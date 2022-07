L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 luglio 2022: Luna piena tra Cancro e Capricorno Nell’oroscopo della settimana che va dall’11 al 17 luglio 2022 troveremo la Luna piena. Il 13 luglio il Sole sarà in Cancro e la Luna, opposta, in Capricorno. Teniamoci pronti a decidere come vogliamo vivere i nostri rapporti famigliari.

L’oroscopo della settimana che va dal lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022 non presenta importanti novità rispetto alla settimana scorsa se non la Luna piena del 13 luglio tra Cancro e Capricorno.

Oroscopo settimanale 11-17 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Durante la Luna piena abbiamo sempre la sensazione che qualcosa di importante diventi inevitabile e urgente. In questo caso dobbiamo capire se abbiamo voglia di mettere da parte il nostro ego per l’amore della famiglia che ci circonda.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa Luna piena non ti piacerà proprio per niente caro Ariete e si sa che tu non sei uno che ama ragionare, soprattutto sui sentimenti. Da sempre agisci di impulso e dichiari l’amore molto prima di averne discusso col tuo cervello. Questa settimana sarà così e, per colpa di Mercurio a sfavore, sarà anche possibile incappare in qualche gaffe da dichiarazione. Fossi in te aprirei bocca soltanto se interpellato.

Voto 6 ma stai zitto il più possibile.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Continui a goderti questo Marte nel tuo segno zodiacale che ti piace parecchio. Tu, il segno di Venere per eccellenza, ti senti sconquassato come quando gli amici ti citofonano per farti una sorpresa e portarti ad una festa. Tutto intorno a te sembra muoversi molto ma molto più velocemente del solito ma il bello è che, nonostante la rinomata pigrizia, non avrai alcuna voglia di fermarti. Il desiderio e la passione sono trionfanti.

Voto 9 e tanta invidia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere continua a restare nel tuo segno zodiacale e tu ti senti amabile, adorabile, paziente e persino dolce. Ti preoccupi delle persone che hai intorno e adori passare tantissimo tempo a fare e farti (e anche farti fare, perchè no) le coccole. Anzi, a dirla tutta, con Marte in quella posizione quasi quasi alle serate brave preferisci delle sincere tavolate di amici.

Voto 8 per la voglia di coccole.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai uno dei segni protagonisti di questa Luna piena ma questa volta avrai proprio la sensazione di avere chiari fino in fondo, come se fossero scritti su di un file di Excel, tutti i tuoi bisogni più profondi. Anzi, grazie al favore di Urano, sei addirittura pronta a dichiararli a gran voce e senza lasciare spazio ai dubbi. Lasciati guidare dal tuo sesto senso.

Voto 8 per il sesto senso.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Quel Marte a sfavore amplifica la sensazione di essere tutto sbagliato che purtroppo ti trascini dietro per colpa di Saturno contro. Avresti davvero bisogno di una doccia di autostima! L’amore c’è ma tu sei troppo impegnato a lamentarti per coglierne il vero potenziale. La tua richiesta di attenzioni sarà esagerata persino per il più innamorato dei partner.

Voto 5 ma datti pace!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Con Marte a favore ma Venere che continua guardarti storto, sarà assolutamente impossibile tenere a freno la tua lingua lunga e la tua irrefrenabile voglia di dare giudizi spietati. Chi non ti sta dietro nei tuoi enormi progetti quotidiani viene subito etichettato come uno sfaticato! Non hai nessuna intenzione di perdere tempo in chiacchiere tu che ti senti destinata a grandi successi.

Voto 8 per i grandi successi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Stai decisamente facendo pace con il tuo cuoricino e con il tuo bagaglio di sentimenti e la cosa ci piace parecchio se non che, purtroppo, la Luna piena potrebbe mandarti in crisi. Il dubbio amletico è sempre tra quanto tempo, energie e spazio dedichi a te stessa e quanto invece lasci che sia invaso dagli altri come la spiaggia dai turisti.

Voto 7 ma ascolta i dubbi senza insabbiarli.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Capisci tutto al volo, ancora più del solito, ma la cosa non gioca sempre a tuo favore perché si sa che la diplomazia e la voglia di vedere il lato positivo delle cose non sono proprio il tuo forte. Se ti metti in testa una cosa, farti cambiare idea è assolutamente impossibile soprattutto se la cosa riguarda una persona che ami. Sarai di quelli che si lanciano in previsioni di comportamenti altrui senza nemmeno aver fatto il corso base di astrologia.

Voto 5 perché sei innervosente.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’amore continua a darti parecchio fastidio come l’animatore turistico che ci tiene a farti partecipare al torneo di beach-volley quando tu hai soltanto voglia di fare la tua pennichella. Sarai decisamente poco paziente anche con te stesso e fare l’elenco dei tuoi stessi difetti fa parte della tua routine mattutina.

Voto 6 scarso ma di mattina solo pensieri positivi, impegnati.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Confuso così non ti si vedeva davvero da tempo! Con Mercurio in opposizione, la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale che mette turbolenza nel cuore e Marte che non sopporta di essere messo da parte, sei pronto ad esplodere in qualsiasi minuto. La cosa migliore sarebbe proprio prenderti del tempo per te, senza soffocare le emozioni ma cercando di mettere ordine come nei cassetti della biancheria.

Voto 5 ma puoi migliorare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere è a tuo favore ma Marte no. Hai abbandonato completamente il tuo desiderio di essere in controtendenza perché l’unica cosa che vuoi è farti rassicurare tra le braccia di chi ami. Nessuna voglia di litigare, brontolare, fare e strafare: il tuo desiderio di felicità è una colazione a letto e un lunghissimo bacio della buona notte. Per tutte le richieste più pazze ti si contatti più avanti.

Voto 7 per i baci.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quando un segno d’acqua come te ha anche Mercurio a favore la capacità di comprendere i pensieri veri che muovono le persone che ti circondano è a livello di uno sciamano. Per questo ti sentiremo sputare delle verità per una volta senza curarti troppo di quanto (e se) possono ferire qualcuno. Insomma tu sai e non hai nessuna intenzione di tenertelo per te.

Voto 7 per la schiettezza.