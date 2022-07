L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio 2022: i segni d’acqua aguzzano l’intuito Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 luglio 2022, troveremo Marte che si sposta dal segno dell’Ariete a quello del Toro. Meno aggressività e decisamente più voglia di godersi appieno i piaceri della vita.

Eccoci qui, all'oroscopo della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 luglio 2022. La grande novità di questi giorni è il passaggio di segno zodiacale di due pianeti veloci.

Marte passerà dal segno dell'Ariete a quello del Toro, rendendo molto più sexy i segni di terra. Mercurio, invece, entrerà in Cancro per un intelletto molto più attento, profondo e sensibile.

Oroscopo settimanale 4 – 10 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Grazie a questi due passaggi cambierà un po' l'assetto dell'oroscopo: i segni d'acqua godranno di una maggiore capacità di comprendere immediatamente le situazioni e soprattutto di comunicare perfettamente le loro emozioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È stato bellissimo avere Marte, il tuo pianeta preferito, proprio all'interno del tuo segno zodiacale! Adesso però si trova in una posizione dalla quale amplifica il desiderio di godere dei piaceri della vita: mentre Mercurio ti toglie ogni desiderio di dedicarsi ad attività intellettuali, il tuo stomaco si farà sentire molto prima dell'ora di pranzo.

Voto 7 per la giovialità.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Marte che entra nel tuo segno zodiacale, proprio quando l'atmosfera intorno a te è hot in tutti i sensi, è davvero una manna dal cielo. Con Marte nel segno e Mercurio a favore, puoi davvero diventare una bomba sexy di quelle che fanno litigare le coppie sotto all'ombrellone. Tu, segno zodiacale particolarmente affascinante e molto capace di cogliere al volo tutti gli impulsi, saprai goderti appieno tutte le energie che questo pianeta ti porterà.

Voto 9 e non vedo l'ora di sapere che combini!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere resta nel tuo segno zodiacale e tu non hai davvero nulla di cui lamentarti! Tu che sei per eccellenza il segno sociale, socievole, bisognoso di contatti e di confronti continui, adesso ancora più del solito ti ritroverai ad amare e ad essere amato da tutto il genere umano unitamente. Nessun invito, nemmeno quello a bere il caffè dall'anziana vicina di casa, ti sarà sgradito.

Voto 8 per la dolcezza.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio nel tuo segno zodiacale sembra voler amplificare la già acutissima capacità di comprendere le situazioni al primo sguardo.tutte le volte che ti capiterà di entrare in una stanza coglierai immediatamente le dinamiche interpersonali sottese tra i presenti. Mi raccomando: fidati del tuo sesto senso e della capacità di fiutare i veri sentimenti nascosti nel cuore delle persone. Essere degli introversi ai suoi vantaggi.

Voto 9 per l'intuito infallibile.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Purtroppo Marte, il pianeta del sex appeal, si è girato in un attimo come il vento ed è passato dall'essere compagno di interminabili serate di divertimento all'innervosirti anche soltanto quando qualcuno ti si sente troppo vicina sui mezzi pubblici. Per fortuna Venere è sempre dalla tua ma dovrai dire addio a quelle energie che ti hanno voluto il re della festa anche al pic nic per la fine della quinta elementare dei tuoi figli.

Voto 6 ma riposati!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L'amore continua ad essere il punto dolente mentre la voglia di fare cose, dentro e fuori dal letto, sembra essere rifiorita come una Bouganville dei villaggi turistici. Ritorna a galla anche la voglia di serate molto ma molto intime nelle quali prima a chiacchierare vivacemente e poi, sempre vivacemente, darci dentro. Insomma Vergine mi sento di escludere che passerai le tue serate comodamente sdraiata sul divano a fare le parole crociate.

Voto 8 per la vivacità (intellettuale).

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Posso dire che finalmente Marte si sia tolto dall'opposizione piuttosto infastidente rispetto al tuo segno. Direi che già questo è un ottimo motivo per festeggiare, non trovi? Cerca di rimetterti subito a pari con tutte le cose che hai rimandato e posticipato quando eri davvero troppo stanca per fare qualsiasi cosa che non fosse puntare il telecomando. Per fortuna ti ritornerà la voglia anche di fare amicizia ed infilarti in quelle situazioni come un concerto, una festa o qualsiasi altro luogo in cui ci si da divertirsi.

Voto 7 di incoraggiamento.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mettiti il pungiglione in pace, caro amico Scorpione, perché Marte resterà in opposizione al tuo segno zodiacale a partire da questa settimana e per quasi tutta l'estate. Questo significa che ti sentiremo brontolare ancora più del solito e, nello specifico, questa settimana perché riterrai che le persone che ti circondano non siano alla tua altezza dal punto di vista intellettuale. Il tuo cervello ha bisogno di stimoli ma tutto sembra proprio annoiarti.

Voto 5 per l'arrabbiatura facile.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte non sarà più a favore ma, diciamocelo nemmeno a sfavore e poi, appunto, guardiamo il lato positivo: Mercurio si è tolto dall'opposizione. Quindi in pratica sarai un po' meno desideroso di far vedere i tuoi muscolacci e la tua determinazione ma, in compenso, riacquisterai tutta la voglia di chiacchierare, ascoltare, imparare e soprattutto fare di ogni piccolo impegno una bellissima esperienza. Eccolo qui il Sagittario che conosco!

Voto 7 per la curiosità.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio in opposizione, per te che fai della capacità di argomentare ogni tuo ordine una grande dote, potrebbe in effetti darti fastidio. Direi che è il caso di abbandonare il desiderio di approfittare di queste settimane prima della pausa estiva per fare grandi cose dal punto di vista lavorativo. Il tuo cervello è già praticamente sdraiato sul materassino in piscina a prendere il sole. Non ti resta che seguirlo anche con resto del corpo.

Voto 6 ma vai in vacanza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte si piazza in quadratura e tu perdi un pochino del tuo sex appeal. Poco male perché in questi giorni hai imparato quanto sia meraviglioso essere dolce, donatore di coccole, amico fidato al quale confidare anche paure e turbamenti sentimentali. Insomma non sarà il crollo delle energie a mettere in discussione la tua autostima.

Voto 7 per l'autostima.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L'amore continua a negarsi al telefono come l'amico particolarmente offeso! In compenso però Grazia mercurio a favore avrai l'occasione di fermarti, pensare in profondità e lucidamente e soprattutto spiegare alla perfezione quelle che sono state le tue motivazioni. Insomma cogli quest'opportunità di dialogare apertamente con le persone che ami e scoprire le loro ragioni più profonde.

Voto 7 per il dialogo.