che vi accompagnano ogni giorno!

Amore: finalmente potete smettere di fare i musoni e tornare a sorridere! (Siete così carini quando lo fate!). Lavoro: questo lunedì, persino la solita routine vi sembra meno alienante! Salute: in recupero con rinnovata chiarezza mentale! Il consiglio del giorno: cogliete l’occasione e festeggiate la Luna che se ne va regalandovi qualcosa per voi… Amazon è sempre una buona scelta per i pensieri dell’ultimo minuto, no?

Voto 6 e mezzo